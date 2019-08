Das Zigaretten-Mahnmal von Muro

Spanien galt bislang als ziemlich liberal gegenüber Rauchenden. Dass sich zahlreiche Rauchende am Strand um die korrekte Entsorgung ihrer Zigarettenstummel foutieren und sie kurzerhand im Sand vergraben, wollen zahlreiche Badeorte aber nicht länger hinnehmen.

An einer ganzen Reihe beliebter spanischer Strände wurde inzwischen ein komplettes Rauchverbot eingeführt; an manchen anderen Orten gibt es entsprechende Projekte, welche kurz vor der Umsetzung stehen.

Der spanische TV-Sender Antena3 hat eine vollständige Liste der spanischen Strände mit Rauchverbot zusammengestellt – diese Liste finden Sie unter diesem Link. Wie man sieht, sind darauf schon zahlreiche Strände auf den Balearen, auf den Kanaren, aber auch an der Costa del Sol, der Costa Brava und in Galicien zu finden.

Umweltschäden und hohe Kosten

Die Gemeinde Muro auf Mallorca hat sich für einen anderen Weg entschieden. In den letzten Wochen wurden Freiwillige dazu aufgerufen, Zigarettenstummel am Strand von Muro zu sammeln – im Gegenzug wurden sie mit «Pa amb oli» (Brot mit Öl) verköstigt.

Das Zwischenfazit war sowohl spektakulär als auch niederschmetternd: Innert weniger Stunden wurde ein ganzer Haufen Zigarettenstummel zusammengetragen; ein Bild davon gibt es im «Diario de Mallorca».

Die Aktion soll bis Ende Saison fortgeführt werden. Was den ganzen Sommer an Stummeln zusammengetragen wird, soll als grosser Haufen direkt beim Strand ausgestellt werden. Mit dem mittlerweile «Schandhaufen» getauften Stummelberg soll die rauchende Bevölkerung auf das Problem aufmerksam gemacht und in der Folge «umerzogen» werden.

Umfrage Was halten Sie von der Aktion der mallorquinischen Gemeinde?

Wohl nur viel Rauch um nichts.

Der Aufwand wird versanden.

Abstimmen Eine zündende Idee. Bravo! 87.8% Wohl nur viel Rauch um nichts. 6.1% Der Aufwand wird versanden. 6.1% 49 Stimmen Eine zündende Idee. Bravo! 87.8% Wohl nur viel Rauch um nichts. 6.1% Der Aufwand wird versanden. 6.1% 49 Stimmen



Denn die Zigarettenstummel enthalten Toxine und beeinträchtigen damit nicht nur die Schönheit des Strandes, sondern sind auch ein Gesundheitsrisiko – insbesondere für Kinder und Tiere. Zigarettenkippen enthalten zudem Substanzen, die im Kontakt mit Wasser verheerende Auswirkungen auf die Natur haben und Weichtiere, Fische, Reptilien sowie Vögel vergiften.

Nicht zuletzt sind die Stummel und anderer Müll aber auch ein finanzielles Problem: Allein die Gemeinde Muro muss jährlich 400'000 Euro investieren, um ihre fünf Strandkilometer sauber zu halten.

