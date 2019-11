Wiener Schmäh und Dolce Vita

Eingekuschelt in Wolldecken oder flauschige Felle, sitzen die Gäste vor den Lokalen unter wärmenden Heizpilzen und trinken Glühwein. Zwar wurde ­Ljubljana 2016 zur «Grünen Hauptstadt Europas» gekürt, beim Draussensitzen hört das Umweltbewusstsein aber offenbar auf.

Mehr gibt es aber nicht zu mäkeln. Denn Ljubljana (deutsch Laibach) ist punkto Umweltschutz eine Pionierstadt: Die Stadtmitte ist seit 2008 für den Autoverkehr gesperrt. Es wurden mehr als 2000 Bäume gepflanzt, das Wasser ist sauber. Es gibt ein Gratisvelo-Verleihsystem, die Abfall­säcke werden unterirdisch entsorgt, auf der Strasse liegt kein Dreck herum, und die Häuser sind nicht mit Graffiti verschmiert.

Würste, Kuhano Vino und dampfendes Sauerkraut

Auch während der Adventszeit lohnt sich ein Besuch. Die Altstadt, die sich auf beiden Seiten des Flusses Ljubljanica erstreckt, ist ein einziger Weihnachtsmarkt. Ess-, Weihnachts-, ­Souvenir- und Schmuckstände reihen sich aneinander. Kein Baum, der nicht mit Leucht­girlanden geschmückt wäre. Über dem Fluss und an den ­Plätzen hängen Weihnachts­beleuchtungen in allen Farben. Vor allem abends, wenn die Stadt in allen Farben leuchtet, lohnt sich ein Besuch.

In der überschaubaren Altstadt trifft man viele Österreicher, Italiener und Kroaten. Die slowenische Metropole mit ihren 290'000 Bewohnern ist nur ein Katzensprung von den drei ­Ländern entfernt. Sie haben ihre Spuren in Form von Wiener Schmäh, italienischem Dolce Vita und der Herzlichkeit des Balkans hinterlassen.

Brennpunkt des weihnachtlichen Treibens ist der zentrale Platz bei den berühmten drei Brücken (Tromostovje) des grossen slowenischen Architekten Joze Plecnik (1872–1957). Hier braten, dampfen und schmoren an den unzähligen Essständen Würste, Cevapcici, Sauerkraut und weitere Köstlichkeiten. Abgerundet wird die Zwischenverpflegung jeweils mit einem Glas Kuhano Vino, einem Glühwein zu 2 Euro das Glas (lesen Sie mehr hier, welche fünf Weihnachtsmärkte abseits der Touristen-Hotstpots einen Besuch wert sind).

Am schönsten präsentieren sich die Weihnachtsstände entlang der Markthallen, die an venezianische Paläste erinnern. Plecnik hat bei der Gestaltung der Innenstadt ganze Arbeit geleistet.

Verirren kann sich der Tourist nicht, die Hauptachsen für die Fussgänger folgen dem Flusslauf.

In der Altstadt sind alle Sehenswürdigkeiten in Fussdistanz erreichbar. Für gehbehinderte und ältere Menschen gibt es den Kavalir, ein grünes Elektromobil, das mit Handzeichen angehalten werden kann. Ausserhalb der verkehrsberuhigten Altstadt gibt es ein dicht ausgebautes Bussystem. Verirren kann sich der Tourist nicht, da die beiden Hauptachsen für die Fussgänger dem Flusslauf folgen. Unzählige Restaurants säumen die Strassen. Gutes Essen geniesst in Ljubljana einen hohen Stellenwert.

Wenn man genug hat von den Menschenmassen, die in den ­engen Gassen und Strassen zirkulieren, lohnt es sich, zur Ljubljaner Burg (Ljubljanski Grad) hochzusteigen. Von der mittelalterlichen Festung hat man einen herrlichen Blick auf die Altstadt und die weitere Umgebung. Die grossräumige Burg­anlage beinhaltet auch Museen und Restaurants.

Ausflug zu den Höhlen von Postojna

Ein ruhiger Ort ist der Tivoli-Park, Ljubljanas grüne Lunge. Dieser gepflegte Park im englischen Stil hat eine breite Allee, die zum gleichnamigen Schloss führt. Der Park liegt leicht ausserhalb der Altstadt, aber in Fussdistanz zum Zentrum.

Auf einer viertägigen Adventsreise ist auch ein Tagesausflug zu den weltberühmten Höhlen von Postojna und der Höhlenburg von Predjama möglich. Ein Ausflug, der zu empfehlen ist. Die Grotte von Postojna ist eines der grössten Höhlensysteme der Welt. Nur wenige Kilometer von der Grotte entfernt liegt die Höhlenburg von Predjama. Eine Raubritterburg wie aus dem Märchen, die in eine 120 Meter hohe senkrechte Felswand gebaut wurde. Burgherr Erasmus von Luegg traf ein für einen Raubritter schmählicher Tod: Er wurde auf dem Weg zur Latrine von einem Steinkugelgeschoss erschlagen – zumindest erzählt dies die Legende.

Wer mit Höhlen und Raubrittern nichts anfangen kann, sollte in die Alpenstadt Maribor mit ihrem bekannten Skigebiet oder zur Hafenstadt Koper reisen. ­Koper ist die einzige Seehafenstadt an der 47 Kilometer langen slowenischen Adriaküste. Beide Ausflugsziele sind mit Zug oder Bus gut erreichbar.

Die Reise wurde unterstützt von Vögele Reisen.