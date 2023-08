Regierungsrat mit neuer Strategie – Ja zur Pistenverlängerung, aber weniger Flüge nach 23 Uhr Der Regierungsrat versucht die Quadratur des Kreises. Der Flughafen soll sicher und wettbewerbsfähig sein, aber auch ruhig und umweltfreundlich. UPDATE FOLGT

Der Regierungsrat sagt, wie er sich den Flughafen in Kloten in Zukunft vorstellt.

Kurz nach 7 Uhr teilt der Regierungsrat am Donnerstagmorgen mit, wie er sich den Flughafen Zürich vorstellt. Denn damit hat sich die Kantonsregierung zuletzt befasst. Nun steht fest, wie die Flughafenpolitik und Eigentümerstrategie für die Beteiligung des Kantons an der Flughafen Zürich AG aussehen soll. Diese wurde überarbeitet und festgelegt.

Der Regierungsrat verlangt laut Mitteilung einen sicheren und wettbewerbsfähigen Flughafen, der die Wertschöpfung in der Region stärkt – Pistenverlängerung inklusive. Gleichzeitig fordert er, dass die Beeinträchtigungen der Bevölkerung durch den Flugbetrieb möglichst gering gehalten und die negativen Auswirkungen auf Umwelt und Klima begrenzt werden. Die Meldung kommt elf Tage vor der geplanten Debatte zur Pistenverlängerung im Kantonsrat.

Grosse Bedeutung mit einem «Aber»

Es folgt ein Bekenntnis zum Flughafen, wobei dessen Bedeutung herausgehoben wird. «Der Flughafen Zürich ist als grösste Luftverkehrsdrehscheibe der Schweiz für die internationale Erreichbarkeit und damit für die Volkswirtschaft und den Wohlstand im Kanton Zürich von grosser Bedeutung.» Die Zahlen werden gleich mitgeliefert. «Insgesamt beschäftigten die Unternehmen am Flughafen Zürich im Jahr 2021 rund 27’400 Personen. Gemeinsam erwirtschafteten sie im Jahr 2021 eine Wertschöpfung von 3,3 Milliarden Franken.» Dann folgt das «Aber»: Sein Betrieb habe aber auch erhebliche Auswirkungen auf Raum und Umwelt.

Bei der Privatisierung des Flughafens im Jahr 2000 sei deshalb im Flughafengesetz der Grundsatz verankert worden, dass der Staat den Flughafen Zürich zur Sicherstellung seiner volks- und verkehrswirtschaftlichen Interessen fördert und dabei den Schutz der Bevölkerung vor schädlichen oder lästigen Auswirkungen berücksichtige.

Was hat der Kanton Zürich überhaupt zu sagen?

Nun ist die Luftfahrt Sache des Bundes, der die gesamtschweizerische Luftfahrtpolitik festlegt. Der Kanton Zürich bringt sich als Standortkanton des Flughafens und Aktionär der Flughafen Zürich AG mittels seiner Mitwirkungsmöglichkeiten ein.

Mit der Flughafenpolitik äussert der Regierungsrat seine Vorstellungen und Erwartungen zur zukünftigen Entwicklung und zu den Herausforderungen des Flughafens. Die Erwartungen des Regierungsrats, wie der Kanton die Beteiligung an der Flughafen Zürich AG wahrnehmen soll, formuliert die Eigentümerstrategie. Der Regierungsrat hat auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion die Flughafenpolitik und Eigentümerstrategie aktualisiert und festgelegt.

Das fordert der Regierungsrat

Der Regierungsrat fordert eine Flughafeninfrastruktur, die eine qualitativ hochstehende Erreichbarkeit des Wirtschafts- und Lebensraums sicherstellt und mit den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung in Einklang steht. Sicherzustellen sei dies durch einen zuverlässigen, qualitativ hochstehenden und wettbewerbsfähigen Flughafen. Der Regierungsrat bekenne sich deshalb auch zum Drehkreuz am Flughafen Zürich und zu Swiss als Homecarrier.

In der Sitzung vom 28. August wird sich der Kantonsrat mit den Pistenverlängerungen am Flughafen befassen. Die Sitzung findet am kommenden Montag statt. Der Regierungsrat bekräftigt mit seiner aktuellen Mitteilung nochmals seine unterstützende Haltung bezüglich dieser Pistenverlängerungen. Im Wortlaut heisst es: «Die Gewährleistung eines sicheren Betriebs ist eine zentrale und unabdingbare Anforderung an einen Flughafen. Der Regierungsrat unterstützt deshalb bauliche und betriebliche Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheitsmarge und zur Stabilisierung des Betriebs.»

Eine wichtige Herausforderung der nächsten Jahre stelle die Erhöhung der Sicherheitsmarge auf den sich kreuzenden Pisten und An- und Abflugrouten dar. «Um diese zu erhöhen, sollen die Pisten 28 und 32 verlängert werden», heisst es in der Mitteilung weiter. Der Regierungsrat habe daher entschieden, der Staatsvertretung im Verwaltungsrat der Flughafen Zürich AG eine zustimmende Weisung zur Einreichung eines Plangenehmigungsgesuchs beim Bund zu erteilen.

Weniger Verspätungen gefordert

Der Regierungsrat will jedoch einen Flughafen, der für einen vorbildlichen Umgang mit Umweltaspekten einsteht, wie es weiter heisst. Der technologische Fortschritt habe in den letzten Jahrzehnten zu einer kontinuierlichen Reduktion der Lärmemissionen der Flugzeuge geführt. Eine ähnliche Entwicklung sei auch für die Zukunft zu erwarten.

Beeinträchtigungen der Bevölkerung durch den Flugbetrieb seien möglichst gering zu halten, wie es in den Leitlinien der aktualisierten Flughafenpolitik heisst. «Der Regierungsrat erwartet von der Flughafen Zürich AG, dass sie zusammen mit der Flugsicherung und den Fluggesellschaften alle betrieblich möglichen und wirtschaftlich tragbaren Anstrengungen zur vorsorglichen Emissionsbegrenzung unternimmt.»

Mit verschiedenen bereits umgesetzten oder geplanten Massnahmen – etwa Schnellabrollwege, Umrollung 28 und Pistenverlängerungen 28/32 – soll der Betrieb stabilisiert werden. Ziel sind weniger Verspätungen und insbesondere weniger Flüge nach 23 Uhr.

Und dann ist da noch die Klimafrage

Der Kanton Zürich strebt mit seiner langfristigen Klimastrategie an, bis 2040, spätestens bis 2050, klimaneutral zu sein. Die Flughafen Zürich AG hat sich dieses Ziel ebenfalls gesetzt. Die negativen Auswirkungen des Flughafens auf Natur, Umwelt und Klima sind gemäss Regierungsrat zu begrenzen und zu verringern.

Der Regierungsrat setzt sich beim Bund für international koordinierte Massnahmen und für den Einsatz neuer Technologien zur Erreichung von netto null bei Treibhausgasen in der Luftfahrt ein. Zürich soll dabei seine Stärke als innovativer Forschungs- und Entwicklungsstandort nutzen und einen Beitrag zur Lösung der globalen Klimaprobleme leisten. «Im Rahmen seiner Kompetenzen setzt sich der Regierungsrat beim Bund auch dafür ein, dass die Kosten der Luftfahrt im Rahmen von international koordinierten Massnahmen verstärkt verursachergerecht getragen werden», heisst es abschliessend.

