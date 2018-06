In der Nacht auf Sonntag ist in Zäziwil der ehemalige Gasthof Rössli in Brand geraten. Wie die Kantonspolizei mitteilt, ist das Feuer kurz vor 23 Uhr ausgebrochen. Die ausgerückten Einsatzkräfte fanden den ehemaligen Gasthof in Vollbrand vor.

Den Einsatzkräften gelang es das Feuer noch in der Nacht unter Kontrolle zu bringen. Es konnte auch verhindert werden, dass sich der Brand auf die angrenzenden Gebäude ausbreitete.

21 Personen evakuiert

21 Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude befunden hatten, konnten dieses selbstständig verlassen oder wurden durch die Rettungskräfte aus den Räumlichkeiten evakuiert.

Die Bewohner wurden durch mehrere Ambulanzteams vor Ort kontrolliert. Fünf Personen wurden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung medizinisch betreut. Verletzt wurde gemäss aktuellem Kenntnisstand niemand.

Gasthof komplett zerstört

Der ehemalige Gasthof, welcher teilweise bewohnt war, wurde beim Brand komplett zerstört. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hunderttausend Franken belaufen. Für die Bewohner wurden gemeinsam mit der Gemeinde vorübergehende Unterbringungsmöglichkeiten gefunden.

Die Thunstrasse in Zäziwil musste während des Einsatzes in der Nacht gesperrt werden. Sie bleibt auch während der Arbeiten am Sonntag gesperrt. Eine grossräumige Umleitung über Konolfingen und Grosshöchstetten wurde eingerichtet.

Der Löscheinsatz dauerte bis zum frühen Sonntagmorgen an. 74 Angehörigen der Feuerwehren Zäziwil, Region Langnau, Konofire sowie der Berufsfeuerwehr Bern standen im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und zur genauen Höhe des Sachschadens aufgenommen.

Nicht mehr als Gasthof genutzt

Der Gasthof Rössli wurde zuletzt nicht mehr als Restaurant genutzt. Laut «bern-ost.ch» war er jahrelang ein über die Region hinaus bekannter Gasthof. Bundesräte und andere Honoratioren aus Politik und Armee hätten zu den Stammgästen gehört. Nach dieser Zeit stand der Gasthof länger leer, bevor der neue Eigentümer begann, die Zimmer – vor allem an Gastarbeiter – zu vermieten.

Zuletzt sei ein Umbau und eine Neunutzung geplant gewesen, wir das Onlineportal weiter schreibt. Es sollten Wohnungen und ein Gewerberaum entstehen, die ab Ende 2018 hätten vermietet werden sollen. (tag)