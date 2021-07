Angriff auf Jovenel Moïse – Regierungschef: Präsident von Haiti ermordet Haitis Präsident Jovenel Moïse ist nach Regierungsangaben umgebracht worden. Ob es sich um eine politisch motivierte Tat handelt, ist noch nicht bekannt. UPDATE FOLGT

Haitis Präsident Jovenel Moise (M.) soll offenbar ermordet worden sein. Foto: Jose Jacome (Keystone/24. Mai 2021)

Haitis Präsident Jovenel Moïse sei am Mittwochmorgen in seinem Haus von einem Mordkommando getötet worden, teilte der scheidende Regierungschef Claude Joseph am Mittwoch mit. Auch die Frau des Präsidenten wurde bei dem Angriff verletzt.

Moïse war seit 2015 Präsident der Insel im Karibik. Die wirtschaftliche und politische Lage im Land hatte sich zuletzt wieder zugespitzt.

