Neuer Fitnesstrend – Reifen gegen Ringe Die Pandemie bringt ständig neue Hobbys hervor, jetzt ist sogar der Hula-Hoop wieder da. Und wir kreisen die Hüften. Julia Rothhaas

Hüften statt Gedanken kreisen lassen: Pandemiesport Hula-Hoop. Foto: Frank Mentha

Die Pandemie macht den Erwachsenen zum Kind: Wir lassen uns Puzzle nach Hause liefern, malen Bücher aus, und auch beim guten alten Hula-Hoop verzeichnen Online-Händler einen Nachfrageboom. Davon haben sogar die Nachbarn etwas, weil der Reifen ständig auf den Boden knallt.

Schon in der Kindheit gab es zwei Lager: Die einen konnten galant das Becken kreisen lassen, die anderen wirkten bei ihren Hüftbewegungen so unbeholfen wie ein Teenager, der heimlich in seinem Zimmer für den ersten Geschlechtsakt übt.

Zwei bis drei Kilo mehr wegen Corona

Aber was tut man nicht, um im zweiten Jahr der Pandemie all das loszuwerden, was uns das erste Jahr eingebrockt hat. Das geht allen in Europa ähnlich. Die Deutschen haben allein während des ersten Lockdowns ein Kilo im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugenommen, weiss das Robert-Koch-Institut, das ist statistisch gesehen durchaus signifikant. Und es dürfte bei einigen nicht bei einem Kilo geblieben sein.