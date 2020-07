Neue Zürcher Corona-Massnahmen – Regierung vollzieht Kehrtwende bei Nachtnetz Der Zürcher Regierungsrat stellt sich im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus neu auf und verzichtet nun doch auf die Inbetriebnahme des Nachtnetzes.

Doch kein Angebot für Nachtschwärmer: Im ZVV-Gebiet fahren bis auf Weiteres keine Nachtzüge. Foto: Urs Jaudas

Eigentlich hätten ab dem 17. Juli im ZVV-Netz wieder Nachtbusse und -züge Partygängerinnen und Partygänger nach Hause bringen sollen. Von diesem Entscheid krebst die Zürcher Regierung nun zurück. «Zum jetzigen Zeitpunkt würde eine Wiederaufnahme des Nachtnetzes die Wirkung verschiedener Massnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus gefährden», schreibt sie in einer Mitteilung am Freitag. Damit will die Regierung die Mobilität der Feiernden zwischen Städten und Kantonen nicht weiter fördern. In den vergangenen Wochen kam es zu mindestens zwei Superspreader-Fällen in Zürcher Clubs (mehr dazu lesen Sie hier).

Doch die Regierung geht noch weiter. Sie hat entschieden, das Contact-Tracing, also die Virendetektei weiter auszubauen. Die Gesundheitsdirektion wolle die Kapazitäten erhöhen, damit die Kontaktverfolgung bis mindestens 100 Neuansteckungen pro Tag sichergestellt sei. Aktuell seien die Fallzahlen im Kanton Zürich stabil, die Rückverfolgung möglich, heisst es in der Mitteilung weiter.

Trotzdem organisiert sich der Regierungsrat neu. «Wie während der ausserordentlichen Lage steht der Regierungsrat im engen Austausch mit der kantonalen Führungsorganisation KFO», heisst es in der Mitteilung. Und: «Ein neuer Sonderstab unter der Leitung von Bruno Keller, Kommandant der Kantonspolizei Zürich, berät den Regierungsrat bei seinen Entscheiden und koordiniert die Umsetzung der Massnahmen.» Im Sonderstab haben auch die Städte und Gemeinden Einsitz.

Weiter will der Regierunsgrat die Datenlage verbessern, um so «ädaquate Massnahmen» zu ergreifen. Anders als andere Kantone verzichtet er aber auf weitere Einschränkungen, wie etwa tiefere Besucherlimiten bei Veranstaltungen oder Maskenpflicht in Clubs.

( sip )