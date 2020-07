Demos in Corona-Zeiten – «Regeln gelten für alle» – Regierung gibt Tarif durch Wegen einer Demonstration mit 10’000 Personen in Zürich erhebt die Kantonsregierung den Mahnfinger. Stadträtin Rykart versteht das nicht als Rüffel. Martin Huber

Am 13. Juni demonstrierten in Zürich rund 10’000 Personen gegen Rassismus. Foto: Keystone, Ennio Leanza

«Gilt die Covid-19-Verordnung nicht für alle?» Dies wollten Kantonsräte von EDU, FDP und SVP vom Zürcher Regierungsrat wissen. Sie hatten sich empört, dass am 13. Juni rund 10’000 Personen an einer nicht bewilligten «Black Lives Matter»-Demo durch die Zürcher City marschiert waren – und die Stadtpolizei dies tolerierte. Obschon die Covid-19-Verordnung damals bloss Veranstaltungen von maximal 300 Personen erlaubte.