Aus für Gesetzesrevision – Kanton beendet Grundsatzdebatte über Sozialhilfe Mit der Totalrevision des Gesetzes wäre die Sozialhilfe professionalisiert worden. Nun verzichtet der Regierungsrat darauf. Unklar ist, wie es weitergeht. Liliane Minor

Das neue Gesetz hätte verlangt, dass jede Gemeinde einen Sozialdienst anbietet. Daraus wird einstweilen nichts. Im Bild das Sozialamt Dübendorf im Jahr 2018. Foto: Urs Jaudas

Es wäre die eine grosse Gesetzesvorlage in der Karriere von Sicherheitsdirektor Mario Fehr (SP) gewesen: das neue Sozialhilfegesetz. Seit acht Jahren laufen die Arbeiten daran; noch im Januar 2019 teilte Fehr mit, er freue sich über die vielen Rückmeldungen aus der Vernehmlassung. Und er kündigte an, die Auswertung werde einige Zeit in Anspruch nehmen.