Singapore Airlines nimmt Erdnüsse aus dem Angebot

Wer sich darauf gefreut hat, im kommenden Jahr auf dem längsten Flug der Welt von Singapur nach New York 19 Stunden lang Erdnüsse zu knabbern, wird enttäuscht. Singapore Airlines hat den Snack generell aus dem Angebot gestrichen, wie die Zeitung «Straits Times» berichtet. In der Economy Class gibt es nun Snackpackungen mit Erbsen und Crackern.

In den höheren Reiseklassen ist das Angebot noch etwas breiter. «Cashewkerne, Macadamianüsse und Walnüsse werden in Suiten und in der First Class weiterhin serviert, während Mandeln und Cashewkerne weiter in der Business Class und der Premium Economy Class angeboten werden», sagt ein Sprecher der Fluggesellschaft. Er beantwortet aber nicht die Frage, ob der Verzicht auf Erdnüsse eine Reaktion sei auf einen Vorfall im Juli 2017. Damals beschwerte sich ein Paar, nachdem ihr Sohn auf dem Flug von Singapur nach Melbourne eine allergische Reaktion erlitten hatte.

Keine «nussfreie Kabine»

Der Dreijährige erbrach sich, hatte geschwollene Augen und konnte nicht mehr richtig sprechen. Das Kind hatte zwar eine nussfreie Mahlzeit zu sich genommen, doch laut dem Vater hatten andere Reisende Erdnuss-Packungen aufgerissen. Ein Sprecher der Fluggesellschaft erklärte damals, dass man Erdnüsse auf den Snack-Prüfstand stelle.

Auch Qantas und Air New Zealand bieten laut «Straits Times» keine Erdnüsse mehr an. Singapore Airlines hält derweil in ihrer generellen Info für Reisende mit Nussallergie fest, man werde alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, nussfreie Mahlzeiten anzubieten. «Wir sind jedoch nicht in der Lage, eine nussfreie Kabine zu bieten oder eine allergiefreie Umgebung an Bord zu garantieren», schreibt die Fluggesellschaft.

