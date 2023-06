Wetter in der Schweiz – Regen für alle Für heute prognostizieren Wetterexperten nochmals einen sehr warmen bis heissen Tag; sogar die 30-Grad-Marke könne an manchen Orten geknackt werden. Am Freitag soll es stark bewölkt werden, mit teilweise kräftigen Regengüssen.

Damit dürfte es am Wochenende vorerst vorbei sein: Ein Paar geniesst draussen das warme Wetter. Foto: Manuel Lopez (Keystone)

Geregnet hat es in diesem Juni auf der Alpennordseite nicht so oft. Das ändert sich nun auf Ende des Monats. Wetterexperten erwarten ab Freitag eine Abkühlung mit teils kräftigen Regengüssen und Gewittern. Die Regen-Bilanz wird aufpoliert, schreibt SRF Meteo. Vor allem am Alpennordhang sei die erwartete Regenmenge beträchtlich.

Über den Tag verteilt gäbe es immer wieder kräftige Regengüsse und eingelagerte Gewitter, dabei kann es zum Teil ordentlich schütten, schreibt Meteo Schweiz. Nach derzeitiger Prognose bekäme «wohl jeder früher oder später eine Portion Regen ab». Die Regenschauer zögen sich vor allem im Osten noch in den Samstag hinein, liessen dann aber von Westen her nach, heisst es weiter.

Zwar ist der Regen nach dem zweitwärmsten Juni seit Messbeginn willkommen, je nach Region dürften die Gewitter aber für geflutete Keller und Strassen sorgen.

red/nag

Fehler gefunden?Jetzt melden.