Magischer Teppich, mythische Piste

Das grösste Skigebiet der Schweiz schliesst vier Täler ein und heisst folgerichtig Les 4 Vallées. Höhepunkt des Walliser Reviers ist der Mont Fort, 3330 Meter hoch. Von dort hat man eine unvergleichliche Aussicht, die sich vom Mont Blanc bis zum Matterhorn erstreckt. Ruth Hubert, Vielreisende, die fast jedes Jahr nach Veysonnaz kommt, ist immer wieder vom tollen Blick auf das Rhonetal fasziniert. «Was für eine Show», jubelt sie. Eine der längsten Abfahrten führt vom Mont Fort hinunter nach Siviez. Extrem steil sei der erste Abschnitt, weiss Hubert. Einsteiger hielten sich darum lieber an die flachen Pisten beim Lac de Tracouet in Nendaz. Oder an das Gebiet für Anfänger oberhalb von Veysonnaz. Im Angebot sind auch sieben gesicherte, aber nicht präparierte Pisten, die Freerider glücklich machen. Freerider Richard Amacker, der in Nendaz aufgewachsen ist und 2012 eine Etappe der Freeride World Tour gewann, trainiert heute mit Erfolg die Jugendlichen der Region.

Prunkstück von Veysonnaz ist die Weltcupstrecke

Ein knallblauer Himmel mit strahlender Sonne wölbt sich meist über das Areal der Superlative: 400 Kilometer Skipisten, 100 Kilometer Winterwanderwege, neun Kilometer Langlaufloipen, sieben Kilometer Schneeschuhparcours und seit diesem Winter sogar über 15 Kilometer gekennzeichnete Wege für Skitouren. XXL-Anlagen, die Gäste von Nah und Fern anlocken. Immer wiederkehrende Gäste schätzen die Dimension des Gebietes und die Vielfalt.

Zudem wird die Familienfreundlichkeit besonders gepflegt. Nicht umsonst wird Nendaz seit 1997 vom Schweizerischen Tourismusverband mit dem Label Family Destination ausgezeichnet. Dieses erhalten Orte, die die Bedürfnisse und Wünsche von Kindern und Begleitpersonen ganz oben auf die Prioritätenliste setzen. Die Angebote: Kinderbetreuung ab 18 Monaten und Babysitting zum Beispiel, aber auch zahlreiche Spielplätze, diverse Skischulen, Schlittelhänge und Eis zum Schlittschuhlaufen. Weiter einen Magic Carpet für die ersten Schritte auf Ski und einen Snowtubing Trail für Kinder, die schon immer mal in einem überdimensionierten Reifen durch den Schnee rutschen wollten. Es gibt sogar eine Anzahl Spazierwege, die mit dem Kinderwagen befahren werden können. «Wir sind extrem stolz auf unser kinderfreundliches Angebot», sagt Baptiste Constantin, Direktor von Nendaz Tourisme. «Hier wird jede Familie das Gewünschte finden.»

Unbestrittener Star des Skigebiets ist Veysonnaz, das Nachbardorf von Nendaz. Klein, aber fein und richtig ursprünglich, loben Kenner. Die typischen alten Holzchalets liegen an einem prächtigen Berghang, von viel Sonne beschienen. Das Prunkstück von Veysonnaz ist jedoch die Weltcupstrecke «Piste de l’Ours», die mythische Skipiste, die 1969 in den Wald geschlagen wurde. Da der Skihang nach Norden ausgerichtet ist, kann man hier den ganzen Winter hindurch mit sehr guten Schneeverhältnissen rechnen. An die 30 Skiweltcuprennen, zahlreiche Schweizer Meisterschaften und internationale Titelkämpfe haben hier schon stattgefunden. Die legendäre Abfahrtsstrecke mit einem Gefälle von sagenhaften 51 Prozent ist nur sehr geübten Skifahrern vorbehalten, den Besten der Besten, die keine Angst kennen. Auf der Strecke von zwei Kilometern ist ein Höhenunterschied von 630 Metern zu bewältigen. Mit der neuen Zehner-Gondelbahn erreicht man den Start auf 2100 Meter über Meer in weniger als acht Minuten. Doch wie fühlt es sich nun an, die spektakuläre Piste hinunterzusausen? «Bärenstark, ein tolles und unvergleichliches Erlebnis», schwärmt Stéphanie Salzberger, die schon oft den Hang gemeistert hat, «aber ein sehr geübter Skifahrer sollte man schon sein.»

(SonntagsZeitung)