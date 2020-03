«Diese zwei Stunden werde ich nie vergessen»

Das eine gehört zum anderen, obwohl das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Corinne Lopez Garcete könnte sich aber nur schwer vorstellen, immer nur das eine zu tun. Dafür hat sie das andere viel zu gerne. Die 35-Jährige Luzernerin ist Primarschullehrerin auf Abruf, macht be­sonders in Nicht-Coronazeiten Stellvertretungen in den Kantonen Zürich und Luzern, und zwischen März und November würde sie normalerweise während einiger Wochen als Reiseleiterin bei Baumeler arbeiten, dem Spezialisten für Aktivferien.

Aber wann ihr nächster Einsatz folgt, ist völlig ungewiss. Die Reisewelt steht still. Mal wandert sie, wenn dann alles wieder in geordneten Bahnen läuft, mit einer Gruppe durch die Grafschaft Cornwall an der südwestlichen Spitze Englands, oder sie gibt den Takt bei einer E-Bike-Tour auf Lanzarote vor. Ob als Reiseleiterin oder als Lehrerin, Lopez Garcete schätzt das richtige Tempo. Wahre Lernerlebnisse haben ihren eigenen Rhythmus, davon ist die gebürtige Obwaldnerin aus Sarnen überzeugt. Zu viel Stress ist ungesund und läuft dem Lernfaktor im Alltag ebenso zuwider wie dem Erholungsfaktor in den Ferien.

Lopez Garcete hält eine durchgetaktete Kinderfreizeit ebenso für überflüssig wie Stoppuhren auf einer Wandertour auf den britischen Scilly-Inseln. Für sie ist der Weg das Ziel – und nicht das Ziel der Weg. Eine Erkenntnis, die sich gerade in diesen schwierigen Wochen bei vielen durchgesetzt hat.

Schnell genug kann es ihr eigentlich nur auf der Hin- und der Rückreise gehen. Lopez Garcete reist gerne im Flugzeug, was derzeit als ferner Traum erscheint. Ist sie gelandet, verringert sie ihren ökologischen Fussabdruck nachhaltig. Baumeler ist bekannt für Wander- und Velotouren. Corinne Lopez Garcete reiste schon als Kind um die Welt. «Unsere Eltern nahmen meine drei jüngeren Schwestern und mich überallhin mit.»

Freudvolle Momente

Mit 16 Jahren entschied sie sich als Gymnasiastin für ein Austauschjahr. «Schon als Kinder besuchten wir häufig meinen Götti in Torrevieja in der Nähe von Alicante. Ich fühlte mich von der Kultur und der spanischen Sprache angezogen.» Aber für ihr Austauschjahr wollte sie viel weiter weg. «Ich fuhr von Santiago de Chile mit dem Zug Richtung Süden und erreichte mein Ziel mitten in der Nacht.» Linares ist ein Provinznest, 300 Kilometer südlich der Hauptstadt.

Zuerst musste Corinne eine Schuluniform kaufen, die erstaunlich teuer war. Dann besuchte sie den normalen Unterricht mit ihrer Gastschwester. «Alles war mega spannend», erinnert sie sich. Nach einem Jahr sprach die Innerschweizerin fliessend Spanisch.

Plagte sie während ihres Auslandjahrs das Heimweh, erfasste sie nach ihrer Rückkehr Fernweh. Nach der Matura wollte sie eigentlich Dolmetscherin werden. Sie entschied sich in letzter Sekunde anders, reiste erneut nach Südamerika. Anschliessend jobbte Corinne Lopez Garcete, putzte Schulhäuser und Schiffe, servierte in Bäckereien und begleitete einen Sommer lang österreichische Senioren auf Busreisen durch die Schweiz. Hier kam sie auf den Geschmack. Der Wunsch, Menschen in deren Ferien zu begleiten, wurde stärker. «Mir liegen das Planen und das Improvisieren, das Vermitteln von Informationen und der Austausch.»

An der Pädagogischen Fachhochschule in Luzern liess sie sich zur Primarlehrerin ausbilden. Corinne wurde sesshaft und blieb doch eine Reisende. Sie liess sich von Baumeler als Reiseleiterin anstellen und wäre eigentlich zwischen März und November während einiger Wochen auf Tour. Ihre erste Reise führte sie nach Mallorca. Zuerst begleitete sie eine Gruppe mit einer erfahrenen Reiseleiterin auf dem E-Bike, dann übernahm die Newcomerin selbst den Lead. Die erste Gruppe reiste ab. Die zweite traf wenig später ein. «Diese zwei Stunden am Flughafen werde ich nie vergessen», sagt Lopez Garcete. «Ich war so was von nervös.»

Inzwischen begrüsst sie auf ihren Reisen immer öfter Gäste, welche ein zweites oder drittes Mal mit ihr auf Tour sind – besonders freudvolle Momente.