Richtig versichert in die Ferien

Reiseversicherungen sind eine verzwickte Angelegenheit. Wer eine abschliesst, versichert sich oft doppelt, da gewisse Leistungen schon durch Krankenkasse, Kreditkarte oder die Mitgliedschaft in einem Verkehrsclub gedeckt sind. Manche Anbieter verkaufen mehrere Elemente, die sich im Baukasten­system zusammensetzen lassen. Bei ­anderen ist es ein Paket, das je nach ­Versicherung sehr unterschiedliche Leistungen enthält. Wer das passende Angebot finden und unnötige Prämien vermeiden will, sollte zuerst überlegen, was er braucht. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Wer mit dem eigenen Auto unterwegs ist, versichert sich nicht so wie der Teilnehmer einer organisierten Pauschalreise. Wer mehrmals jährlich rund um den Globus Länder besucht, benötigt einen anderen Schutz als jemand, der alle paar Jahre einmal nach Südeuropa ans Meer fährt. Ebenso unterscheiden sich die Bedürfnisse von Einzelpersonen und Familien.

So individuell die Ausgangslage auch sein mag, für gewisse Risiken sollten Reisende generell prüfen, ob dafür eine Versicherung angebracht ist. Experten empfehlen, Annullation, Heilungskosten für Reisen ausserhalb Europas, Transport und Rückführung in die Schweiz zu versichern. Dies unter anderem, weil einzelne dieser Leistungen sehr teuer sein können.

Folgende drei Beispiele zeigen, wie sich Familien oder Einzelpersonen für ihre Reise versichern können.

Familienferien am Meer

Eine vierköpfige Familie fährt mit dem eigenen Auto jeden Sommer in eine Mietwohnung am Meer. Gelegentlich verreist sie auch in den Herbstferien ein zweites Mal ins Ausland. Wegen der Kinder meidet sie soweit möglich Reisestrapazen und bevorzugt Destinationen in Nachbarländern.

Fahrzeug: Von der Autopanne über den Zusammenstoss beim Parkieren bis zum schweren Crash sind viele Szenarien denkbar. Das verursacht nicht nur Stress, sondern auch hohe Kosten. Mit einer Versicherung lässt sich wenigstens Letzteres vermeiden. Die Autopanne, allfällige Reparaturen oder die Rückführung des Fahrzeugs und die Heimreise der Familie mit anderen Verkehrsmitteln sollten in der Versicherung enthalten sein. Experte Ruedi Ursenbacher von Fairsicherungsberatung empfiehlt dafür den Schutzbrief, wie ihn zum Beispiel der TCS anbietet. Seinen Mitgliedern verrechnet der TCS dafür jährlich 109 Franken. Das gilt für eine Familie, die Länder in Europa besucht. Viele Versicherungen bieten vergleichbare Pakete mit Vergünstigungen für Familien.

Suche und Bergung: Bei einem Sturz in unwegsamem Gelände oder wenn einem Kind etwas passiert und es nicht mehr auftaucht, können rasch Kosten in fünfstelliger Frankenhöhe entstehen – auch in der Schweiz. Eine entsprechende Ganzjahresversicherung ist deshalb empfehlenswert. Die Krankenkassen bieten oft über Zusatzversicherungen entsprechende Lösungen an.

Heilung: Ferien in westeuropäischen Ländern haben versicherungstechnisch den grossen Vorteil, dass kein zusätzlicher Schutz für Heilungskosten nötig ist. In Notsituationen reicht die Deckung der obligatorischen Krankenversicherung aus. Die Krankenkassenkarten sollten im Reisegepäck sein – auch jene der Kinder. Ein Abkommen garantiert diesen Schutz in allen EU-Staaten, sagt Ruedi Ursenbacher.

Einmaliges Trekking

Ein älterer Mann, der seinen Urlaub meistens zu Hause oder mit Wandern in der Schweiz verbringt, plant ein fünf­wöchiges Trekking in Nepal.

Einzelversicherung: In diesem Fall ist eine spezielle Versicherung für die Dauer des Auslandaufenthalts naheliegend. Oft macht der Reiseveranstalter ein Angebot. Daneben gibt es viele weitere Versicherer mit solchen Angeboten, auch online. Folgendes ist zu beachten: Diese Versicherung muss erstens vor oder spätestens zum Zeitpunkt der Buchung abgeschlossen werden, da sonst Leistungen wegfallen können. Zweitens sollte sie mindestens folgende Punkte beinhalten: Suche sowie Bergung, Annullation, Rückführung und weltweite Heilungskosten im Umfang von mindestens 1 Million Franken mit Berücksichtigung einer weltweiten Deckung der Spitalkosten. Denn bei Unfällen können im Ausland für diese Leistungen horrende Kosten anfallen.

Infografik: Vergleich einer Jahres-Reiseversicherung für Einzelpersonen Grafik vergrössern

Die Vielfliegerin

Eine Geschäftsfrau verbringt regelmässig Ferien in den USA. Sie ist auch beruflich weltweit unterwegs.

Ganzjahresversicherung: Im Gegensatz zum einmaligen Auslandsaufenthalt lohnt sich in diesem Fall eine Versicherung mit einer weltweiten Deckung für das ganze Jahr. Ansonsten sollte dieses Paket die gleichen Bausteine beinhalten wie im vorangehenden Beispiel. In den USA und einigen weiteren Staaten ist die Behandlung in Spitälern sehr teuer. Deshalb sollte auch hier die Deckung der Heilungskosten bei mindestens 1 Million Franken liegen.

Bei den Heilungskosten geht es sowohl um Krankheit wie um Unfall. Bei medizinischen Behandlungen ausserhalb Europas bezahlt die Krankenkasse höchstens den doppelten Betrag, den die Behandlung in der Schweiz gekostet hätte.

Wer meint, dass bei Arbeitnehmenden die Nichtbetriebsunfall-Versicherung der Suva Unfallkosten im Ausland voll übernimmt, liegt falsch. Auch hier sind die Leistungen beschränkt, weshalb insbesondere für Reisen ausserhalb von Europa eine zusätzliche Versicherung empfehlenswert ist.

Als Zusatz für alle erwähnten Beispiele empfiehlt Ursenbacher die Rega. Wer der Rega jährlich Beiträge zahlt, ist zwar, genau genommen, nicht versichert, sondern nur Gönner. Doch wenn keine andere Versicherung die Kosten bezahlt, übernimmt die Rega diese in aller Regel. Ursenbacher empfiehlt die Gönnerschaft, weil die Rega bei Rückführungen in medizinischen Notfällen eine hohe Professionalität biete.

(Tages-Anzeiger)