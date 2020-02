Auf Schienen zum Strand – vier Tipps

Sanremo, Italien

Der Kurort an der Riviera di Ponte in Ligurien lässt sich ideal mit der Bahn erreichen. Der Eurocity bietet mehrmals täglich gute Verbindungen von Basel, Bern und Zürich, mit Umsteigen in Mailand. Mit dem Morgenzug um 6.28 Uhr ab Basel, 7.10 Uhr ab Zürich oder 7.34 Uhr ab Bern erreicht man bereits um 14.40 Uhr Sanremo.

Foto: Olena_Znak, iStock

Bahn: Mehrmals täglich mit Umsteigen in Mailand; Dauer ab Basel 8.12 Stunden, ab Bern 7.05, ab Zürich 7.5 Stunden. Ab 222 Fr., Sparangebote ab 116 Fr.

Auto: Reisezeit zwischen sechs und sieben Stunden ab Basel.

Rimini, Italien

Noch schneller auf Schienen erreicht man den legendären Badeort an der italienischen Adriaküste. Ideale Verbindung von Basel, Bern oder Zürich bietet der Eurocity Richtung Mailand. Dort steigt man auf den Freccia-Hochgeschwindigkeitszug um und zwei bis drei Stunden später in Rimini wieder aus. Mit der Morgenverbindung aus der Schweiz ist man um 13.41 Uhr an der Adria.

Foto: Orbon Alija, iStock

Bahn: Mehrmals täglich mit Umsteigen in Mailand; Dauer ab Basel 7.13 Stunden, ab Bern 6.13, ab Zürich 6.31 Stunden. Ab 298 Fr., Sparangebote ab 192 Fr.

Auto: Reisezeit zwischen sechseinhalb und gut sieben Stunden.

Rovinj, Kroatien

Die Hafenstadt an der Westküste Istriens ist nicht direkt mit dem Zug erreichbar. Ein Bahntrasse wurde vor geraumer Zeit aufgegeben. Interessant ist aber die Anreise per Bahn nach Venedig und von dort weiter per Schiff. Jeden Tag verkehrt mindestens eine Schnellfähre zwischen der Lagunenstadt und dem kroatischen Ferienort. Ab Zürich fährt ein direkter Eurocity täglich um 9.10 Uhr nach Venedig. Ankunft um 15.42 Uhr. Die Fähre lässt sich im Normalfall noch am gleichen Tag erreichen, man landet gegen 20 Uhr in Rovinj. Die Reisezeit mit Bahn und Fähre beträgt zwischen 9.25 und 10.25 Stunden plus Umsteigen in Venedig – und liegt damit eine bis zwei Stunden über der Fahrt auf der Strasse (ab Basel 855 Kilometer).

Foto: Janoka82, iStock

Bahn: Einmal täglich direkt ab Zürich nach Venedig, Alternativen mit Umsteigen in Mailand von Basel und Bern. Dauer zwischen 6.30 und 7.30 Stunden. Ab 280 Fr., Sparangebote ab 136 Fr.

Fähre: Venezia Lines, ab Venedig 17.15 Uhr, Dauer 3.45 Stunden, ab 127 Fr. retour. Atlas Kompass, ab Venedig 17 Uhr, Dauer 2.45 Stunden, ab 142 Fr. retour; www.aferry.ch, de.directferries.ch

Elba, Italien

Mit ähnlichem Zeitinvestment wie nach Istrien lässt sich auch eine ÖV-Reise auf die Insel Elba bewältigen. Ideal dafür ist die 9.10-Uhr-Verbindung ab Zürich Richtung Venedig mit Umsteigen in Mailand auf den Hochgeschwindigkeitszug Frecciabianca nach Campiglia Marittima. Dort besteht direkter Anschluss mit dem Regionalzug nach Piombina Marittima. Ankunft um 18.31 Uhr. Da der Bahnhof direkt gegenüber des Fährhafens liegt, lässt sich am gleichen Abend die Fähre nach Cavo oder Portoferraio auf Elba erreichen.

Bahn: 9.10 Uhr ab Zürich mit Umsteigen in Mailand und Campiglia Marittima; Dauer 9.21 Stunden, ab Basel 8.06 Uhr via Zürich, dann dieselbe Verbindung, 10.25 Stunden, ab Bern 7.34 nach Mailand, dort 2.5 Stunden Aufenthalt, dann gleiche Verbindung nach Campiglia Marittima und Piombino Marittima, 10.57 Stunden. Ab 306 Fr., Sparangebote ab 222 Fr.

Fähre: Moby und Torremar bedienen zum Teil im 30-Minuten-Takt Elba (Cavo, Portoferraio, Rio Mare), Dauer zwischen 20 Minuten und einer Stunde, ab 32 Fr. retour; www.mobylines.de

Auto: Basel–Piombino Marittima 787 Kilometer, zehn Stunden.

Alle Preise pro Person, 2. Klasse retour, ohne Halbtax, Angaben ohne Gewähr (Fahrplanwechsel in Italien am 14. Juni 2020).