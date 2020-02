Der Europa-Park wird winterfest

Bis zum 27. März ist der Europa-Park in Rust geschlossen. Mit der Inbetriebnahme der Wasserwelt Rulantica ist es aber mit der ­Winterruhe vorbei. Der Park, der ab Basel in gut einer Stunde über die A 5 zu erreichen ist, zieht jährlich 5,6Millionen Besucher an. 1,2Millionen sind Schweizer. ­Die Besitzerfamilie Mack investiert kräftig, um vom Wetter unab­hängig zu werden.

Rulantica: 25 verschiedene Wasserattraktionen

Der Wildwasserbach schüttelt die Besucher durch. So mancher fühlt sich wie in einer Waschmaschine. Am Ende spuckt der Bach schwindelige Kinder, atemlose Mütter und desorientierte Väter aus. Der Wildwasser-Spass ist eine von 25 Wasser-Attraktionen im Rulantica, darunter 17 Rutschen. 3500 ­Gäste tummeln sich an Spitzentagen im Bad, und dafür ist es erstaunlich ruhig. Die künstlichen Felsen, die kleinen Wälder und die Boote schlucken den Lärm. Nur die Sirene, die alle paar Minuten den Sturm im Wellenbad ankündigt, kann einem auf den Wecker gehen.

Der Europa-Park bleibt auch in der Wasserwelt seiner perfektionistischen Linie treu, hat Kojen und Kombüsen in die Schiffe eingebaut oder den ­Rutschen nordisch anmutende Namen wie Isbrekker verpasst. Schliesslich sollen sich Rulantica-Besucher wie in Skandinavien fühlen, an der Skogbar im Wasser und sich im Snekkjas eine Portion Pommes holen. Abgesehen von den Speise- und Getränkekarten ist das Konzept stimmig. Aber wer würde schon Gammelhai essen, wie es in Island üblich ist?

Hotels: Vier von sechs ­Häusern bleiben offen

Nicht nur das Rulantica, das nur an einzelnen Tagen zur Wartung geschlossen bleibt, sorgt für Ganzjahresspass. Auch vier der sechs Hotels bleiben geöffnet. Während der Wintermonate gibt es zusätzlich viele Events, die die Hotelbetten füllen. Kürzlich wurde die Superbowl-Entscheidung auf Grossleinwänden übertragen. Mitte Februar ging der Final von Miss Germany im Konferenzzentrum über die Bühne. Bis zur Eröffnung der Sommersaison stehen weitere Veranstaltungen wie das Ladies Only Festival auf dem Programm.

Spa und Wellness: Bereiche für alle Gäste

Die sechs Hotels mit insgesamt 5800 Betten haben alle vier Sterne. Vier von ihnen sind Superior, drei von ihnen haben eigene Spa- und Wellnessbereiche. Diese dürfen von den übrigen Gästen mitbenutzt werden. Es gibt einen zentralen Fitnessbereich (New England) mit 400 Quadratmeter Fläche samt Kursangebot und Personal Trainer.

Am schwersten zu ergattern sind Zimmer im neuen Krönasar, ebenfalls ein Motto-Hotel. Es grenzt direkt an die Wasserwelt. Dieses orientiert sich an historischen Themen und erinnert in Teilen an ein Naturkundemuseum. Jedes Zimmer ist mit Antiquitäten, Vitrinen und Forscherutensilien anders gestaltet. An den Wänden hängen Bilder der schwedischen Skilegende Ingemar Stenmark. Dieser blickt auf Skifahrermützen, die von Lampenschirmen getragen werden.

Tipp: Leichter an ein Zimmer kommt man aktuell im Bell Rock, das sich angenehm von den anderen vier älteren Hotels unterscheidet. Es ist stilvoller und weniger verspielt. Die 20 Euro pro Nacht, die eine vierköpfige Familie mehr bezahlt, lohnen sich.

Restaurants: Zeit und Nerven gefragt

Allein die Hotels verfügen über 13 Restaurants, 9 davon mit Service am Platz – darunter auch das mit zwei Sternen ausgezeichnete Ammolite. Hört sich nach viel an, unterm Strich muss man aber ­leider sagen, dass die Lokale in den Stosszeiten knallvoll sind und ­keine Wohlfühlatmosphäre aufkommt. Beim Frühstück, wenn die meisten wohl schon daran denken, möglichst schnell in den Park zu kommen, macht das nicht so viel aus. Aber abends muss der Gast gerade in den Buffetrestaurants Zeit und Nerven mitbringen und Ellenbogen einsetzen.

Digitale Welt: Zahlen mit Chip am Handgelenk

Digitale Helfer und virtuelle ­Anwendungen sind Renner im Europa-Park. In der Wasserwelt erfahren die Gäste an Bildschirmen, wie lange die Wartezeiten an den Rutschen sind. Am Imbiss bestellen Badenixen ihre Pommes am Screen, die Becher füllt man eigenhändig an Getränkestationen, sobald man mit dem Chip am Handgelenk für Cola und Co. bezahlt hat. Wer Wert auf Service legt, fühlt sich aber mittelprächtig bedient.

Im Park kann man die Alpenexpress-Fahrt mit kostenpflichtigen Virtual-Reality-­Brillen toppen, um mit «Schellen-Ursli» über Berggipfel zu ­sausen. Im Eurosat-Bereich (Frankreich) erlebt der Besucher noch eine ­Pre-Show, bei der er sich selbstständig in der virtuellen ­Realität ­bewegt.

Alle Informationen finden Sie auch unter: www.europapark.de