Das Ende von Christian Gfellers Kuchenreich

Es ist ein Berner Samstagsritual. Mit vollen Taschen strömen Marktgängerinnen und Marktgänger ins Restaurant Gfeller am Bärenplatz. Sie blicken über die halbhohen, senfgelben Trennwände mit den Scherenschnittmustern und halten Ausschau nach den Bekannten, die vielleicht schon da sind. Wenn nicht, machen sie eine Runde um den künstlichen Baum, unter dessen Krone aus Gummi die Freunde vielleicht diesmal sitzen.

«Kaffee und Kuchen, diese Kombination machte uns in Bern niemand nach.»Christian Gfeller, Inhaber Restaurant Gfeller am Bärenplatz

Die meisten Häupter in der Gästeschar sind ergraut. Der Gfeller ist einer der beliebtesten Seniorentreffs der Stadt. Was zieht sie an? «Kaffee und Kuchen, diese Kombination macht uns in Bern niemand nach», sagt Inhaber Christian Gfeller (65). Bei Senioren beliebt ist der Gfeller, weil hier nicht dauernd der Restaurantname, das Intérieur oder die Speisekarte ändert.

Im Gfeller blieb lange alles gleich: die Trennwände, viele der langjährigen Kellnerinnen und Kellner, der Käsekuchen und der Apfelkuchen ohne Guss. Für Rentnerinnen und Rentner, die oft allein lebend, ist der Gfeller ein Stück Heimat.

Die unverkennbare Fassade an der Bärenplatz-«Front». Bild: Manuel Zingg.

Schluss nach 130 Jahren

Heute Abend aber gibt es im Hort der Tradition am Bärenplatz einen einschneidenden Wandel. Um 17 Uhr schliesst der Gfeller nach fast 130 Betriebsjahren unwiderruflich seine Türen. Die Zauberformel von Kaffee, Kuchen und Heimat hat ausgedient. Die Häuser am Bärenplatz mit den Restaurants Gfeller, Plattform und der Brasserie Chez Edy haben dringenden Sanierungsbedarf, erklärt Christian Gfeller.

Sie gehören ihm, seinen Cousinen und Cousins, 16 Parteien insgesamt. «Gemeinsam haben wir einen Vernunftentscheid gefällt und die Häuser für eine Gesamtsanierung der Immobilienfirma PSP Swiss Property verkauft», sagt Gfeller. Zwei Jahre dauert das. Unmöglich, das Gfeller so lange zuzusperren. Nur Chez Edy wird im Kirchenfeld und in Freiburg wiedereröffnet. Am Bärenplatz sollen in den Parterreräumen im Januar 2022 wieder Restaurants eröffnet werden. Welche es sein werden, ist noch nicht entschieden.

Jetzt kommen alle Stammgäste noch einmal her in die Hochburg des Käse- und Früchtekuchens. Man hat den Eindruck, als sässen sie am zweitletzten Samstag vor Weihnachten ein wenig länger an den Tischen, um so die Zeit anzuhalten. Ihr Gesprächsthema: Wo treffen wir uns im neuen Jahr am Samstag? Christian Gfeller erzählt von Unverständnis, Trauer, gar Tränen. «Der Abschied fällt auch mir schwer, vor allem die Trennung vom Personal», räumt er ein. Von den 80 Angestellten hätten 55 eine neue Stelle gefunden, nur 8 kann er weiterbeschäftigen.

Berns erster Selbstbediener

Mit dem Gfeller am Bärenplatz schliesst nicht bloss ein Lokal, vielmehr geht eine gastronomische Institution und Ära zu Ende. Er war mehr als ein vertrauter Seniorentreff. Er setzte auf eine Doppelstrategie von Tradition und Innovation. In den Gebäuden am Bärenplatz eröffnete die Familie Gfeller 1954 das erste Selbstbedienungsrestaurant und 1968 die erste Pizzeria der Stadt Bern.

Auch Berns ersten mongolischen Grill richteten die Gfellers ein. Im ersten Stock über dem Ur-Gfeller ahmten sie mit dem Restaurant Plattform auch noch den Gastromix der Markthalle nach.

Generationen von Bernerinnen und Bernern haben am Bärenplatz den Wandel der Gastronomie erlebt. Gfeller begleitete sie durchs ganze Leben.

Start mit Fotzelschnitten

«Unsere Firma erlebte zwei Jahrtausende, drei Jahrhunderte, zwei Weltkriege und vier Inhabergenerationen», steckt Christian Gfeller die lange Ära ab. Es begann im Jahr 1888, als Urgrossvater Johann Gfeller und Urgrossmutter Marie Gfeller-Rindlisbacher mit ihren acht Kindern von Sumiswald nach Bern zogen. Marie war eine gute Köchin und versorgte am grossen Esstisch auch noch Kostgänger. Sie setzte von Anfang an auf Kuchen und Milchkaffee.

Für 20 Rappen gab es am Mittag jene Brotküchlein mit Eiaufguss, die man im Bernbiet «Fotzelschnitten» nennt. «Es war ein Armeleuteessen, wir waren immer Wirte des Alltags», sagt Christian Gfeller. Er nennt 1891 als Gründungsjahr, da habe die Kostgängerei der Urgrossmutter an der Gerechtigkeitsgasse 45 in der Berner Altstadt ein Lokal bezogen.

Den gastronomischen Durchbruch schaffte die Familie Gfeller an der Landesausstellung von 1914 in Bern. Auf dem Festgelände im Neufeld konnte sie eine Kuchenwirtschaft betreiben. Das brachte Gewinn ein, mit dem sie das erste Haus am Bärenplatz kaufte. Das Gfeller-Imperium wuchs nun.

Die acht Kinder wollten alle beschäftigt sein, sie betrieben das Restaurant Blausee und weitere Lokale in Basel, Zürich und Neuenburg, ebenso das Parlamentarier-Café Volonton im Bundeshaus. Der Gfeller am Bärenplatz aber blieb das Herzstück.

Frauen unter sich

Bald trug er den Übernamen «Bürzi-Casino». «Bis in die 1970er-Jahre kamen oft Frauen vom Land nach dem Marktbesuch zu uns. Sie machten sich schön, dazu gehörte auch die Frisur mit dem Bürzi», erzählt Christian Gfeller.

Zwei Stammpublika frequentierten das Lokal. Längst vor der Einführung des Frauenstimmrechts und ganz ohne politisches Programm war der Gfeller ein früher Frauentreff. «Wir waren alkoholfrei, bei Kaffee und Kuchen konnten Frauen bei uns unter sich sein», sagt Gfeller.

Die zweite Klientel waren die Leute vom Land, die hier gern abstiegen, wenn sie in die Stadt kamen. «Unsere Speisekarte war nie überkandidelt, das Essen blieb immer erschwinglich», weiss Christian Gfeller.

Sein Grossvater und sein Vater aber diversifizierten. Im 1. Stock waren die Tische für edlere Kunden mit weissen Tischtüchern gedeckt. Der Betrieb all der Restaurants war personalintensiv. Bis zu 150 Angestellte beschäftigten die Gfellers in den 1950er-Jahren. Abwaschmaschinen und elektrische Küchengeräte gab es noch nicht, alles musste von Hand erledigt werden. Wegen Personalnot wurde der Edel-Gfeller mit den weissen Tischtüchern 1954 dann in Berns erstes Selbstbedienungsrestaurant umgewandelt.

Recherchen für Berner Pizza

Woher kannten Christian Gfellers Vater und Grossvater das neue Konzept? «Von einer Studienreise nach England», erzählt er. Bei der nächsten Studienreise war Christian Gfeller persönlich involviert. Mit seinen Eltern und den drei Geschwistern fuhr er 1967 erstmals in die Ferien nach Italien ans Meer. «Wir assen jeden Abend in einer anderen Pizzeria, mein Vater verglich und machte Notizen.» Er sei nie recht zufrieden gewesen. Und Christian Gfeller hatte am Ende der Ferien für einige Zeit genug von Pizzas.

«Mein Vater war ein begnadeter Sensoriker, der beim Essen merkte, was nicht stimmte», sagt Christian Gfeller. Erst eine auf einem Kuchenblech gebackene Pizza aus einem Lokal in Lausanne überzeugte ihn dann, weil sie saftiger und mit viel Beilagen beladen war. Mit einem italienischen Pizzaiolo eröffnete Vater Gfeller darauf im ersten Stock über dem heutigen Chez Edy Berns erste Pizzeria.

War sein Vater ein Trendsetter? «Er hatte einen Sinn für das Neue, aber wir haben eigentlich nichts Neues erfunden, sondern schon Erfundenes auf unsere bernische Weise nachgeahmt», sagt Christian Gfeller. In der Pizzeria habe man die «originale Berner Pizza» serviert. Mit ihr erlebte Gfellers Kuchenangebot seine Internationalisierung über die Landesgrenzen hinaus.

Die frischesten Kuchen

Bis zum jüngsten Tag ist Gfeller Berns Nummer 1 für Kuchen. Sein Absatz sei grösser als derjenige des Migros-Traiteurs, weiss Christian Gfeller. Mehrere 100 Kuchen mit einem Durchmesser von 28 Zentimetern gingen jeden Tag über die Theke, ein Drittel davon wurde über die Gasse verkauft.

Unvergleichlich sind die Gfeller-Kuchen wegen ihrer Frische. «Wir garantieren, dass unsere Kuchen nicht älter als vier Stunden sind, wenn sie verkauft werden», sagt Christian Gfeller. Die Backstube befindet sich im Untergeschoss direkt unter dem Restaurant. Bestseller sind laut Gfeller der Käse- oder der Nidlekuchen. Täglich gibt es sechs Sorten Früchtekuchen.

Wo bleibt das Know-how, wenn der lange Weg von der Fotzelschnitte über die Berner Pizza bis zum Käse- und Nidlekuchen heute Abend endet? «Die Rezepte bleiben unser Geheimnis, und wir behalten sie in der Familie», sagt Christian Gfeller. Wer weiss, ob dereinst doch wieder Gfeller-Kuchen gebacken werden.

Inventarverkauf für Gfeller-Nostalgiker: 7. bis 30. Januar im alten Restaurant Gfeller, 10–19 Uhr, am Samstag bis 14 Uhr.