Etihad schenkt First-Class-Passagieren Freizeitmode

Dass First-Class-Reisende von ihrer Airline einen Pyjama angeboten bekommen, ist inzwischen Standard. Schliesslich schläft es sich in schicker Kleidung nicht besonders angenehm. Doch Etihad Airways sind die Schlafanzüge nun nicht mehr genug. Die Golfairline hat eine Loungewear-Kollektion entwerfen lassen und sie nun offiziell vorgestellt. Reisende in der First Class und der Luxus-Suite The Residence erhalten die Kleidung künftig als Geschenk dazu.

Entworfen von Emirati-Marke

Für Frauen und Männer gibt es eine Stoffhose, ein Oberteil und einen passenden Mantel mit Kapuze. Das Ziel von Etihad: Die Passagiere sollen die Kleidung im Flugzeug tragen und so einen gemütlicheren Aufenthalt an Bord haben – aber sie sollen sie auch weiterhin tragen wollen. Die Farben würden zu vielen anderen Kleidungsstücken passen, so die Airline.

In der Kleidung soll laut Etihad ein starker Einfluss der Emirate zu spüren sein. Die Farbe sehe bei jedem Hautton vorteilhaft aus. Entworfen wurde die Kollektion von der Emirati-Modemarke A Friend of Mine.

Weitere spannende Themen aus der Welt der Airlines finden Sie auf Aerotelegraph.com. Aerotelegraph ist eine Medienagentur unabhängiger Aviatikjournalisten in Zürich. (laf/Aerotelegraph.com)