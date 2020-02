Der Fernseher bleibt ausgeschaltet

Dieser Fernseher ist einmalig. Nicht, dass man wegen eines TV-Gerätes im ältesten und geschichtsträchtigsten Hotel der Kanarischen Inseln absteigen müsste, aber das Detail ist bezeichnend. Das 130-jährige Luxusrefugium Santa Catalina in Las Palmas, der Hauptstadt Gran Canarias, hat trotz umfassender Renovation nichts von seiner historischen Pracht eingebüsst. Die Balkone aus Kiefernholz, die Marmorböden, die Wandmalereien erhalten die Tradition. Die Möbel in den 204 Zimmern und Suiten wurden teilweise aufgepolstert und mit modernen Stücken ergänzt.

Und der Fernseher? Man sieht ihn nicht. Aber auf dem Nachttisch liegt eine Fernbedienung. Wo also ist der Bildschirm? Über dem Schreibtisch hängt ein riesiger Spiegel im üppigen Goldrahmen. In der unteren, rechten Ecke leuchtet ein rotes Pünktlein. Tatsächlich, der Spiegel ist auch der Fernseher – ­dezenter geht nicht.

Im Hotel Santa Catalina, in Las Palmas, hat der Tourismus auf den Kanarischen Inseln seinen Ursprung.

Manuel Martínez-Fresno Hernández, der Royal Concierge, wie sich der PR-Manager im Santa Catalina nennt, führt durch die ­weiten Etagen. Ihm werden beste Beziehungen ins spanische Königshaus nachgesagt. Aber noch haben König Felipe und Königin Letizia nicht im Santa Catalina genächtigt; das werde sich demnächst ändern, ­verrät der Royal Concierge: «Wir sind bereit für das Königspaar.»

Das unter Denkmalschutz stehende Haus im Kolonialstil ist grosszügig, ruhig, luftig. «Ein Hotel mit Seele», sagt der Royal Concierge. Durchgestylt bis zu den 13 verschiedenen Uniformen des Personals, die der kanarische ­Modeschöpfer Pedro Palmas entworfen hat. Trotzdem bezahlbar: Für 200 Euro lässt sich ein Doppelzimmer im Fünfsternhotel buchen.

«Rainy days» gebe es, sagt der Concierge – «aber nur wenige».

Drei britische Familien, Reeder und Handelsunternehmer, haben das schlossähnliche Gebäude 1890 erstellen lassen – die Motive der ­alten Stiche in den Fluren erinnern daran. Dank seiner günstigen Lage galt Gran Canaria vor allem für Schiffe aus England als perfekter Zwischenstopp auf ihrem langen Weg nach Afrika oder Amerika.

Mit dem Bau des Hotels startete der Tourismus auf den Kanarischen Inseln. Die Briten brachten Golf und Tennis auf die spanische Inselgruppe, machten die Strände im Süden Gran Canarias in den 60er-Jahren zur Playa del Inglés. Very british ist die Bar mit Cheminée im Santa Catalina; auch auf ihrer Insel gebe es «rainy days», so der Royal Concierge – «aber nur wenige!».

Langer Sandstrand direkt vor der Hauptstadt

Das Santa Catalina liegt inmitten des Parque Doramas, einer gepfleg­ten Parkanlage im Zentrum der langgezogenen, dicht gebauten Stadt am Meer. Seit 1930 ist das Hotel im Besitz der Stadt – der Palmengarten ist deshalb für alle ­zugänglich. Las Palmas, eine unbekannte Hauptstadt – es kommt vor, dass selbst Touristen, die seit Jahrzehnten regelmässig Badeferien im Süden der Insel verbringen, Las Palmas noch nie besucht haben. Dabei liegen bloss 40 Autominuten zwischen der Stadt und den Dünen von Maspalomas.

Vegueta, die herausgeputzte Altstadt, ist einen Abstecher wert: die alte Markthalle, die Kathedrale Santa Ana und das Kolumbushaus, Casa de Colon, dessen Museum sich den spanischen Eroberungen in der Neuen Welt und den Seefahrten von Christoph Kolumbus widmet. Eine Gruppe betagter Kreuzfahrer schiebt sich durch die Gassen; die Aida liegt gerade vor Anker, dennoch ist die Altstadt nicht überlaufen.

Posieren an der Playa de las Canteras.

Und baden lässt es sich in Las Palmas ebenfalls: Die Playa de las Canteras, einer der längsten und saubersten Sandstrände der Insel, erstreckt sich direkt vor der Stadt. Die blau-weissen Liegestühle sind an ­diesem Sonntag Anfang Februar gut besetzt, man spielt Volleyball, zeigt Muskeln, baut Kunstwerke aus Sand, Kinder planschen im 18Grad kühlen Meer. Die Barra, eine lang gezogene Felsformation im Meer, schützt einen grossen Teil des City Beach vor dem offenen Meer: Die Bucht wird zum perfekten Schwimmbad.

Aber, sagt Rafa Molina, «Gran Canaria ist nicht nur Beachlife». Der Reiseführer will den Feriengästen das «andere, das echte Gran Canaria» zeigen. Er bietet Ausflüge in den wenig bekannten Norden der Insel an, organisiert Wanderungen durch grüne Kraterlandschaften, stellt Kontakte zur Bevölkerung her, gibt Handwerkern und Bauern die Gelegenheit, ihre Produkte zu präsentieren. Rafa fährt die Gäste ins ­Landesinnere, überholt dabei manchen Renn­velofahrer; auch Chris Froome, viermaliger Tour-de-France-Sieger, hat sich hier im Januar auf die Saison vorbereitet.

Mandelbäume blühen; im Norden lebt man von der Landwirtschaft, es ist etwas nebliger, regenreicher und kühler als im Süden. Kartoffeln, Tomaten, Salat, aber auch Bananen, Papaya, Avocado und sogar Kaffee werden angebaut. Rafa sagt, er wolle Touristen ins bergige Zentrum bringen, um der einheimischen Jugend eine Zukunft zu geben. Denn diese zieht es in die Hauptstadt oder in den Süden, auf der Suche nach Arbeit – 50 Prozent der Jungen sind arbeitslos, generell liegt die Arbeitslosigkeit bei 30 Prozent.

Die Jungen wandern ab, nur Francesco bleibt

Kaum jemand will noch ­Schafhirte sein, Francesco, 34, ist eine Ausnahme. Zusammen mit seiner Frau Tanja, 31, führt er einen Schafbetrieb mit Käserei. Eine grossartige, abgelegene Landschaft, der Bus fährt ein-, zweimal pro Tag. In den wenigen Dörfern würden nur noch alte Menschen leben. Die gewundenen Strassen sind schmal. «Alles ist nah, aber alles braucht Zeit», so Rafa. Ein riesiges Feuer hat im August 2019 grosse Flächen Kiefernwald zerstört – es braucht wenig, um in den trockenen Sommern einen Brand zu entfachen. Der Schafhirte und seine Frau haben damals ihr Haus verloren, aber fast alle der 200Schafe überlebten.

Acht Käselaibe à zwei Kilo stellt das Paar täglich her, darunter auch den einzigartigen Queso flor de Guía, den cremigen Blumenkäse, der mit dem Blütensaft der wild wachsenden Artischocke angereichert wird und nur von Januar bis Juli erhältlich ist. Warum ­Francesco in den Bergen geblieben ist? Weil sein Vater schon Hirte war und weil er als Elektriker keine Arbeit finde, antwortet Francesco, der wie praktisch alle Canarios auf dem Land kein Wort Englisch spricht.

Schafhirte Francesco ist einer der wenigen jungen Einheimischen, die in den Bergen bleiben.

In Guía, der grössten Stadt im Norden, führt Reiseleiter Rafa in die winzige Werkstatt von Francisco, dem Messermacher, der die typischen Cuchillos Canarios, Messer mit einem kunstvoll verzierten Schaft aus Schafhorn, fertigt. Weiter in die Bäckerei Dulces de Guía Antoñita, wo aus den heimischen Mandeln seit Generationen Biskuits oder Marzipankuchen gebacken werden. Auf dem Dorfplatz spielt eine Kapelle kanarische Volkslieder – kein besonderer Anlass, sagt Rafa, «wir lieben Musik».

Artenara, das höchstgelegene Dorf Gran Canarias, liegt auf 1260Meter über Meer und ist für seine Höhlenhäuser bekannt. Nach wie vor leben viele Einheimische in Höhlenhäusern; ob heisse Sommer oder kalte Winter, im Innern ist es immer 19 Grad warm. Früher, erzählt Rafa, hätten sich die «Höhlenbewohner» geschämt, fühlten sich als Menschen zweiter Klasse. Heute aber sind die Höhlenhäuser begehrt und teuer, ­gelten als chic und sind oft topmodern eingerichtet. Das Museo Etnográfico Casas Cuevas de Artenara gibt Einblick in die aussergewöhnlichen Wohnungen.

Juanate kocht, was schon ihre Grossmutter gekocht hat.

Mitten im Dorf, im ­Restaurante Arte-Gaia, kocht Gastgeberin Juanate, was schon ihre Grossmutter gekocht hat: Papas Arrugadas, die kleinen, «schrumpeligen» Kartoffeln mit Meersalzkruste, Kichererbsen mit Pulpo, Ragout vom schwarzen Schwein und Schnecken – «alles ganz langsam gekocht», ­betont sie und freut sich über jeden guten Esser. Und da auf Gran Canaria sehr viel Käse genossen wird, beginnt das späte Mittagessen auch bei Juanate mit einer Auswahl ­lokaler Käsesorten.

Zurück im Hotel: Ein Schwumm im Pool? Ein Workout im Gym? Oder ein Drink an der Rooftopbar mit Blick über Stadt und Meer? Die Insel hat so viel zu bieten, dass der goldgerahmte Fernseher ein Spiegel bleibt.

Diese Reise wurde unterstützt von Royal Hideaway.