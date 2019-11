Lichterglanz, Maultäschle und Dampfkarussell

Oberndorf (A)Stille Nacht, heilige Nacht

1818 ertönte in Oberndorf im österreichischen Salzburgerland erstmals das Weihnachtslied «Stille Nacht, heilige Nacht», das inzwischen zum immateriellen Unesco-Kulturerbe zählt. Es erklingt auch auf dem Weihnachtsmarkt am Stille-Nacht-Platz mit Ständen voll weihnachtlicher Holzschnitzarbeiten und süsser Köstlichkeiten vor der Stille-Nacht-Kapelle (heute Stille-Nacht-Museum). Gäste aus aller Welt versenden vom «Stille-Nacht»-Sonderpostamt ihre Weihnachtspost. An den ersten beiden Adventswochenenden erzählen Historienspiele von der Entstehung und der Verbreitung des Liedes.

22. November bis 26. Dezember,

www.stillenacht-oberndorf.com

Ravennaschlucht (D)Wildromantischer Schwarzwald

Wer nach der Fackelwanderung die von bewaldeten Hügeln ­umschlossene sagenumwobene ­Ravennaschlucht erreicht, ist verzaubert. Im Bannkreis der Viaduktbögen der Höllentalbahn leuchten rund 40 Marktstände, anheimelnd, märchenhaft. Es duftet nach Flammkuchen und anderen Schwarzwälder Spezialitäten. Magisch leuchtet auch der Krippenpfad. Um die Kinder kümmert sich das «Kucky-­Team» am warmen Kachelofen im Zollhäusle.

29. November bis 22. Dezember,

www.hochschwarzwald.de/weihnachtsmarkt

Ludwigsburg (D)Barocker Weihnachtstraum

Über den 180 Weihnachtsmarktständen zwischen zwei Barockkirchen breiten Lichtengel anmutig ihre glitzernden Flügel aus. Es duftet nach Lebkuchen, Marroni und Glühwein. Es gibt Stockbrot, Waffeln, Schupf­nudeln, Maultäschle und Ofenkartoffeln. Kinder erfreuen sich an Puppenspiel, Marionettentheater, Zauberkunst und Karussell. Dieser Weihnachtsmarkt ist einer der stimmungsvollsten im süddeutschen Raum.

26. November bis 22. Dezember,

www.ludwigsburger-barock-weihnachtsmarkt.de

Metz (F)Unter Sternen

Über verschiedene Standorte verteilt, versetzt der zweitgrösste Weihnachtsmarkt Frankreichs die Menschen auf vielfältige Weise in weihnachtliche Stimmung. Da gibt es beispielsweise den Markt der Traditionen, das Dorf des Weihnachtsmannes, den Geniessermarkt und das Dorf unter Sternen. Am besten verschafft man sich einen Überblick auf dem über 60 Meter hohen Riesenrad. Die lothringische Metropole liebt Lichterglanz. Auf dem Parcours mit 400 Laternen leuchten Kobolde, Lebkuchenherzen und Teddybären.

20. November bis 5. Januar,

https://de.france.fr/de/jetzt-frankreich

Brixen (I)Grüne Weihnachten

Umrahmt von Dom, St.-Michael-Pfarrkirche und Rathaus, gilt der traditionelle Weihnachtsmarkt Brixen als einer der schönsten südlich des Brenners. Alte Weihnachtsweisen streicheln die Seele. Lichtkünstler verzaubern die Fassaden der Hofburg in eine fantastische Welt. Die Hofburg beherbergt eine der bedeutendsten Krippensammlungen. Die Eisbahn auf dem Domplatz und das Dampfkarussell machen Kinder glücklich. An den Ständen gibt es Handwerkliches und Kulinarisches aus dem Alpenraum, ganz nach der Idee, diesen Christkindlmarkt regional, nachhaltig und authentisch in ein zertifiziertes «Green Event» zu verwandeln.

29. November bis 6. Januar,

www.brixen.org/de/events/weihnachtsmarkt.html