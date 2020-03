Im Ballon über Dubais Wüste schweben

Es ist noch stockfinster in der Arabischen Wüste. Irgendwo leuchten jedoch ein paar Taschenlampen oder Scheinwerfer. Mehrere Männer in beigen Overalls laufen umher und bereiten die Heissluftballonfahrt vor. Zwei aufgestellte Ventilatoren blasen nun Luft in die Hülle des Ballons. Eile ist geboten, denn auf einmal setzt die Morgendämmerung ein, und es wird langsam hell.

Der ungarische Chefpilot Peter Kollar von Balloon Adventures Dubai gibt jetzt Gas und dreht zwei der vier Brenner auf. Eine riesige, rund drei Meter grosse Stichflamme zischt hervor. Das bunte, aufgeblähte Ungetüm aus synthetischem Material richtet sich mehr und mehr auf. Es hebt bereits leicht ab, doch Kollars Kollegen stemmen sich mit aller Kraft dagegen. Die einen halten den Korb am Boden fest, die anderen den Ballon an der langen Leine.

Dubai jenseits der Hektik: Eine Aufnahme kurz vor Beginn des Heissluftballon-Abenteuers. Foto: Barbara Reye

«Jetzt alle rein», ruft Kollar. «Anschnallen, in die Hocke und gut festhalten.» Dann heizt er nochmals ordentlich ein. Ganz sachte steigen wir höher. Zuerst fühlt man sich wie auf einem Balkon, dann wie auf einer hohen Aussichtsplattform, und anschliessend realisiert man, dass man tatsächlich im ältesten Luftfahrzeugtyp unterwegs ist. Erneut sticht laut eine Flamme hervor. Dann völlige Stille. Wir schweben und lassen uns in 1200 Meter Höhe treiben.

In der Ferne ein weiterer Ballon und unter uns eine schier endlos scheinende Dünenlandschaft. Am Horizont geht jetzt die Sonne auf, der Himmel ist stahlblau und der Sand schimmert golden. Was für ein starker Gegensatz. Denn früh am Morgen waren wir noch in unserem luxuriösen Hotel mitten in der futuristischen Metropole Dubai, die rund eine Autostunde von unserem jetzigen Standort entfernt liegt.

An der Expo 2020 dreht sich alles um Nachhaltigkeit

Die Fahrt von dort starteten wir im Lichtermeer des urbanen Dschungels mit seinen unzähligen Wolkenkratzern und staunten über all die vielen Megabauwerke in Dubai, darunter natürlich auch das höchste Hochhaus der Welt, der 828 Meter hohe Burj Khalifa. Oder das unkonventionelle Museum der Zukunft, dessen ringförmiger Bau von aussen mit arabischen Schriftzeichen aus den selbst geschriebenen Gedichten des Scheich Mohammed verziert ist.

Dubai ist bekannt dafür, sich architektonische Mammutprojekte auszudenken und zu realisieren, die anderswo nie über das Reissbrett hinauskommen würden. So hat es unter anderem auch die künstlich aufgeschüttete, fünf Kilometer ins Meer ragende Halbinsel Palm Jumeirah mit ihren sechzehn Palmenwedeln hervorgebracht.

Auf Hochtouren laufen derzeit die Vorbereitungen für die Weltausstellung Expo 2020, bei der über 190 Länderpavillons vertreten sind und zukunftsorientierte Visionen und Innovationen zu Mobilität und Nachhaltigkeit präsentiert werden. Dubai investiert gegenwärtig Milliarden in das gigantische, knapp 38 Quadratkilometer grosse Solarthermie-Kraftwerk, selbstverständlich das weltweit grösste seiner Art.

Ein Umdenken war notwendig. Denn die Infrastruktur dieser topmodernen Metropole wurde zum Grossteil aus Erdöleinnahmen finanziert. Doch die Regierung leitete eine wirtschaftliche Diversifizierung ein, sodass sich Dubai zu einem globalen Knotenpunkt in Sachen Handel und Tourismus entwickelte. Im Jahr 2019 haben 16,7 Millionen ausländische Gäste die Stadt der Rekorde an der Bucht des Arabischen Golfs besucht, die aufgrund ihrer milden Temperaturen vor allem im europäischen Winter beliebt ist.

Als wäre die Zeit stehen geblieben, schweben wir nun über die Weiten der Wüste, ganz ohne Motor und ohne Hektik. Im Gegensatz zu früher nutzen Ballonpiloten heute neben einer digitalen Karte auch die Messwerte der Geschwindigkeit, Temperatur und Höhe. Es sei aber nach wie vor eine besondere Herausforderung, da man mit dem Wind drifte und der Ballon nur bedingt steuerbar sei, erklärt Kollar. Nur durch die Wahl der Fahrthöhe und den dort herrschenden Windbedingungen könne er die Richtung der Ballonfahrt ein Stück weit beeinflussen.

Am Schluss liegen alle auf dem Rücken

Zurückversetzt in die Vergangenheit fühlten wir uns auch am Tag vor dem Heissluftballon-Abenteuer im historischen Stadtviertel Al Fahidi, das durch seine niedrig gehaltenen, sandfarbenen Gebäude mit Windtürmen und Minaretten am Dubai Creek besonders faszinierend ist. Dort stiegen wir in ein traditionell aus Holz gefertigtes Abra-Boot und sahen Dutzende von grossen Holzschiffen, die an den Ufern ankern und mit Waren für den Export nach Indien oder in den Iran beladen sind.

1833 siedelte sich damals an der Mündung des Dubai Creek der etwa 800-köpfige Stamm der Bani Yas unter der Herrschaft der Familie Maktoum an, deren Nachkommen bis heute das Emirat regieren. Dank der strategisch günstigen Lage entwickelte sich die Siedlung zu einer florierenden Hafenstadt.

Während die Gedanken in das vielseitige Geschehen des alten Dubai schweifen, kündigt Kollar nun die grosse Attraktion der Ballonfahrt an: An Bord ist der Falke Tesla, der gleich seine legendären Flugkünste vorführen wird. Zuvor wird er aber nochmals gefüttert. Falken können im Sturzflug über 320 Kilometer pro Stunde erreichen und gelten als schnellste Vögel der Welt. Im Emirat Dubai sind sie das Nationaltier und als Symbolbild auch auf der Flagge zu sehen.

«Wir machen die Dinge gern anders und wollen die Heissluftballonfahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis machen», sagt Kollar. Ihre Falken seien in Schottland gezüchtet und in Italien ausgiebig trainiert worden, bevor sie nach Dubai gekommen seien. Tesla ist wieder zurück, bekommt erneut seine Schutzkappe auf den Kopf und einen weiteren Leckerbissen als Belohnung.

Weit unter uns entdecken wir helle Flecken auf dem sandigen Boden – eine Gruppe Arabischer Oryx. Diese weissen, grazilen Antilopen mit den langen, schwarzen Hörnern waren in der Wildnis ausgestorben und wurden 1999 im Rahmen eines Wiederansiedlungsprojekts im Schutzgebiet ausgesetzt. Bei einer Wüstensafari im Dubai Desert Conservation Reserve lassen sie sich gut beobachten.

Der Ballon sinkt. Der Erdboden kommt näher. Wir klammern uns am Korb fest, gehen in die Hocke. Der Korb berührt den Boden. Dann kippt er auf die Seite. Nichts passiert, alle lachen, schnallen sich los, winden sich aus ihrer ungewöhnlichen Rückenlage und krabbeln aus dem Korb. «Es war grossartig», sagt eine junge Japanerin, die mit dem Chefpiloten Kollar und mit dem Falken Tesla noch ein Selfie will.

