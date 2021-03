Weltcupfinal in Lenzerheide – Neuseeländerin düpiert Shiffrin zum Abschluss Alice Robinson gewinnt den letzten Riesenslalom der Saison. Allesfahrerin Gisin ist beste Schweizerin. René Hauri , Marcel Rohner

Am Ende jubelt die Jüngste: Alice Robinson gewinnt den letzten Riesenslalom der Saison. Keystone

Sie war in den Weltcup gestürmt wie ein Wirbelwind. Sölden 2019, Auftakt in die Saison. Alice Robinson, Neuseeländerin, 17, schlägt die ganze Riesenslalom-Elite. Ziemlich aus dem nichts. Dass sie den schnellen Schwung nicht verlernt hat, bewies die heute 19-Jährige immer wieder. Doch ihr angriffiger Fahrstil brachte sie auch diesen Winter immer wieder in die Bredouille. Zum Abschluss in Lenzerheide aber glänzt sie wieder einmal und gewinnt den letzten Riesenslalom einer langen Saison vor Mikaela Shiffrin und Meta Hrovat.

Beste Schweizerin ist Michelle Gisin, die an diesem Sonntag ein Mammutprogramm zu Ende bringt. 29 von möglichen 31 Rennen hat sie bestritten, nach dem ersten Lauf sass sie erschöpft im Zielraum. Auch nach dem zweiten Durchgang atmet sie tief und beugt sich erst einmal vornüber. Immerhin reicht die Kraft noch, um die Faust zu ballen.

Nach Rang 3 im Slalom am Vortag gibt es nun Platz 5 für die Engelbergerin, die gerade in den technischen Disziplinen verblüffte in dieser Saison. In Semmering hatte sie Ende Dezember gar als erste Schweizerin seit 2002 und Marlies Oester einen Slalom gewonnen.

Hinter ihr klassiert sich Marta Bassino, die die kleine Kristallkugel als beste Riesenslalomfahrerin bereits auf sicher hatte, und zum Abschluss Siebte wird. Achtbar schlug sich auch Abfahrtsweltmeisterin Corinne Suter, die sich in diesem Winter schon zum siebten Mal im Riesenslalom versuchte. Mit Rang 14 gab es zum dritten Mal Punkte für die Schwyzerin in der technischen Disziplin.

Das Rätsel um Lara Gut-Behrami

Nicht mehr dabei im 2. Lauf war Weltmeisterin Lara Gut-Behrami. Nach dem zweiten Tor schwang sie ab, rutschte die Piste hinunter bis zu ihrem Vater Pauli Gut, der am Rand stand – und gab Rätsel auf. Später meldete sie sich bei Alpindirektor Walter Reusser. Dieser sagte: «Der Ausfall tut ihr leid. Sie habe schlicht keine Körperspannung mehr gehabt und nichts mehr riskieren wollen im letzten Rennen.» Auch sagte sie ihm, mit Petra Vlhova, von der Gut-Behrami im Duell um den Gesamtweltcup bezwungen wurde, habe die richtige Athletin die grosse Kristallkugel gewonnen.

Damit widersprach sie auch wilden Theorien, die in den sozialen Medien kursierten. Dort war unter anderem zu lesen, sie habe wohl aus Protest abgebrochen, weil die Speedrennen abgesagt und nicht nachgeholt worden seien, weshalb sie letztlich chancenlos war gegen Technikerin Vlhova. Dabei entsprach dies dem Reglement der FIS, wonach beim Weltcupfinal kein Rennen nachgeholt wird, das dem Wetter zum Opfer fiel.