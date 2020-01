Erste Spuren im Schnee

Der Himmel ist wolkenverhangen, die Sicht noch schlecht – auch wenn eben die ersten Sonnenstrahlen durch die morgendliche Dämmerung brechen. Das mag der kleinen Gruppe auf dem Weissfluhjoch in Davos nichts anhaben.

Die Skifahrerinnen und Skifahrer stehen gespannt vor der Parsennstation und lauschen den Ausführungen von Johannes Gredig. «Geniesst das Erwachen des Tages und braust nicht zu schnell den Hang hinunter», mahnt der Gästeführer. Einen Moment noch lassen die Wintersportler den Blick über die eindrückliche Berglandschaft schweifen, vom Jakobshorn übers Schwarzhorn bis zum Hoch Ducan. Sie verharren in beinahe andächtiger Stille. Aber dann kann sie nichts mehr halten.

«Endlich einmal nicht auf ausgefransten Pisten carven.»Daniel, Teilnehmer

Kurz zuvor standen die Skifahrerinnen und Skifahrer noch mit müden Augen an der Talstation der Parsennbahn. Wohl leicht enttäuscht, denn zur frühen Stunde hatte sich dort nicht nur das Dutzend Earlybirder mit den Ski auf den Schultern eingefunden. Die erste Bahnfahrt um 7.35 Uhr war auch gut gefüllt mit den Crews der Bergrestaurants und des Pistendienstes.

Nun aber sind sie hellwach und stürzen sich in die Tiefe über die noch jungfräulichen Pisten, carven in grosszügigen Schwüngen. Es braucht keinen Blick zurück, ob andere Skifahrer von oben zu erwarten sind. Die Frühaufsteher haben die Piste exklusiv für sich. Und von der Mittelstation geht es dann in der leeren Bahn wieder hinauf aufs Weissfluhjoch. Kein Gedränge, kein Gekreische einer Meute übermütiger Sportler.

Early-Bird-Programm

Seit sieben Jahren bietet Destination Davos Klosters jeweils dienstags und sonntags das Early-Bird-Programm an, frühmorgens vor der offiziellen Betriebsöffnung die ersten Spuren auf den frisch präparierten Pisten zu ziehen. Jeder kann mitmachen. Man muss sich bis am Vortag anmelden und im Besitz einer Gästekarte (ab einer Übernachtung) und eines gültigen Bergbahntickets sein.

«Das Durchschnittsalter liegt bei etwas über 40 Jahren», erzählt Guide Gredig. Die Earlybirder fahren in der Gruppe, niemals abseits der markierten Piste. Diese ist griffig und schnell. Beim Fahren über die feinen Rillen, welche die Pistenfahrzeuge hinterlassen haben, fühlt es sich an, wie wenn man über zarte Meringueschalen kurven würde.

«Ein tolles Gefühl, die Piste nur für sich alleine zu haben.» Sandrine und Bertrand aus Genf

«Endlich einmal nicht auf ausgefransten Pisten carven», schwärmt Daniel, einer der Teilnehmer. Sandrine und Bertrand aus Genf sind zum ersten Mal an diesem Hang und strahlen: «Ein tolles Gefühl, die Piste nur für sich alleine zu haben.» Beinahe jedenfalls. Nur Pistenfahrzeuge geben dem Schnee noch den letzten Schliff.

Mit jeder Abfahrt hellt sich das Wetter mehr auf, die Sicht wird besser, und schon bald reisst der Himmel auf. Inzwischen ist die Gruppe auf der Totalalp-Piste angekommen. Johannes Gredig macht halt und zeigt mit dem Skistock Richtung Parsennfurgga. «Schaut nicht nur auf die Füsse, sondern auch in die Weite. Habt ihr dort oben auf der Krete die Steinböcke gesehen?» Tatsächlich marschiert gerade eine kleine Herde über den Grat auf der Suche nach einer aperen Stelle. Klaudia und Jonathan aus Wolfsburg trauen ihren Augen kaum. Das deutsche Paar verbringt die Skiferien zum zweiten Mal in Davos. «Aber beim ersten Mal hatte es die ganze Woche nur geschneit, und wir sahen überhaupt nichts von der Gegend.»

60 Minuten Exklusivität

Der Föhnsturm hat mittlerweile an Stärke zugenommen, sodass man auf längere Pausen lieber verzichtet. Aber schliesslich sind die 60 Minuten Exklusivität auch bald um. Das klingt nach einer kurzen Zeit. Aber sie reicht für vier bis fünf Abfahrten in absoluter Ruhe und ohne Gedränge auf den Pisten, bevor das Skigebiet langsam erwacht.

Mit Glücksmomenten auf frisch präparierten Pisten locken in der Schweiz zahlreiche Skigebiete. Allerdings muss man anderswo im Gegensatz zu Davos Klosters für die First-Track- und Early-Bird-Angebote zusätzlich in die Tasche greifen. So kostet diese Vorzugsbehandlung je nach Destination zwischen 25 und 50 Franken pro Sportler. Im Preis ist dafür meist anschliessend ein Frühstück enthalten.

Im Grand Hotel Kronenhof in Pontresina oder im Kulm Hotel in St. Moritz ist dieses Privileg bereits im Zimmerpreis inbegriffen. Die ebenfalls zum Niarchos-Imperium gehörende Diavolezzabahn öffnet exklusiv für die Gäste der beiden Nobelherbergen jeweils mittwochs eine Stunde früher. Doch auch wer weniger mondän nächtigt und sich früh aus den Federn wagt, kann erste Spuren im Engadiner Schnee ziehen. Etwa auf der Corviglia. Dort öffnen die Bahnen bereits um 7.45 Uhr.

Die Reise wurde unterstützt von der Destination Davos Klosters und Graubünden Ferien.