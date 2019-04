Beim Anflug Nervenkitzel

Pakyong Airport, Sikkim, Indien

Indien hat einen neuen Flughafen: Auf knapp 1400 Metern Höhe wurde am 24. September 2018 der Pakyong Airport in Sikkim eröffnet. Er gehört zu den spektakulärsten und höchstgelegenen des Subkontinents. Das an Bhutan, Nepal und Tibet grenzende Sikkim gilt als landschaftlich attraktivste Gegend Indiens, war bisher aber nur mühsam auf dem Landweg erreichbar. Dank dem Flughafen, 35 km von der Provinzhauptstadt Gangtok entfernt, können Touristen nun bequem aus Delhi, Guwahati oder Kalkutta anreisen. Sie erleben schon beim Anflug «die weltweit beste Pisten-Aussicht», wie die britische Tageszeitung «Telegraph» schwärmte.

Narsarsuaq, Grönland

Der Anflug auf den Flughafen Narsarsuaq auf Grönland ist ein besonderes Erlebnis. Der Panoramablick auf die karge Landschaft und die Fjorde ist garantiert, denn Narsarsuaq darf nur tagsüber und nur bei freier Sicht angeflogen werden. Es gibt weder Radarführung noch eine aktive Flugüberwachung. Narsarsuaq war 1941 vom US-Verteidigungsministerium aus strategischen Gründen gebaut worden. Er gilt als gefährlich wegen der vielen Fjorde und starken Winden.

Princess Juliana International Airport, St. Maarten

Der Princess Juliana International Airport auf der niederländischen Karibikinsel St. Maarten, begrenzt durch Meer und Berge, erfordert einen besonderen Anflug: Um möglichst früh auf der sehr kurzen Landebahn aufzusetzen, fliegen die Maschinen in nur zehn bis zwanzig Metern Höhe über den Strand, an dem der Flughafen liegt. Die Badegäste lassen sich, trotz Warnschildern, nicht vom Spektakel abhalten und machen fleissig Selfies von den gewagten An- und Abflügen, auch wenn schon viele vom Luftstrom der Jet-Triebwerke weggeblasen worden sind, ein paarmal mit tödlichen Folgen. Auch das sogenannte Zaunsurfen – sich beim Start einer Maschine an den Flughafenzaun klammern und gegen die Turbinenstrahlen ankämpfen – hat sich zum Sport entwickelt.

Matekane Flugfeld, Lesotho

Google Earth nennt ihn den «gefährlichsten Flugplatz der Welt». Auch dem erfahrensten Piloten dürfte beim Start das Adrenalin ins Blut schiessen: Die knapp 400 Meter lange Piste auf einem Bergplateau endet abrupt an einem 500 Meter abfallenden Abgrund. Kleine Maschinen versuchen teils, im freien Fall die notwendige Geschwindigkeit zu erreichen. Nur noch private Flugzeuge landen hier; für kommerzielle Flüge wurde Matekane vor zehn Jahren geschlossen.

Tenzing-Hillary Airport, Lukla, Nepal

Wer auf den Mount Everest will, kommt um ihn nicht herum: den Tenzing-Hillary Airport. Dieser wird von Kathmandu aus mehrmals täglich angeflogen, aber nur von kleinen Propellermaschinen, denn die Piste ist kurz, nur 527 Meter. Auf ihr kann nur bergwärts gelandet und talwärts gestartet werden. Wem dieser Nervenkitzel noch nicht genügt: Die Piste endet abrupt; an ihrem Ende geht es 600 Meter senkrecht in die Tiefe.

Barra Airport, Schottland

Die ziemlich holprigen Starts und Landungen auf diesem Flugplatz sind nur bei Ebbe möglich; bei Flut versinkt er im Wasser. Denn anstelle einer geteerten Piste nutzen die Piloten den Strand der winzigen Hebrideninsel Barra. Natürlich kann der Beach-Airport nur von Kleinflugzeugen benutzt werden: Maschinen des Typs Twin Otter verkehren ab Glasgow. Findet kein Flugbetrieb statt, ist der Strand für Touristen und Einheimische offen, falls es das schottische Wetter zulässt.

Paro Airport, Bhutan

Paro ist Bhutans einziger internationaler Flughafen und 65 Kilometer westlich der Hauptstadt Thimphu auf einer Höhe von 2236 Metern in einem tiefen Tal gelegen. Ursprünglich war er nur für Helikopter gebaut worden; 1990 wurde die Piste auf 1964 Meter verlängert. Sie ist nur über eine scharfe Rechtskurve zu erreichen, und der sehr anspruchsvolle Anflug führt durch unübersichtliches Gelände, wo nur Sichtflug möglich ist. Nur wenige Piloten besitzen die Sondergenehmigung, um hier zu landen. Immerhin gibt es flugplanmässige Verbindungen nach Delhi, Kalkutta, Dhaka, Katmandu und Bangkok.

Sea Ice Runway, McMurdo Sound, Antarktis

Auch bekannt als «The Ice», besteht diese Piste tatsächlich aus Eis. Sobald die Antarktis-Saison vorbei ist und das Eis schmilzt, löst sich auch die Lande- und Startbahn in Wasser auf. Sie muss jedes Jahr neu gebaut werden. Nach Aussage von Piloten fühlt sich die Piste beim Landen ähnlich wie Beton an. Sobald das Flugzeug stillsteht, sinkt es allerdings einige Zentimeter ins Eis ein.

Juancho E. Yrausquin Airport, Saba, Karibik

Eigentlich sollte auf der winzigen, fast runden Insel mit einem Durchmesser von nur 4,5 Kilometern, die zu den Niederlanden gehört, kein Flughafen gebaut werden, da es einfach keinen passenden Ort dafür gab. Doch Anfang 1959 landete das erste Flugzeug in einem halsbrecherischen Manöver auf einer improvisierten Piste. Anfang der 1960er Jahre wurde dort ein Flughafen gebaut; heute gibt es regelmässige Flüge von den benachbarten Inseln Sint Maarten und Sint Eustatius. Dass hier noch kein Unglück passiert ist, grenzt an ein Wunder: Die Piste ist nur 400 Meter lang; auf der einen Seite geht es den Berg hinauf, vorne und hinten direkt zur Steilküste.

Toncontin International Airport, Tegucigalpa, Honduras

Zwar wurde die Start- und Landebahn vor einigen Jahren verlängert und ein Hügel in der Anflugschneise abgetragen, doch der Aeropuerto Internacional Toncontín, der internationale Flughafen der honduranischen Hauptstadt, ist immer noch einer der anspruchsvollsten der Welt. Er liegt inmitten hoher Berge und muss in einem steileren Winkel als üblich angeflogen werden.

Gibraltar International Airport, Gibraltar

Es ist eng in Gibraltar; die Halbinsel am Ausgang des Mittelmeeres, seit 300 Jahren in britischem Besitz und von Spanien beansprucht, ist nur sechseinhalb Quadratkilometer gross und dicht besiedelt. So musste die Piste des Flughafens direkt am Hafen und quer zur Winston Churchill Avenue gebaut werden, die Strasse, die nach Spanien führt. Wie bei einem Bahnübergang muss die Strasse bei jedem An- oder Abflug gesperrt werden.

Flugplatz Courchevel, Frankreich

Zwei James-Bond-Filme wurden hier gedreht, und eine Landung auf dem Flugplatz von Courchevel wirkt wie ein Filmstunt: Er liegt nicht nur auf gut 2000 Metern Höhe, sondern die nur 537 Meter lange Start- und Landebahn ist vertikal geknickt und hat im steilsten Teil ein Gefälle von fast 19%. Gelandet werden muss deshalb bergauf, gestartet wird bergab. Ein mulmiges Gefühl wird gratis mitgeliefert.

Funchal Airport, Madeira, Portugal

Für den Flughafen von Madeira, offiziell Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, brauchen Piloten eine Spezialausbildung, denn die Landung ist hier sehr gefährlich. Die Pisten ragen aufs Meer hinaus, und die Piloten müssen tückische Fallwinde ausgleichen und gleichzeitig eine scharfe Kurve fliegen. Passagiere, die zum ersten Mal auf der portugiesischen Atlantikinsel landen, staunen nicht nur über das waghalsige Anflugmanöver, sondern auch darüber, dass sie unter Umständen ganz schön durchgeschüttelt werden.

Congonhas Airport, São Paulo, Brasilien

Als der Flughafen Congonhas 1936 eröffnet wurde, war São Paulo noch lange nicht die Mega-City von heute. Damals lag der Flughafen ausserhalb der Stadt; heute befindet er sich mitten in einem dicht besiedelten Wohngebiet. Heute wird Congonhas nur noch für Inlandflüge und ausschliesslich von brasilianischen Gesellschaften benutzt, da São Paulo seit 1985 einen weiteren, internationalen Flughafen betreibt. Als gefährlich gilt Congonhas allerdings noch immer.

