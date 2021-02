«Golden Visa» – Reiche Chinesen kaufen Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz Ein kaum bekannter Gesetzesartikel erlaubt es vermögenden Ausländern, in die Schweiz zu ziehen. Jetzt haben die Chinesen diese Hintertür entdeckt. Markus Häfliger

Als Touristen, hier in Luzern, kommen sie schon lange. Doch jetzt haben reiche Chinesen die Schweiz auch als Wohnsitz entdeckt. Foto: Urs Jaudas

Die Zweiklassengesellschaft in der Schweiz ist real – sie steht schwarz auf weiss im Artikel 30 des eidgenössischen Ausländergesetzes. Dieser Paragraf, der nur wenig bekannt ist, ermöglicht es Ausländern von ausserhalb Europas, in die Schweiz zu ziehen – aber nur, wenn sie genügend reich sind.

Für andere Nichteuropäer, die nicht vermögend sind, ist ein legaler Umzug in die Schweiz hingegen kaum möglich. Sie bekommen höchstens dann eine Aufenthaltsbewilligung, wenn sie hoch qualifizierte Fachleute sind. Doch selbst für Fachleute setzt der Bundesrat die Kontingente so tief wie möglich an, seitdem das Volk im Jahr 2014 die Masseneinwanderungsinitiative angenommen hat.