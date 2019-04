Wohin zieht es die Frau von Welt?

Natürlich liegt es immer im Ermessen jeder Reisenden, wohin es sie am ehesten zieht. Eine Studie der Peer-to-Peer-Geldwechselplattform WeSwap bei 2000 britischen Frauen sowie Suchanalysen bei Google erlauben aber doch einige Rückschlüsse darauf, wo Frauen alleine am ehesten hinreisen.

Laut der Umfrage landet in diesem Jahr Finnland auf Rang 1. In diesem Land ist die Gleichberechtigung der Geschlechter sehr gut umgesetzt und laut dem «World Happiness Report» war es zumindest von 2015-2017 stets das Land mit den glücklichsten Menschen der Welt. Zudem wurde Finnland von Lonely Planet erst kürzlich zur «Safest Place for Solo Travel» gekürt.

Auf Rang 2 folgt Neuseeland mit seiner grandiosen Natur und der entspannten Atmosphäre – und wo nach dem Attentat in Christchurch nun auch sehr schnell bessere Waffenkontroll-Massnahmen durchgesetzt werden sollen.

Auf Rang 3 folgt Uruguay. Das kleine südamerikanische Land hat eine der tiefsten Kriminalitätsraten auf dem gesamten amerikanischen Kontinent. Auf den weiteren Plätzen folgen Japan, die Niederlande und Kanada. Im Vorjahresranking schwang übrigens noch Japan obenaus, vor Frankreich und Spanien.

Die entscheidenden Kriterien bei der Umfrage waren Sicherheit, Erlebniswert und Angebotsqualität. Aus der Studie geht überdies hervor, dass 56 Prozent der befragten Frauen angaben, dass Ferien zu nehmen «essenziell» für ihr Wohlbefinden sei.

Solo female travel – ein globaler Trend

Dass Frauen alleine reisen, ist beileibe keine Ausnahme. Bei GoogleTrends wird ersichtlich, dass unter den Stichwörtern «solo female travel» im letzten Jahr über 100 Millionen Suchen eingegeben wurden; innert vier Jahren nahm die Suche um 131 Prozent zu.

Gesucht wurde – nicht überraschend bei diesen Suchbegriffen – vor allem im englischsprachigen Raum. Interessanterweise beziehen sich die Suchanfragen oft auf asiatische Ziele; 2018 waren vor allem die Philippinen in diesem Zusammenhang gefragt.

Erst im vergangenen Oktober hatte auch British Airways eine Studie zu diesem Thema veröffentlicht. Dort wurde festgehalten, dass über 50 Prozent der befragten Frauen schon eine Reise allein unternommen haben und 75 Prozent beabsichtigen, dies bald (wieder) zu tun.