Kleinstadt auf hoher See

Die Ruhe im Central Park wirkt beinahe surreal, die 12'000 echten Bäume, Sträucher und anderen Pflanzen lassen einen glattweg vergessen, dass man sich auf einem Schiff befindet. Nur das dezente Vogelgezwitscher kommt aus Lautsprechern. Im Café plaudert man an der Sonne, im Schatten der Bäume schmökert jemand in einem Buch, andere bummeln an Restaurants und Bouti­quen vorbei.

Den Park flankieren Kabinenaufbauten; an Bord herkömmlicher Schiffe sind Innenkabinen unbeliebt, auf der Symphony of the Seas garantieren sie Frischluftbalkon und Blick ins Grüne. Die US-Reederei Royal Caribbean International (RCI) lancierte die Schiffsbaurevolution 2009 mit der Oasis of the Seas: Die aussergewöhnliche Breite von 66 Metern ermöglicht über dem Rumpf den Aufbau von zwei längsseitig angelegten Trakten. Dadurch ergeben sich in der Mitte des Schiffs die beiden spektakulären offenen Bereiche des Central Park und des quirligen ­Boardwalk. Auf die Oasis folgten die Allure und die Harmony of the Seas, nun hat die Symphony of the Seas ihren Dienst aufgenommen – mit einer Bruttoregisterzahl von 228'081 (definiert die Dimension eines Schiffes) der grösste Cruiseliner der Welt.

Oben auf Deck 15 aalen sich die Gäste an einem der vier Pools. Eine Reggae-Band spielt gegen die Jauchzer an, die aus den abenteuerlichen Wasserrutschen dringen, an den Pool-Bars ist der Drink of the Day der Renner. Wer Ruhe sucht, verzieht sich nach vorne in das grosse, windgeschützte Solarium. Aktive treffen sich achtern: Auf zwei Flowrider-Surfsimulatoren wird Wellenreiten geübt, Wagemutige stürzen sich durch den furchterregenden Schlund der Ultimate-Abyss-Rutsche in die Tiefe.

«Overtourism» in den angelaufenen Hafenstädten

Bei Maximalbelegung finden in den komfortablen Kabinen des Giganten der Meere 6680Pas­sagiere Platz. Hinzu kommen 2200 Crewmitglieder. So wird die Symphony zur schwimmenden Kleinstadt. Das mag begeistern oder verstören – die Schiffsbauer haben sich jedenfalls ihre Gedanken zum Thema Massengefühl gemacht. Sieben Erlebniswelten sind über das Schiff verteilt angelegt, welche die unterschiedlichsten Bedürfnisse ansprechen: etwa die luftige Pool- und Sportzone, der ruhige Central Park, der einer Strandpromenade nachempfun­dene Broadway, im Innern die Flaniermeile der Royal Prome­nade. Nicht zu vergessen der am Abend belebte Entertainment Place: Im Royal Theater ist das Broadway-Musical «Hairspray» angesagt, im Studio B eine Eisrevue. Aus dem Jazzclub erklingt Livemusik, aus dem Comedy-Club Gelächter. Die verschiedenen Zonen sorgen für eine Entflechtung der Passagierströme, sodass den Individualisten nie das Gefühl beschleicht, Teil einer vieltausendköpfigen Menschenmasse zu sein – eine logistische Meisterleistung. Dazu tragen auch die 22 Restaurants bei, viele davon zuschlagspflichtig, und eine ähnliche Zahl von Bars, Cafés, Clubs und Lounges.

Auch in Sachen Ökologie kann sich die Symphony, die diesen Sommer ab Barcelona im Mittelmeer kreuzt, sehen lassen: «Das Schiff ist nachhaltiger als vergleichbare Orte an Land», sagt Michael Bayley, Präsident und CEO von RCI. Er begründet den Vergleich mit einer um 25 Prozent verbesserten Energieeffizienz, modernsten Abfall- und Abwasseraufbereitungsanlagen sowie der neusten Technik zur Minimierung des Schadstoffausstosses.

Ein Thema gereicht dem Riesen aber nicht zum Vorteil: der in Hafenstädten wie Palma dro­hende «Overtourism». Die schiere Masse der Besucher lässt sich beim Anlegen unmöglich verringern.

