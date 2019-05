Genug von der Touristenflut

Sie machen Selfies mit Tulpen und zwängen sich durch die pittoresken Gassen: die Touristen, für die Amsterdam der absolute Hotspot der Niederlande ist. Allein auf den Booten in den Grachten bewegen sich jährlich 3,7 Millionen Besucher. 18 Millionen Gäste verzeichnen die Niederlande heute insgesamt.

Und der Anstieg ist beachtlich: Bis 2030 könnte der Besucherstrom im Land mit 17 Millionen Einwohnern auf ganze 42 Millionen wachsen, falls die Wachstumsraten so bleiben wie in der Vergangenheit. Eine zusätzliche Bettensteuer in Amsterdam soll vorerst zumindest in der Hauptstadt Abhilfe schaffen.

Doch dabei bleibt es nicht. In einem Strategiepapier hat die nationale Tourismusorganisation NBTC eine neue Zukunftsvision entworfen. «Von der Destinationsvermarktung zum Destinationsmanagement» steht in der Zusammenfassung. In der Börsensprache würde man sagen: Die Niederlande schalten von Kaufen auf Halten um. Statt um noch mehr Besucher zu werben, will man künftig die bestehende Touristenmasse klüger verwalten und dafür sorgen, dass sie sich im Land besser verteilt.

Vor allem aber sollen die Interessen der gebeutelten Einwohner ein stärkeres Gewicht bekommen. «Die Niederländer profitieren nicht genug vom Tourismus», heisst es im Strategiepapier.

Tourismusprofessor Christian Laesser von der Universität St. Gallen überrascht der radikale Schritt nicht. Er bezweifelt aber, dass der Kurswechsel greift. «Früher hatten die Tourismusorganisationen die Hoheit über die Vermarktung einer Destination. Durch die vielen Posts in den sozialen Medien ist das heute nur noch schwer kontrollierbar.»

Zahl der Übernachtungen wird für Österreich weniger wichtig

Die Debatte um das Phänomen des Overtourism erreicht damit eine neue Qualität. Es rumort vielerorts. Neuseeland etwa verlangt neu eine Art Eintrittsgebühr, wie dieser Tage bekannt wurde. Und in Österreich fand kürzlich die Auftaktsitzung statt für einen neuen Tourismus-Masterplan. Dieser ist seit vergangenem Jahr nicht mehr dem Bundesministerium für Wirtschaft angegliedert, sondern dem neu formierten Ministerium für Nachhaltigkeit und Landwirtschaft.

Auch das ist ein Bekenntnis. «In Österreich wird derzeit eine neue Tourismusstrategie erarbeitet», sagt Carmen Breuss, die bei Österreich Werbung, der nationalen Tourismusorganisation, die Region Schweiz, Deutschland und Österreich verantwortet. «Eine zentrale Frage ist dabei auch, wie wir den Lebensraum für die lokale Bevölkerung möglichst gut erhalten können.» Vor allem die Hauptstadt Wien sowie Salzburg leiden unter einem steigenden Besucherstrom.

Auch das malerische Hallstatt am Hallstättersee im Salzkammergut ist beliebt – vor allem bei den Chinesen. Dort hat der Gemeinderat die Notbremse gezogen und Zutrittstickets eingeführt. Für Tourismusexpertin Breuss ist klar, dass wegen der Diskussion um die zunehmend überfüllten Hotspots die bisherige Fixiertheit auf die Zahl der Übernachtungen als Wachstumsindikator überdacht werden muss. «Wir suchen in Österreich nach zukunftsgerichteten Parametern für die Messung touristischen Erfolgs.»

Die hohen Schweizer Preise schrecken viele Reisende ab

Bei Schweiz Tourismus verfolgt man die Debatte intensiv, sieht die Schweiz aber noch nicht akut von Overtourism bedroht. «Wir haben eine andere Ausgangslage als die Niederlande, wo sich fast alles auf Amsterdam konzentriert», sagt Sprecher Markus Berger. Auch schrecke das hohe Preisniveau der Schweiz viele potenzielle Reisende ab. «Doch auch wir versuchen, die Touristenströme besser zu lenken, wenn möglich.»

Die 12'000 Personen umfassende chinesische Gruppe etwa, die letzte Woche die Schweiz bereiste, wurde gemäss Berger bewusst auch nach Vaduz und Bern geschickt, um das ohnehin überlaufene Luzern zu entlasten.

Doch schlussendlich können die Touristen nicht gezwungen werden, andere als die beliebtesten Orte zu besuchen. Und von heute auf morgen zaubert keine Tourismusorganisation ein zweites Luzern her. «Entlastungsattraktionen aufzubauen, ist sehr zeitintensiv», sagt auch Tourismusprofessor Laesser.



