Acht Reiseziele, die sich für den Nabel der Welt halten

«Questo è l'ombelico del mondo / è qui che c'è il pozzo dell'immaginazione», singt Jovanotti: Dies ist der Nabel der Welt, dies ist die Quelle der Vorstellungskraft. Um sich selbst als Nabel der Welt zu begreifen, braucht es auf jeden Fall einiges an Vorstellungskraft. Wie wir an den folgenden Orten sehen werden, ist diese meist religiös gefärbt.

Nichtsdestotrotz: Die Orte, die sich irgendwann in der Menschheitsgeschichte zum Mittelpunkt der Erde ernannten, sind einen Besuch wert. Ob der Grund dafür ist, sich die alten Geschichten in persona anzuhören oder aber um die besondere Energie, die von ihnen ausgehen soll, am eigenen Körper zu erfahren.

Dies ist die Reiseroute zu den selbst ernannten Nabeln:

Das Loch in BambergDeutschland

Bis vor wenigen hundert Jahren stand am Bamberger Nabel der Welt die sogenannte Tattermannsäule. Kaiser Heinrich II. – der Bamberg als Rom des Nordens begriff – liess sie auf dem Domplatz errichten. Der Künstler Micha Ullman nahm das Wort Nabel wörtlich und liess im Auftrag der Stadt am selben Ort eine quasi verkehrte, in den Boden eingelassene Säule (manche würden behaupten: ein Loch) in Form eines Hauses auf dem Domplatz erstellen.

Die Grube in RomItalien

Ob Jovanotti in Rom auf die Strophen zu seinem Welthit kam, sei dahingestellt. Klar ist, dass sich der Mittelpunkt der Erde laut den Römern im Forum Romanum befand. Das ziemlich unspektakuläre Fundament namens Umbilicus urbis galt zunächst als Nabel der Stadt und dann auch des Imperium Romanum und der gesamten Welt. Das kleine Bauwerk mit Grube war zugleich ein sogenannter Mundus, wo sich Unter- und Oberwelt berühren.

Der Marmorstein in Delphi

Griechenland

Der Omphalos, der Nabel der Welt, liegt gemäss den Griechen in Delphi und wurde durch einen ovalen Stein mit eingravierten Wollgirlanden angezeigt. Wurde, denn der Stein ist verschollen. Eine Kopie davon steht im archäologischen Museum von Delphi. Ob der Nabel mitverschoben wurde? Wer weiss. Was wir wissen: Der Legende zufolge liess Zeus zwei Adler in entgegengesetzte Richtungen fliegen, und sie trafen sich genau an diesem Ort wieder: dem Mittelpunkt der Erde und des Kosmos. Den Stein, den Zeus dort platzierte, hatte er Cronos (das ist der Vater von Zeus) ausspucken lassen, aber das ist eine andere Geschichte, die Sie sich gerne vor Ort erzählen lassen können.

Der grosse und viele kleine Kreise in IstanbulTürkei

Sie war eine Kirche, dann eine Moschee, heute ist sie ein Museum: die Hagia Sophia in Istanbul. Auf ihrem Boden befindet sich das Omphalion (von, wie bei den Griechen gelernt, Omphalos: der kleine Nabel der Welt), ein von kleineren Kreisen umringter Kreis. Auf diesem Grund aus verschiedenfarbenem Marmor wurden die byzantinischen Herrscher gekrönt.

Mehrere Orte in Jerusalem Israel

Dass in Jerusalem einiges zusammenkommt, versteht sich von selbst. So auch die Nabel der Welt, je nachdem, wen man fragt. Die Antworten lauten entweder «im Felsendom» (Juden und Moslems) oder «bei der Grabeskirche» (Christen). Am besten wie immer: sich selbst ein Bild davon machen.

Die Grabeskirche in Jerusalem. Foto: Pixabay

Der Berg in ArizonaUSA

Das indigene Volk der Tohono O'odham, das im heutigen Arizona lebt, sieht den Berg namens Baboquivari Peak als Nabel der Welt an. So soll er die Öffnung sein, aus der sie emporstiegen, nachdem die gesamte Welt überflutet worden war.

Der Stein auf der Insel im PazifikChile

Te Pito Kura, der rote Nabel: So heisst dieser natürlich runde Stein auf Rapa Nui, der Osterinsel. Einheimische schenken ihm anscheinend nicht besonders viel Beachtung, und böse Zungen behaupten, er habe bis vor wenigen Jahrzehnten noch gar nicht am heutigen Ort gelegen. Trotzdem zieht er viele Besucher an, allen voran esoterisch angehauchte, die bei ihm meditieren und eine starke von ihm ausgehende Kraft zu spüren glauben. Geologen fanden heraus, dass der Stein in der Tat durch seine hohe Dichte und seine vulkanischen Einschlüsse Kompassnadeln durcheinanderbringt.

Die Hauptstadt der InkasPeru

Der Name der Stadt ist Programm: Cusco soll auf Quechua «Nabel der Welt» bedeuten. Für viele ist sie Ausgangspunkt für einen Machu-Picchu-Besuch, dabei bietet sie genügend historischen Stoff für einen ausgedehnten Aufenthalt. So soll dem Mythos zufolge der erste Inka-Herrscher Manqu Qhapaq hier die Inka-Kultur begründet haben.

Die Plaza de Armas in Cusco. Foto: Pixabay