Ein zünftiges Stück kambodschanische Kultur gibts schon für einen schlappen Dollar. Man sucht auf dem Markt den Insektenstand, bestellt «A-ping» – und hält bald darauf eine kross gebratene Tarantel in der Hand. Mit seiner Panade aus Mehl, Knoblauch, Zucker und Chilis ist der Appetithappen geschmacklich zwischen Snack und Dessert angesiedelt; die Konsistenz lässt sich mit knusprig-kauig umschreiben.

Noch immer ist das Verspeisen einer frittierten Spinne – oder zumindest das Am-Beinchen-Knabbern fürs Foto – die Königsdisziplin eines jeden auf Abenteuer gepolten Kambodscha-Reisenden. Die Einheimischen beklatschen frenetisch jeden Bissen, den man nimmt. Bloss: Wie lange noch? Die Spinnen werden immer weniger, seit ihr Lebensraum hemmungslos abgeholzt wird, ebenso die Köche, die Lust haben, sie mühsam einzusammeln und an mobilen Marktständen feilzubieten. Lieber gehen sie in ein Restaurant arbeiten oder gleich ins Hotel: Da ist der Lohn höher und die Klimaanlage allmählich Standard.

Ach, Kambodscha. Du bist ein wahnsinnig aufregendes, unerhört schönes Reiseland voll kleiner Wunder und grosser Überraschungen. Wer sich das erste Stück des heimischen Schoggikuchens in den Mund schiebt und unvermittelt auf ein Pfefferkorn beisst, weiss, wovon die Rede ist. Aber du stellst deine Besucher auch immer wieder vor Dilemmas. Und am häufigsten tust du das in Angkor Wat, diesem zum Unesco-Weltkulturerbe gehörenden, grössten Sakralbau auf dem Globus – beziehungsweise an der Homebase von jedem, der sich dieses archäologische Wunder anschauen will: in Siem Reap. Das nur wenige Kilometer von Angkor entfernt gelegene, einstige Bauerndorf hat es im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte, seit die Roten Khmer endgültig vertrieben sind, auf 250'000 Einwohner gebracht.

Vibration schadet den Ruinen

Siem Reap, das man in der Schweiz auch wegen Beat «Beatocello» Richners Kantha-Bopha-Kinderspital kennt, trägt seine Widersprüchlichkeit schon im Namen: Wörtlich übersetzt bedeutet Siem Reap «Thailand in die Knie gezwungen» – dabei war es jahrhundertelang thailändisches Hoheitsgebiet, bevor es 1907 an die französischen Kolonialherren weitergereicht und 1953 mit Kambodscha unabhängig wurde. Als mittlerweile teuerste, sauberste, sicherste (und komplett minenfreie) Stadt des Landes kann Siem Reap mit zwei Millionen Touristen pro Jahr der pulsierenden Hauptstadt Phnom Penh locker das Wasser reichen; und angesichts der gut gebauten Strassen, der Supermärkte und der vielen Restaurants geht rasch vergessen, dass Siem Reap mitten in der ärmsten Provinz des Landes liegt.

Den wirtschaftlichen Rückstand, den ihr die Terrorherrschaft der Roten Khmer hinterliess, hat die Stadt im Rekordtempo aufgeholt. Man kann kaum glauben, dass die erste Verkehrsampel hier 2002 aufgestellt wurde und dass Polizisten während Tagen neben selbiger stehen mussten, um den Anwohnern das Konzept «rot: stehen, grün: gehen» näherzubringen.

So sieht man sich als Besucher, der sich einigermassen verantwortungsvoll verhalten will, laufend vor verzwickten Entscheidungen. Soll man den Kindern, die einen teils wie eine kleine Armee einkreisen und einem irgendwelchen Kram entgegenstrecken, etwas abkaufen? Immer wieder warnen Hilfswerke, dies würde bloss das Betteln fördern. Doch was tun, wenn man weiss, dass in Kambodscha das Schulgeld in bar an den Lehrer gezahlt werden muss und es für manche Familien keine andere Möglichkeit gibt, die nötige Summe zusammenzubekommen, als ihre Kinder mit Souvenirs zu den Tempeln zu schicken?

Oder dann die Sache mit den Velos. Günstig in jedem Hotel zu mieten, sind sie das ökologischste und zudem romantischste Transportmittel, um auf Sightseeingtour zu gehen. Und gegen das Problem, dass einem hernach der rote Lateritstaub in jeder Körperritze klebt, hilft eine Dusche. Andererseits leben viele Kambodschaner davon, dass sie Touristen im Tuk-Tuk, mit dem Kleinbus oder Auto zu den Tempeln chauffieren. Selbst lenken ist für Auswärtige nämlich keine Option: Das wurde verboten, nachdem es viele schwere Unfälle gegeben hatte, weil die Westler damit überfordert waren, sich in einem Verkehrssystem zu bewegen, wo jeder, der sich einen fahrbaren Untersatz leisten kann, auch fahren darf. Ohne Alters-, Tempo- und Promillevorgaben.

Also doch das Taxi? Und halt hinnehmen, dass die Abgase und ständigen Vibrationen den Ruinen zusetzen? Und darauf hoffen, dass sich Kambodschas Regierung etwas einfallen lässt, wie sie ihren Kulturschatz schützen und die Bevölkerung gleichzeitig vor Hunger bewahren kann?

Eintrittspreise verdoppelt

Man zweifelt daran, wenn man sieht, wie plan- und rücksichtslos Siem Reap ausgebaut wird. Und man macht sich Sorgen, wenn man hört, dass die mittlerweile fast 700 Hotels so viel Wasser verschlingen, dass die Bohrlöcher zum Grundwasser heute nicht mehr 10, sondern 90 Meter tief sind – und dass der gesunkene Pegel eine Bedrohung für die Tempelfundamente darstellt. Auch der nahe Tonlé-Sap-See, das grösste Binnengewässer Südostasiens und die Hauptproteinquelle Kambodschas, gerät wegen der hemmungslosen Fischerei immer mehr in Bedrängnis.

Immerhin: In Angkor Wat und den umliegenden Tempeln wurde vergangenes Jahr die Notbremse gezogen. Nur noch 100 Personen aufs Mal dürfen den Hauptturm erklimmen. Die Eintrittspreise wurden verdoppelt, auf neu 37 Dollar für einen Tagespass. Und nachdem ein paar Witzbolde im Ta-Prohm-Tempel – das ist die aus Angelina Jolies «Lara Croft»-Film bekannte, von Würgefeigenbäumen spektakulär überwucherte Ruinenanlage – Nacktselfies geschossen hatten, kommt jetzt nur noch rein, wer von den Oberschenkeln bis und mit Schultern bekleidet ist.

Damit sollte zu leben sein, selbst bei 40 Grad Celsius im heissen Frühling. Und wenn man, um die grössten Touristenmassen zu umgehen, während der Monsunzeit von Mai bis Oktober anreist, die Randstunden ganz früh am Morgen und am Abend beziehungsweise die Mittagszeit nutzt (Kopfbedeckung, Sonnencreme und viel Wasser nicht vergessen! Und den Insektenspray!), kann es sogar passieren, dass man die Tempel fast ein bisschen für sich allein hat. Und Angkor Wat – Dilemmas hin, Dilemmas her – jene atemberaubende Magie verströmt, die seine Erbauer vor 900 Jahren im Sinn hatten.

