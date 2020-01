Das grosse Geschäft mit dem Velo

Velofreaks? Ein kurzes Lachen, gefolgt von energischem Kopfschütteln. Nein, Fahrrad fahren sie kaum. Ab und zu in der Freizeit, vielleicht. «Meistens fehlt dafür aber die Zeit», sagt Andreas Ackermann und zuckt mit den Schultern.

Die Geschichte hinter dem Onlinemarktplatz Velocorner.ch ist nicht jene von begeisterten Hobbyathleten, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Es geht nicht um Menschen, die ihr Produkt lieben und es deshalb – allen Widrigkeiten der Geschäftswelt zum Trotz – der Gesellschaft zugänglich machen wollen.

Stattdessen steckt hinter Velocorner eine moderne Erfolgsgeschichte. Sie handelt von jungen Unternehmern, die ein Geschäft gewittert und dieses gross gemacht haben. Drei Gründer, ein Verwaltungsrat, zwei Festangestellte – drei davon sind Andreas Ackermann, Mario Friedli und Stéphanie Leitzmann. Ihr Herz schlägt nicht für Fahrräder, sondern für die Idee hinter ihrem Unternehmen, für das ausgeklügelte Konzept, die reibungslose Umsetzung. Warum es ausgerechnet um Fahrräder geht? «Das Potenzial des Marktes ist einfach riesig», so Friedli.

Umsatz vom ersten Tag an

Beschreiben lässt sich Velocorner.ch grob so: Händler aus der ganzen Schweiz bieten ihre Fahrräder auf der Internetseite an, wo sie von Kunden gekauft werden können. Neben neusten Modellen findet man auch ältere, seltene und gebrauchte Exemplare. Die Plattform ist also sozusagen das Pendant zum Autoanbieter Autoricardo. Alle Fahrradhändler, die sie nutzen wollen, zahlen eine jährliche Mitgliedsgebühr.

Es ist kurz nach Mittag, ein Montag mit grauem Himmel und tiefen Temperaturen. Das Trio sitzt auf den braunen Ledersesseln im Restaurant Eleven im Berner Wankdorf. Vor ihnen je eine Tasse Tee, daneben Laptop, Tablet, Notizblock. Ein Büro besitzt das Start-up-Unternehmen nicht. Gibt es etwas zu besprechen, geschieht das meist per Telefon und Mail. Oder eben in einem Restaurant, irgendwo zwischen Interlaken und Schwarzenburg, Friedlis Wohnort und offizieller Firmensitz.

«Vom ersten Tag an generierten wir Umsatz. Rote Zahlen gab es nie.»Andreas Ackermann, Berater von Velocorner.ch

Auf dem Bildschirm von Mitbegründer und Geschäftsleiter Mario Friedli leuchten Diagramme – grüne Balken, die immer höher werden, je weiter sie rechts stehen. Das Wachstum der Website ist beachtlich: Innerhalb von nur einem Jahr entwickelte sich der Anbieter für Zweiräder zum wichtigsten Marktplatz der Schweiz. 140 Händler nutzen Velocorner, pro Woche gehen rund 80 Anfragen ein. Auch mit Kredithaien oder Startschwierigkeiten habe das Unternehmen nicht zu kämpfen gehabt, so Andreas Ackermann, der als Berater der Firma fungiert. «Vom ersten Tag an generierten wir Umsatz. Rote Zahlen gab es nie.»

Marketing im Internet

Die Gründe für ihren Erfolg seien vielfältig, so Mario Friedli. Ein wichtiger Aspekt sei sicher das Wissen bezüglich Onlinemarketing, das er und sein Gründungspartner Ciril Stebler mitbringen. Beide arbeiteten vorher bei Scout 24 in Flamatt. Beide waren dort für die Werbevermarktung von Autoscout 24 sowie Anibis.ch verantwortlich.

Werbung wird bei Velocorner gezielt geschaltet: Ab und zu erscheint ein Inserat in Fachzeitschriften, um Händler zu akquirieren. Der Hauptteil des Marketings findet jedoch im Internet statt. Die sozialen Medien etwa seien wichtig, um Präsenz zu markieren. Ein weiteres wichtiges Mittel ist die Suchmaschinenoptimierung, das sogenannte SEO: Sucht man im Internet nach einem bestimmten Modell, ist Velocorner eine der ersten Seiten, bei denen man landet. Ein externes Team sorgt dafür, dass die Seiten von Velocorner so gestaltet sind, dass sie bei Google und Co. optimal positioniert werden. Das erhöht die Besucherzahlen auf der Seite – und damit die abgeschlossenen Geschäfte.

Ein Herz für die Angestellten

Doch nicht alles läuft bei Velocorner über Bildschirme und Daten. Auch bei einem digitalen Unternehmen sei der Kontakt zum Kunden wichtig, betonen die drei immer wieder. Eine zentrale Aufgabe, die von der einzigen Frau im Bunde gestemmt wird: Stéphanie Leitzmann ist eine von zwei Festangestellten des Unternehmens und im Aussendienst für die deutschsprachige Schweiz zuständig. Sie besucht Velohändler, von Zürich bis Bern, stellt ihnen das Geschäftsmodell vor und beseitigt allfällige Zweifel.

«Besonders zu Beginn waren viele Händler skeptisch.»Stéphanie Leitzmann, Festangestellte im Aussendienst

«Besonders zu Beginn waren viele Händler skeptisch», erklärt Leitzmann. Der jährliche Beitrag von 1780 Franken sei für kleinere Geschäfte eine grosse Aus­lage. «Da mussten wir zuerst erklären, dass ja alles wieder zurückfliesst.» Der Support geht aber weit über die schlichte Beratung hinaus. So gibt Leitzmann etwa auch handfeste Tipps, wie die Website zu bedienen ist und was es braucht, um ein gutes Bild des jeweiligen Fahrrads hochzuladen. «Fotokurs inklusive sozusagen», sagt sie und lacht.

«Stéphanie ist das Gesicht von Velocorner», fasst Mario Friedli zusammen. Deshalb sei es für das Unternehmen auch wichtig, dass jetzige und künftige Mitarbeitende wie Leitzmann am Erfolg beteiligt werden. Sollte Velocorner je verkauft werden – und das sei, da bleiben die Gründer ehrlich, eines der primären Ziele –, würde auch Leitzmann als Angestellte davon profitieren. So die Philosophie von Geschäftsmann Ackermann, der neben Velocorner noch andere Unternehmen berät. Denn auch wenn es ganz klar ums Business gehe: «Die Menschlichkeit darf nicht verloren gehen.»

Bis es zu einem allfälligen Verkauf kommt, soll Velocorner weiter wachsen. Das Team hat grosse Ziele – von weiteren Funktionen für die Kunden, wie etwa einem internen Lieferservice, bis hin zur Erschliessung der französischsprachigen Schweiz. Daran, dass der Erfolg bestehen bleibt, zweifelt keiner. «Dafür ist die Idee hinter Velocorner einfach zu genial», meint Andreas Ackermann, nimmt einen Schluck Tee und lehnt sich zufrieden im Sessel zurück.