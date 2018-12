Der Lenkerhof kennt keinen Stillstand

Die Kundschaft auf der Terrasse im Restaurant mit dem Zungenbrecher-Namen «Oh de Vie» freut sich über die gute Spätherbst-Laune der Gastgeber: Die Lenkerhof-Crew hat sich zum Fototermin versammelt. Gruppenbild mit über hundert Angestellten. Man scherzt und lacht, und nach einer halben Stunde räumt der Fotograf sein Equipment zufrieden ab.

Jan Stiller löst sich aus dem Pulk und sagt: «Es bereitet Spass, mit diesen Leuten zu arbeiten und dieses Hotel zu leiten.» Stiller, 40 Jahre alt, steckt mit seiner fast bubenhaften Begeisterung an, und man glaubt ihm, wenn er rhetorisch fragt: «Welcher General Manager in der Schweizer Luxushotellerie hat schon die Chance, ein Haus nach seinem Gusto zu führen?»

Der gebürtige Lenker kehrte 2010 mit Partnerin Heike Schmidt aus dem Unterland ins Simmental zurück. Er hat das Profil der einzigen Nobelherberge weit und breit nochmals geschärft. Das Lenkerhof Gourmet Spa Resort positioniert sich als «jugendlichstes Fünfstern-Superior-Hotel der Schweiz».

Von aussen ist der Lenkerhof immer noch keine Beauty.

Die Geschichte des Hotels geht auf das 17. Jahrhundert zurück. Bis in die 90er-Jahre fristete es das unscheinbare Dasein eines Kurhauses mit eigenem Heilwasser, bevor das Anwesen bei der Talstation der Betelbergbahn 2001 vom Berner Unternehmer Jürg Opprecht und Vollblut-Hotelier Philippe Frutiger (heute Giardino Group) dem Dornröschenschlaf entrissen wurde.

Von aussen ist der Lenkerhof immer noch keine Beauty, aber im Innern birgt er neben zauberhaften Zimmern und Suiten eine über 2000 Quadratmeter grosse Wellnesszone mit Schwefelgrotte und Frauen-Dampfbad.

«Gault-Millau» hat die beiden Restaurants geadelt.

Zudem hat «Gault-Millau» die beiden Restaurants geadelt – das Spettacolo mit 16, das «Oh de Vie» neu mit 13 Punkten. Im Toplokal bereitet die Mannschaft des jungen Küchenchefs Stefan Lünse pro Abend 16 Gerichte zu, die sich kombinieren und kumulieren lassen. «Auch die Bevölkerung im Tal ist stolz auf unsere beiden Gourmettempel», glaubt Jan Stiller. Der Hotelier wandelt das Haus nicht nur sanft zum Ganzjahresziel um («Oktober und November sind für uns sehr gute Monate»), Stiller holt auch neue Kundensegmente an die Lenk: «Wir begrüssen immer mehr Romands.»

Die Akquisition jenseits des Röstigrabens zeitigt ungeahnte Folgen. «Unsere Küche musste lernen, die Garstufen anders zu interpretieren», plaudert der Lenkerhof-Boss aus dem Nähkästchen. «Wenn ein welscher Gast das Fleisch medium bestellt, so meint er assignant, und saignant heisst à point.» Aber auch die Wein-degustation, die im Lenkerhof täglich um 18 Uhr ansteht, wird von den Romands eifrig frequentiert.

Teil der Schweizer Relais & Châteaux-Riege

Mit der frankophonen Lebensart freundet er sich gerade an. Der Berner Oberländer ist nämlich seit April Chef der Schweizer Delegation von Relais & Châteaux. Er pflegt engen Kontakt zur Zentrale in Paris, nimmt häufig an globalen Telefonkonferenzen teil und flog kürzlich nach Kanada zum Jahresmeeting der renommierten Hotelvereinigung.

Der helvetische Vormann möchte weitere individuell geführte Hotels und gehobene Gastrobetriebe zu Relais & Châteaux holen und die weissen Flecken auf der nationalen Karte ausradieren. Der Lenkerhof mit 80 Zimmern und Suiten ist der zweitgrösste Betrieb der 26 Mitglieder zählenden Schweizer Relais & Châteaux-Riege. Alle profitieren vom internationalen Netzwerk und dem guten Ruf der Vereinigung besonders in Übersee und Frankreich. «Dank Schweizer Gästen bleibt der zweite Teil der Woche im Lenkerhof zwar stark gebucht», räumt Jan Stiller ein, «zwischen Sonntag und Mittwoch würden wir die freien Betten aber gern mit zusätzlicher internationaler Kundschaft füllen.»

«Wir wollten ursprünglich nur fünf Jahre an der Lenk bleiben.»Jan Stiller

Stillstand gibt es nicht. Am 1. April schliesst das Luxushotel für einige Wochen. Dann werden weitere Zimmer renoviert, und Arbeiten hinter den Kulissen stehen an. «Wir müssen die Betriebsabläufe weiter optimieren», sagt der Chef. Beispiel: Das alte Garagentor schliesst und öffnet sich sehr langsam. «Zählt man die Zeit zusammen, in der Hotelmitarbeiter vor der Pforte tatenlos warten, kommt man über die Jahre hinweg auf eine unglaubliche Stundenzahl», nennt Stiller ein Beispiel fürs Sparpotenzial. Wenn alles funktioniert, startet mittelfristig die Expansion des Lenkerhofs: In Planung sind etwa drei Dépendancen mit 17 Serviced Appartements, die an Private verkauft werden. Und nach einer Erweiterung um 1500 Quadratmeter soll der «7 Sources Spa» definitiv in die Topliga der Wellnessoasen aufsteigen.

Heike Schmidt und Jan Stiller werden die neue Entwicklung steuern und begleiten. «Als wir an der Lenk begannen, dachten wir, fünf Jahre zu bleiben», schmunzelt Stiller. «Jetzt ist ein Ende noch lange nicht abzusehen.»

