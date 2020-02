Nizzas neuer Glanz

Dieses Licht! Klar und doch mild. Ein rosa Schimmer liegt über den weissen Fassaden der Belle-Epoque-Villen an der Promenade des Anglais. Es liegt ein Prickeln in der Luft, etwas Verheissungsvolles geht von dieser Stadt aus – immer noch.

In der Mitte der Promenade präsentiert sich stolz das legendäre Grandhotel Negresco, über dem eine Kuppel thront, die so perfekt ist, dass man die Geschichte gerne glaubt: Gustave Eiffel soll die Brust seiner Geliebten als Vorbild genommen haben.

Die perfekte Kuppel: Hotel Negresco.

Es ist früher Abend an der «Prom», wie die Einheimischen ihre weltberühmte Strandpromenade nennen. Im 18. und 19. Jahrhundert flanierte hier im Winter der englische Adel. Alexandre Dumas befand gar, Nizza sei eine englische Stadt, in der man ab und zu einen Franzosen treffe. Heute ist die Gästeschar international. Amerikaner schätzen die verwinkelte Altstadt besonders. Daneben die Weite des Strandes und das Meer. Beides macht den Kopf frei nach der neunstündigen Bahnfahrt von Zürich via Mailand.

Früher sah man an der «Prom» mehr Promis, trotz ihrer berückenden Schönheit schien der Lack der Stadt zu bröckeln. Dass Hitchcock «Über den Dächern von Nizza» mit Grace Kelly drehte, ist über sechzig Jahre her, und die heutige Prominenz wie Madonna, Angelina Jolie oder Leonardo DiCaprio ziehen das exklusive Cap Ferrat oder Cap d’Antibes vor. Doch die Stadt ist heute wieder lebendiger und vielfältiger, als man denkt.

Ein Muss: Marché aux Fleurs.

«Wer kommt jetzt dran?», ruft Thérésa auf dem berühmten Marché aux Fleurs im Vieux Nice, der barocken Altstadt. Thérésa ist eine Institution und steht im Ruf, die beste Socca zu machen, das für Nizza typische Fladenbrot aus Kichererbsenmehl, Olivenöl, Salz und Wasser. Dem Markt einen Besuch abzustatten, ist ein Muss. Schon Henri Matisse hat sich hier verpflegt, fast sein ganzes Leben hat er in der Altstadt gewohnt.

Immer wieder überrascht einen die gloriose Architektur

Doch wir wollen zur Libération im Norden der Stadt, dem Quartier, von dem man spricht. Mit dem Tram geht das am besten – vor ein paar Jahren hat sich auch Nizza wieder auf die ehemalige Strassenbahn besonnen. Immer wieder überrascht einen die gloriose Architektur. In der prächtigen, alten Bahnhofhalle des Gare du Sud ist vor kurzem ein gedeckter Food-Market aufgegangen, und rund um die nahe Place du Général de Gaulle gibt es am Morgen frisches Gemüse aus der Region.

Hier kaufen die Einheimischen ein – Courgettes niçoises zum Frittieren etwa, Zucchettiblüten, so gross wie Trompeten. Und natürlich Pan Bagnat mit Thunfisch, eine Art Salade-niçoise-Burger mit Olivenöl. Oder man gönnt sich als zweites Frühstück eine Glace beim Arlequin: Roberto Grancià macht das beste Eis der ganzen Stadt, heisst es. Ein paar Tramstationen weiter deckt Silvan zur selben Zeit die Tische auf. Sein Restaurant La Ratapignata – die Fledermaus – ist eines von über zwanzig Lokalen, die sich neu für die typische Cuisine nissarde starkmachen. Das Credo lautet: frische Produkte aus der Nähe, authentisch nach traditionellen Rezepten gekocht, faire Preise.

Die Ratapignata läuft bestens, Quartierbewohner kehren hier ein, mehr und mehr auch gwundrige Touristen. Mit der Fledermaus als Emblem kokettiert das unprätentiös eingerichtete Lokal geschickt mit dem Widerständigen – in Nizza ist es Symbol für die Résistance. Die schwarze Fledermaus, stets Kopf unter, ist das Gegenstück zum roten Adler, der die Flagge Nizzas ziert und nach oben strebt.

Viele Hauswände sind im typischen Siena-Rot gestrichen

Wir bestellen ausgezeichnete Polenta, dekoriert mit Tomatencoulis und Pesto, Gnocchi mit Fleischragout, dazu grillierte Peperoni und frittiertes Gemüse. Das alles hat einen stark italienischen Einschlag. Kein Wunder, die Grenze ist nur dreissig Kilometer entfernt. Ausserdem gehörte Nizza lange Zeit zum italienischen Haus Savoyen. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts kam es definitiv zu Frankreich, nachdem Napoleon III. den Italienern dafür Schützenhilfe gegen die aggressiven Österreicher versprochen hatte.

Nach Turiner Vorbild gestaltet: Place Masséna. Fotos: Alamy

Das italienische Erbe ist auch an den Fassaden und der Baukultur spürbar. Viele Hauswände sind noch im typischen Siena-Rot gestrichen, und die grosse Place Masséna ist ganz nach Turiner Vorbild gestaltet. Abends leuchten hier Lichtskulpturen in wechselnden Farben. Sie sind menschlichen Körpern nachgeformt und stehen für die Kontinente, die miteinander im Austausch sind. Offenheit ist auch das Motto des anderen trendy Spots der Stadt – rund um die Rue Bonaparte hat sich ein Ausgehbezirk mit Bistros, Galerien und Concept-Stores entwickelt. Die Gay Community ist eifrig unterwegs.

Um 1940 als Attraktion gebaut: Restaurant Le Plongeoir.

Von hier ist es nicht weit zur mittelalterliche Zitadelle mit dem öffentlichen Park. Hat man Glück, bringt einen der Aufzug nach oben, sonst nimmt man eine der vielen Treppen. Der Ausblick auf die Stadt und den Jachthafen ist grossartig. Dahinter wartet bereits Marc Dussoulier in seinem spektakulären Le Plongeoir. Ein Ort, auf den Cap d’Antibes neidisch sein dürfte. Dussoulier hatte die geniale Idee, auf einem Felsen im Meer ein Restaurant zu bauen. Das Lokal windet sich um einen zehn Meter hohen ehemaligen Sprungturm, der hier um 1940 als Attraktion gebaut wurde.

Dussoulier kocht mit Leidenschaft. «Ohne das Meer könnte ich nicht leben», sagt er. Auf den Tellern liegen grillierte Fische, dazu gibts köstliches Olivenmousse und ein Glas Champagner. Und unten kracht die weisse Gischt an die Felsen. Da ist es wieder, dieses Prickeln. Nizza perlt – französische Riviera vom Feinsten.

Die Reise wurde unterstützt von Railtour/Frantour.