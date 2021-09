Widerruf der Bewilligung – Regierungsrat sagt Alba-Festival in Zürich ab «Stark betroffene Community»: Die Kantonsregierung widerruft die Bewilligung für das Festival, das sich vor allem an Albanischstämmige richtet.

2019 besuchten jeden Tag 10’000 Personen das Alba-Festival. Archivbild: Raisa Durandi





Aktuell sei die epidemiologische Situation Besorgnis erregend. «Die Belastung des Gesundheitswesens im allgemeinen und der Intensivpflegestationen im Besonderen hat zugenommen und nähert sich der kritischen Grenze», schreibt der Regierungsrat in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.



Eine Grossveranstaltung wie das zweitägige Alba-Festival, das am kommenden Wochenende auf dem Hardturmareal geplant war, führe zu einer zusätzlichen Belastung der Spitäler. An grossen Festivals – vor zwei Jahren haben 10’000 Leute pro Tag das Alba-Festival besucht – gelte es erfahrungsgemäss Notfallpatienten zu versorgen, welche teilweise nach der Erstversorgung auch Intensivpflege benötigen.

Eine solche Zusatzbelastung der Spitäler will der Regierungsrat in der aktuell sensiblen Situation vermeiden, heisst es weiter in der Medienmitteilung. Aus demselben Grund haben der Kanton Thurgau und die Stadt Frauenfeld diese Woche der Ersatz-Veranstaltung für das Openair Frauenfeld die Bewilligung wieder entzogen.

«Stark betroffene Community»



Hinzu kommt, dass sich das Alba-Festival «primär an eine stark betroffene Community richtet», wie die Regierung schreibt. Sie verweist auf Erkenntnisse aus dem Contact Tracing des Kantons wie auch auf das Update der Covid-Science-Task-Force. Diese zeigen, dass sich Ferienrückkehrer aus dem Balkan überdurchschnittlich oft mit Corona infiziert haben.

Am Alba-Festival 2019 war der Doppeladler präsent. Archivbild: Raisa Durandi

Entsprechend haben auch auf den Intensivpflegestationen überdurchschnittlich viele Patientinnen und Patienten einen Bezug zum Balkan. Daraus lässt sich schliessen, dass die Impfquote in dieser Bevölkerungsgruppe zu tief ist, um in der derzeitigen epidemiologischen Lage eine solche Grossveranstaltung verantworten zu können.

Der Widerruf der Bewilligung für das Alba-Festival steht auch vor diesem Hintergrund: Der Regierungsrat möchte einerseits verhindern, dass es am Festival zu einer Verbreitung des Virus’ und nachgelagert zu einer zusätzlichen Belastung der Spitäler kommt. Andererseits empfinde es die Regierung als ihre Fürsorgepflicht, dem aktuell erhöhten Ansteckungsrisiko in dieser Bevölkerungsgruppe entgegenzuwirken und diese zu schützen.



Der Regierungsrat sei sich bewusst, dass der Widerruf der Bewilligung für die Veranstalter und ebenso für die Besucherinnen und Besucher des Alba Festivals eine Enttäuschung darstellt, schreibt er am Ende der Medienmitteilung- In der Abwägung aller Faktoren ist er aber zum Schluss gekommen, dass sich dieser Schritt aufdrängt.

mps/pu

