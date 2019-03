Viel Stadt für wenig Geld

Wer einen preiswerten Städtetrip in Europa unternehmen will, muss ganz klar in den Osten. Der City Costs Barometer vom britischen Post Office klärt auf, welche europäischen Städte sich bestens eignen, um das Reisebudget nicht allzu sehr zu strapazieren.

Der Barometer basiert auf den von den nationalen und regionalen Tourismusbüros genannten Kosten sowie den durchschnittlichen Hotelpreisen des Portals Hotels.com. Um herauszufinden, welche Reiseziele in Europa besonders günstig sind, wurden die Kosten für einen Wochenendtrip (ohne An- und Abreise) für 48 europäische Städte verglichen.

Angeschaut wurden die Kosten für zwei Übernachtungen in einem zentralen Dreisternhotel für zwei Erwachsene sowie typische Auslagen, die auf Reisen anfallen. Damit die Kosten gut miteinander verglichen werden konnten, wurden die Preise von folgenden Produkten/Dienstleistungen angeschaut:

ein 3-Gang-Menü für zwei Personen und eine Flasche Wein

eine Tasse Kaffee

eine Cola

ein Bier

ein Glas Wein

ein Transfer vom Flughafen ins Stadtzentrum

ein 48-Stunden-Städtepass

eine Bus-Sightseeing-Tour

der Besuch eines bekannten Museums

der Besuch einer Kunstgalerie

der Besuch einer historischen Attraktion

Von den 48 verglichenen Städten liegt Zürich auf dem Platz 43, teurer sind einzig Kopenhagen, Helsinki, Oslo, Amsterdam und Reykjavik auf dem Platz 48.

Hier die 10 preiswertesten der untersuchten Städte:

1. Vilnius, Litauen

Kosten: 130 Franken

Ein Städtetrip in die Hauptstadt Litauens belastet das Portemonnaie zurzeit am wenigsten. Eine Tasse Kaffee bekommt man bereits für einen Franken, und der Besuch in einem Museum kostet lediglich 2.30 Franken.

2. Belgrad, Serbien

Kosten: 134 Franken

Serbiens Hauptstadt Belgrad überzeugt mit ihrem Flair und tiefen Preisen. Historische Attraktionen wie der Republic Square können kostenfrei besucht werden, und für eine Sightseeing-Tour gibt man nur etwa 3.30 Franken aus.

3. Warschau, Polen

Kosten: 142 Franken

Die vielfältige Stadt Warschau belegt den dritten Platz der günstigsten Städte. Wer zum Abendessen gerne ein oder zwei Gläschen Wein trinkt, ist in Polens Hauptstadt sehr gut aufgehoben: 1.70 Franken legt man für ein Glas Wein auf den Tisch.

4. Istanbul, Türkei

Kosten: 147 Franken

Die türkische Metropole Istanbul hat es ebenfalls unter die Top 10 geschafft. Für ein 3-Gang-Menü für zwei Personen mit einer Flasche Wein zahlen die Hungrigen lediglich 33 Franken. Einen 48-Stunden-Städtepass bekommt man bereits ab vier Franken.

5. Bukarest, Rumänien

Kosten: 148 Franken

Die Hauptstadt Rumäniens lädt zu einem preiswerten Städtetrip ein. Bereits für 1.20 Franken gelangt man vom Flughafen ins Stadtzentrum. Der Transfer kostet damit sogar weniger als eine Coca-Cola, die einen Preis von 1.80 Franken hat.

6. Porto, Portugal

Kosten: 152 Franken

Wer farbige Häuschen liebt und auf sein Reisebudget achten muss, für den ist Porto genau richtig. Erst einmal einen Kaffee für 0.80 Franken zur Stärkung gönnen und später den Sonnenuntergang mit einem Bier für 1.50 Franken geniessen.

7. Riga, Lettland

Kosten: 158 Franken

In Riga können zwei Erwachsene bereits für 59 Franken zwei Nächte in einem Dreisternhotel im Zentrum übernachten. Dafür kostet eine Flasche Bier etwa drei Franken. Der Eintritt ins Latvian National Museum of Art beläuft sich pro Person auf lediglich 2.70 Franken.

8. Bratislava, Slowakei

Kosten: 161 Franken

Einen Kaffee für 1.20 Franken, ein Bier für 1.30 Franken oder doch lieber eine Cola für 1.20 Franken? In der slowakischen Hauptstadt wird der Durst für wenig Geld gestillt. Wer Lust hat, die Stadt auf Rädern zu besichtigen, gibt lediglich 7.70 Franken für den Sightseeing-Bus aus.

9. Moskau, Russland

Kosten: 165 Franken

Für 4.40 Franken kann die kosmopolitische Hauptstadt Russlands während 48 Stunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erkundet werden. Und zwei Übernachtungen in einem Dreisternhotel im Zentrum kosten für zwei Personen 68 Franken.

10. Prag, Tschechien

Kosten: 168 Franken

Prag – die Stadt, in der Bier sogar günstiger als Wasser ist. In den Läden wird lediglich 1.10 Franken für eine Flasche Bier verlangt. Wer mehr auf Wein steht, kann sich genauso freuen: Ein Glas Wein kostet nur etwa 1.80 Franken.

www.travelnews.ch – das Newsportal für Reisen und Tourismus (Redaktion Tamedia)