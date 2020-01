Da ist alles Abstreiten und Beteuern zwecklos. Das Bundesgericht kommt zum gleichen Schluss wie das bernische Obergericht: Es war der Beschuldigte, der auf dem Motorrad sass und in einer halsbrecherischen Fahrt vor einer Polizeipatrouille flüchtete. Das Bundesgericht bestätigt eine Gefängnisstrafe von 36 Monaten, davon 12 Monate unbedingt, gegen den Töfffahrer.

Der Vorfall passierte im September 2016. Einer zivilen Polizeipatrouille fällt in Wahlendorf ein Motorrad vor dem Haus des Beschuldigten auf. Die Beamten überprüfen die Kontrollschilder: Diese sind als gestohlen gemeldet. Die Polizisten wollen warten, bis jemand mit dem Töff wegfährt. Kurz darauf verlässt eine Person mit aufgesetztem Helm das Haus und fährt in Richtung Meikirch. Die Patrouille kann dem Zweirad wegen der hohen Geschwindigkeit kaum folgen. Als die Distanz etwas geringer wird, schalten sie die Matrix «Stopp, Polizei» ein.

Immer neue Varianten

Den Motorradfahrer kümmert diese Aufforderung nicht. Er wendet sein Fahrzeug beim Gemeindehaus Meikirch, rast in die Gegenrichtung und kreuzt die Polizei. Der Tacho zeigt wohl 202 Kilometer in der Stunde an, innerorts. Beim letzten Hof biegt er ab und verschwindet aus dem Sichtfeld der Polizei. Diese taucht zwei Tage später beim Beschuldigten zu einer Hausdurchsuchung auf, unter anderem wegen Hinweisen auf seinem Facebook-Profil. In der Wohnung stellt sie die Motorradkleidung und den schwarz-roten Helm sicher. Nicht weit entfernt findet die Polizei den Töff in einer Garage.

Der Verdächtigte streitet stets ab, der Fahrer gewesen zu sein. Er tischt den Ermittlern und vor Gericht immer wieder neue Varianten auf. Einmal erzählt er, er wisse nicht, wer gefahren sei. Ein anderes Mal sagt er, er wisse zwar, wer mit dem Motorrad gefahren sei. Er schütze aber diese Person aus Angst vor Repressalien und nehme die Strafe auf sich. Der eigentliche Fahrer gehöre einer Motorradgang an. Überhaupt: Das Motorrad könne gar nicht so schnell fahren, wie die Polizei darlege. Wegen eines defekten Luftfilters seien nur 8000 Umdrehungen möglich.

Verräterische Botschaften

In seinen Aussagen verstricke sich der Angeschuldigte in unzählige Widersprüche, erläuterte das Berner Obergericht. Das Gericht stützte sich in seinen Ausführungen auf Videodateien und mehrere Dutzend Sprachnachrichten auf seinem Telefon. Letztere hatte der Mann unmittelbar nach dem Vorfall in kurzen Abständen an Kollegen verschickt. Verräterische und detailreiche Nachrichten, die nur vom Fahrer selber stammen können.

«Ich bleib doch nicht stehen, wenn die Bullen ‹Stopp, Polizei› machen. Was bilden sich die Spackos ein.»Nachricht des Verurteilten

«Hab sie stehen gesehen. Erst kurz vor Meikirch vor der Gemeinde schau ich in den Rückspiegel und denk mir, das sind tausend Pro Bullen. Bin voll in die Klötze, hab bei der Gemeinde umgedreht, und ich schwör dir, bis Nicä rauf hab ich 202 auf dem Tacho gehabt», heisst es da etwa. Ähnlich tönt es in einer anderen Nachricht. Wie er in Meikirch um 180 Grad gedreht habe und mit Vollgas rauf sei mit 202. Im Rückspiegel habe er das rote Schild gesehen: «Irgendwie Polizei blablabla.» Und weiter: «Ich bleib doch nicht stehen, wenn die Bullen ‹Stopp, Polizei› machen. Was bilden sich die Spackos ein.»

Flucht querfeldein

Er schildert ebenfalls, wie er mit 100 Sachen quer durch den Acker gefahren ist und die «Bullen» abgehängt hat. Er will diese Botschaften gemacht haben, um sich wichtig zu machen, die Behörden zu verwirren und den wahren Fahrer zu schützen.

Auch zum Motorrad hatte er Videos gepostet und Sprachnachrichten gemacht. Etwa wie er den Luftfilter repariert hat. Dass der Motor nun wieder bis maximal 12'000 drehe und er 160 im dritten Gang gefahren sei. Ein technisches Gutachten kam zum Schluss, dass die Kawasaki ZR750F auf der Tatstrecke eine maximale Geschwindigkeit von 195 km/h erreiche. Wegen der geänderten Reifendimension würde der Tacho, bei diesem Modell digital, 202 km/h anzeigen. Eine eingeschränkte Leistung entdeckten die Gutachter nicht.

Ausweis schon vorher weg

Das Obergericht verurteilte den Motorradfahrer wegen qualifiziert grober Verletzung von Verkehrsregeln zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren. Ein Jahr muss er absitzen. Das Obergericht ging nach Abzug der Toleranz von einer Nettogeschwindigkeit von 178 Kilometer pro Stunde aus – fast viermal so schnell wie erlaubt. Es erhöhte die Strafe des Regionalgerichts, das eine zweijährige Gefängnisstrafe ausgesprochen hatte, ein halbes Jahr davon unbedingt.

Der Fahrer sei uneinsichtig, zeige keine Reue und mache sich nach der Tat über die Behörden lächerlich, betonte das Obergericht. Zudem sei er strafrechtlich erheblich vorbelastet, in Deutschland sogar einschlägig wegen verschiedener Strassenverkehrsdelikte. Die deutschen Behörden hatten ihm den Ausweis bereits vorher abgenommen. In der Schweiz wurde er während dieses Verfahrens erneut straffällig.

Zum Gefängnis kommen eine Geldstrafe und eine Busse dazu. Nicht nur weil er ohne Ausweis und mit gestohlenen Schildern gefahren war. Das Motorrad war nicht betriebssicher: Druck und Profil am Vorderreifen waren ungenügend, die Lampenmaske schlecht befestigt und die Blinker defekt, oder sie fehlten.