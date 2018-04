Die besten Freizeitparks in Europa

Europa-Park

Vielfältig und sehr voll

Lage

Der Europa-Park befindet sich im deutschen Rust, nahe der A 5 (ab Basel Richtung Karlsruhe fahren, Ausfahrt Rust).

Stärken

Einerseits die Vielfalt. Dank seines breiten Angebots von furchteinflössenden Achterbahnen bis zu herzigen Zwergenbähnchen kommen hier alle Altersgruppen und Geschmäcker auf ihre Kosten. Viele der Attraktionen waren beziehungsweise sind für die Freizeitindustrie wegweisend und stammen aus firmeneigener Produktion (Mack Rides).

Andererseits das Drumherum. In der Anlage geniesst Sauberkeit hohe Priorität, und die Gastronomie dürfte die beste der Branche sein. Ein weiterer Vorteil: Der Park ist von der Schweizer Grenze nur rund eine Autostunde entfernt.

Top-3-Attraktionen

Blue Fire Megacoaster (Achterbahn, siehe Video), Voletarium (Flugsimulator), Silver Star (Achterbahn)

Video: Youtube/Europa-Park

Schwächen

Das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis hat sich herumgesprochen, der Park ist vor allem während Feiertagen, Ferien und an den Wochenenden sehr voll. Konsequenz: lange Warteschlangen. Grösstes Manko: die ungenügende Anbindung an den öffentlichen Verkehr.

Neu 2018

Jim Knopf – Reise durch Lummerland (Eisenbahnfahrt mit echter Dampflokomotive), Eurosat – CanCan Coasters (modernisierte Achterbahn in der Eurosat-Kugel ab Sommer 2018), Eurosat Coastiality (Achterbahnfahrt als Virtual-Reality-Erlebnis)

Infos

www.europapark.de

Reiseveranstalter: www.eurobus.ch, www.hotelplan.ch



Disneyland Paris

Sehr familientauglich

Lage

Disneyland Paris besteht aus den beiden nebeneinander liegenden Themenparks Disneyland Park und Walt Disney Studios Park und befindet sich circa 32 Kilometer östlich von Paris. Die Parks sind über die RER- und TGV-Station Marne la Vallée/Chessy sowie via A 4 schnell und bequem erreichbar.

Stärken

Keinem Freizeitunternehmen gelingt es so gut wie Disney, die Besucher in eine Fantasiewelt mitzunehmen. Dabei profitiert das Unternehmen einerseits von seinen durch die eigenen Filme weltbekannten Figuren, andererseits von den liebevoll gestalteten Anlagen. Ein grosses Plus sind ausserdem die vielen für die ganze Familie tauglichen Fahrgeschäfte sowie die einzigartige ÖV-Anbindung.

Top-3-Attraktionen

Star Tours (Indoor-Ride, Disneyland Park), Illuminations (Laser- und Feuerwerkshow, Disneyland Park), Ratatouille (Indoor-Ride, Walt Disney Studios Park, siehe Video)

Video: youtube.com/SoCal Attractions 360

Schwächen

Eine der Stärken von Disneyland Paris ist zugleich auch eine Schwäche: Da die meisten Attraktionen auf Gross und Klein ausgerichtet sind, gibt es nur ganz wenige Thrill-Rides. Grosse Achterbahnen fehlen sogar ganz.

Neu 2018

Marvel: Super Heroes United (Bühnenshow, 10. Juni bis 30. September), Piraten- und Prinzessinnen-Festival mit Shows und Paraden (bis 31. Mai)

Infos

www.disneylandparis.ch

Reiseveranstalter: www.hotelplan.ch



Conny-Land Lipperswil

Seelöwen als Stars

Lage

Das Conny-Land befindet sich an der Hauptstrasse/Kreuzlingerstrasse in Lipperswil TG, nahe der A 7 (Ausfahrt Müllheim).

Stärken

Von Zürich aus in weniger als einer Stunde, von Bern in knapp zwei Stunden mit dem Auto erreichbar – so nah liegt kein anderer Freizeitpark. Obwohl das Conny-Land nur eine Fläche von drei Hektar aufweist, kann es doch mit einem vielfältigen Angebot von über 60 Attraktionen auftrumpfen. Die jahrzehntelange Erfahrung der Gründerfamilie Gasser mit Tierdressuren kommt bei der Seelöwenshow voll zur Geltung, die zu den besten im deutschsprachigen Raum gehört. In diesem Jahr dürfte mit der Inbetriebnahme des Space Shot Tower ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Parks gelegt werden. Bei dieser Anlage werden die Besucher auf den Sitzen fast wie bei einem Raketenstart in über 50 Meter Höhe katapultiert, wobei Kräfte von bis zu fünf G (= fünffaches Körpergewicht) wirken.

Top-3-Attraktionen

Lasertempel, Cobra (Achterbahn) und Seelöwen-Show (siehe Video)

Video: youtube.com/Wh1t3Shark

Schwächen

Park und Parkplatz sind an warmen Sommertagen zum Bersten voll. Die Anlage braucht dringend Erweiterungsfläche. Auch an der Gastronomie kann man noch feilen. Es fehlt ein parkeigenes Themenhotel.

Neu 2018

Space Shot Tower (genaues Eröffnungsdatum noch offen), neue Seelöwen- und neue Papageienshow

Infos

www.connyland.ch



Le Puy du Fou

Gladiatoren und Wikinger

Lage

Der französische Themenpark Le Puy du Fou befindet sich in Les Epesses, zwischen Nantes und Poitiers und nahe der Atlantikküste. Er ist am einfachsten mit dem Auto über die A 87 erreichbar.

Stärken

Was in den verschiedenen Shows in Sachen Fecht- und Reitkunst, Stunts, Pyrotechnik und weiteren Spezialeffekten geboten wird, ist sensationell und in Europa einmalig. Ob Wikingerüberfall, Ritterduelle, Fechtkämpfe der Musketiere oder das Aufeinandertreffen von römischen Gladiatoren in einer dem Kolosseum nachempfundenen Arena – alles wirkt total real, und man glaubt sich in die entsprechende Zeit zurückversetzt. Der Park ist ideal in die Natur eingebettet und sehr gepflegt. Am Abend sorgt die Cinéscénie-Show mit einer Kombi von Musik, Tanz, Parade, 3-D-Videoprojektionen, Wasserspiel und Feuerwerk für den krönenden Abschluss des Besuchs.

Top-3-Attraktionen

Les Vikings (Wikingerüberfall, siehe Video), Le Signe du Triomphe (Gladiatorenkampf), Cinéscénie (Abendshow)

Video: youtube.com/Puy du Fou

Schwächen

Es fehlt die Abwechslung. Ausser den Shows, einem mittelalterlichen Bauernhof und ein paar Tiergehegen gibt es praktisch keine weiteren Attraktionen, vor allem keine Achterbahnen. Adrenalinjunkies sind hier an der falschen Adresse. Die Anbindung an den ÖV ist stark verbesserungswürdig.

Neu 2018

Le Mystère de La Pérouse (Die Reise des Forschers La Pérouse auf Grossleinwand)

Infos

www.puydufou.com



Gardaland

Alles für Bambini

Lage

Mit 2,85 Millionen Besuchern pro Jahr ist das in Castelnuovo del Garda beim Gardasee gelegene Gardaland der grösste Freizeitpark Italiens. Erreichbar ist er von der Schweiz aus entweder mit dem Auto über die A 4 (Mailand–Venedig) oder per Bahn (2 km vom Bahnhof Peschiera del Garda entfernt).

Stärken

Das Angebot an Achter- und Wasserbahnen lässt keine Wünsche offen. Kinder besitzen als Gäste einen hohen Stellenwert, was sich auch dadurch ausdrückt, dass in diesem Jahr für die Kleinen wieder ein eigener Themenbereich (Peppa Pig Land) geschaffen wurde. Ein Muss bei einem Gardaland-Besuch 2018: Der überarbeitete Ride I Corsari: La Vendetta del Fantasma, bei dem durch moderne Projektionstechnik (Video-Mapping) die Kulissen der Themenfahrt zum Leben erweckt und dreidimensionale Szenen rund um die Fahrgäste erzeugt werden.

Top-3-Attraktionen

I Corsari: La Vendetta del Fantasma (Themenfahrt), Raptor (Achterbahn, siehe Video), Oblivion (Achterbahn)

Video: youtube.com/Dario Signorelli

Schwächen

Vor den Top-Attraktionen drohen gerade im Sommer extrem lange Wartezeiten. Sie können zur Tortur werden, weil viele Wartebereiche ungedeckt sind. Die Öffnungszeiten sind generell zu kurz, das Gastronomieangebot der italienischen Küche unwürdig.

Neu 2018

I Corsari: La Vendetta del Fantasma, Peppa Pig Land (Kinderland mit Mini-Eisenbahn und Karussell), San Andreas (4-D-Kinofilm)

Infos

www.gardaland.it



Portaventura World

Direkt am Mittelmeer

Lage

Portaventura World in Salou, 60 Kilometer südlich von Barcelona, ist ein Anziehungspunkt sowohl für Spanier wie auch für Touristen. Die auf drei Parks aufgeteilten Themenwelten Portaventura Park, Caribe Aquatic Park und Ferrari Land liegen unweit der A 7 und sind mit den ÖV eher umständlich erreichbar.

Stärken

Nimmt man alle drei Parks zusammen, wird hier die ganze Bedürfnispalette eines Freizeitparkbesuchers abgedeckt. Doch nicht nur die Quantität, auch die Qualität der Attraktionen verharrt auf hohem Niveau. Hinzu kommt die für einen Freizeitpark nahezu perfekte Location: direkt am Mittelmeer, begünstigt von vielen warmen und sonnigen Tagen. Zwar bilden sich auch hier während der Hochsaison längere Schlangen vor den Fahrgeschäften. Aufgrund der Dimension und des Layouts der Anlage verteilen sich die Besucher aber relativ gut, sodass grössere Menschenansammlungen zumindest auf den Verbindungswegen eher selten sind.

Top-3-Attraktionen

Hurakan Condor (Free Fall Tower, Portaventura Park, siehe Video), King Khajuna (Wasserrutsche, Caribe Aquatic Park), Red Force (Vertikalbeschleuniger, Ferrari Land)

Video: youtube.com/Mushroom Productions – Roller Coaster Reviews

Schwächen

Die Verpflegung in den Parks ist für spanische Verhältnisse teuer und von mässiger Qualität. Die Unterkünfte und Pools in den Themenhotels sind teilweise etwas abgenutzt.

Neu 2018

Überarbeiteter Kinderbereich mit fünf neuen Attraktionen (Ferrari Land)

Infos

www.portaventuraworld.com/de

