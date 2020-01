Kosovarischer Vergewaltiger muss Schweiz nach 30 Jahren verlassen

Spiel mit dem Feuer: Gläubige halten ein Abendgebet am Ufer des Ganges in Indien. Das Ganga Sagar Mela ist ein jährliches Treffen von Hindu-Pilgern, die sich auf den Weg zu den heiligen Wassern des Ganges-Flusses machen, bevor dieser in den Golf von Bengalen fliesst, um dort rituelle Bäder zur Reinigung ihrer Seelen zu nehmen. (14. Januar 2020)

(Bild: Piyal Adhikary) Mehr...