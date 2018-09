Turkish Airlines fliegt jetzt mit italienischen Designer-Uniformen

Ettore Bilotta kennt sich aus mit Uniformen. Die italienische Finanzpolizei Guardia di Finanza hat ihn vor einigen Jahren beauftragt, die 1880 eingeführte militärische Arbeitskleidung stilgerecht zu modernisieren. Besonders verankert ist der Modeschöpfer jedoch in der Luftfahrt. Bereits für drei grosse Fluggesellschaften kreierte der Römer mit Studio in Mailand die Uniformen.

2003 erteilte ihm Etihad Airways den Auftrag, eine neue Garderobe für die Angestellten zu schaffen, 2014 forderte die Golfairline beim italienischen Designer eine Auffrischung an. Und zwei Jahre später schuf Bilotta die neuen Uniformen von Alitalia. Jetzt hat der Modeschöpfer auch die neue Kleidung für Turkish Airlines geschaffen.

Elemente traditioneller türkischer Kalligraphie

Dabei liess sich Bilotta von Istanbul inspirieren. «Die Stadt ist seit Jahrhunderten ein Schmelztiegel für Kunst und Zivilisation und hat einen seltenen Reichtum aus einem gemeinsamen Erbe verschiedener Kulturen», erklärt er. Er verwendete daher Elemente traditioneller türkischer Kalligraphie und aus Mosaiken. Diese verband Bilotta mit zeitgenössischen Texturen und Details.

Die neuen Uniformen führt Turkish Airlines Ende Oktober ein. Am 29. Oktober 2018 wird auch das neue Drehkreuz der Nationalairline eröffnet, der Istanbul New Airport. Der Eröffnungstag ist bedeutungsvoll. An diesem Datum feiert die Türkei die eigene Nation als Erinnerung an die Ausrufung der Republik im Jahr 1923 durch Mustafa Kemal Atatürk.

