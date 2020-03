Schaffen es Schweizer Reisende noch nach Hause?

«Irgendwo im Nirgendwo» befanden sich Josefine Vifian und Anna Lüthi in den letzten Tagen ihrer Fahrradtour, nichts ahnend, radelten sie durch die bosnische Natur. Zurück in der Zivilisation, in einem Café mit Wi-Fi, konnten sie endlich die Nachrichten anschauen.

«Es war völlig absurd», sagt Josefine Vifian. Durch die SRF-Sendung «Echo der Zeit» sowie zahlreichen Nachrichten von der Familie und dem Freundeskreis hatten sie von der Aufforderung des Bundesrats erfahren: Schweizer Reisende sollen zurückkehren.

Gestartet waren die Bernerinnen am 8. März in Zagreb, drei Monate hätte ihre Fahrradtour eigentlich dauern sollen. Zwar war schon zu Beginn Corona ein Thema, doch dass sich das Virus so rasch verbreiten würde und die Massnahmen in Europa beziehungsweise auf der ganzen Welt so ein Ausmass annehmen würden, das hatten die beiden Uniabsolventinnen nicht erwartet. Am Freitag noch waren sie nach Bosnien eingereist, «völlig problemlos». Seit Montag müssen bereits alle Einreisenden in Bosnien in eine zweiwöchige Quarantäne.

«Niemand nahm das Telefon ab!»

Jetzt, wo zahlreiche Länder ihre Grenzen schliessen, können sie ihre Fahrradtour nicht weiterführen. Auch innerhalb Bosniens solle nicht mehr gereist werden. So suchten die Freundinnen nach Flügen zurück in die Schweiz. «Wir haben online gesucht, aber es war unklar, ob man die Flüge buchen kann und ob sie dann auch wirklich fliegen werden», sagt Josefine Vifian. Sie riefen bei Airlines an, bei Reiseveranstaltern – «niemand nahm das Telefon ab! Die einzige Nummer, bei der sich sofort jemand meldete, war die Schweizer Botschaft in Sarajewo, die für Bosnien zuständig ist», so die 26-Jährige. Von der Schweizer Botschaft erfuhren sie dann auch, dass ab Donnerstag womöglich alle Flüge für zwei Wochen gestrichen würden.

«Einen Monat als Gast bei einer Person zu wohnen, wäre mir unangenehm»Josefine Vifian, Uniabsolventin

Heute gehen sie an den Flughafen, um direkt vor Ort zu versuchen, einen Sitz im letzten Flugzeug Richtung Schweiz zu ergattern. Direktflüge gibt es indes keine – ob der Transit klappt oder sie in München oder Zagreb steckenbleiben würden, wissen sie nicht. «Die Lage ist sehr unklar», sagt Josefine Vifian. Erhalten sie kein Flugticket mehr, dann müssten sie für mindestens zwei Wochen, vielleicht noch länger, in Bosnien bleiben. «An und für sich wäre es kein Problem, aber einen Monat als Gast bei einer Person zu wohnen, wäre mir unangenehm», sagt Vifian.

Träte dieser Fall tatsächlich ein, dann würden sie lieber schauen, ob sie nicht auf einem Bauernhof arbeiten könnten, um sich zu beschäftigen und nützlich zu sein. Zum Glück, sagen die beiden, seien sie beim Vater einer Freundin untergebracht, er helfe beim Übersetzen und fahre sie mit dem Auto an den Flughafen.

Angst hätten die zwei nicht, weil sie nicht zur Risikogruppe gehörten. Ein schlechtes Gewissen, das Coronavirus womöglich noch weiter zu verbreiten, hingegen schon. Insbesondere, wenn sie älteren Menschen begegnen würden. Deshalb hatten sie beschlossen, zurück in die Schweiz zu reisen.

Lieber in Sri Lanka bleiben

Immer mehr Länder rund um die Welt schliessen ihre Grenzen. Seit Dienstag lässt auch Sri Lanka keine Flugzeuge mehr auf der Insel landen. Dort befindet sich seit dem 3. März Daniel Gehr. Der 29-jährige Zürcher ist auf Weltreise, die letzten Monate hatte er in Indien verbracht.

Eigentlich wollte der Software-Entwickler zwei oder drei Jahre lang um die Welt reisen. Nach nur ein paar Monaten bereits zurück in die Schweiz zu kehren, kann er sich schwer vorstellen: «Ich habe keine Wohnung mehr, auch keine Krankenkasse, ich habe mich in der Schweiz abgemeldet», sagt er.

Lange Zeit hatte ihn die Corona-Krise nicht gross beschäftigt, Medien habe er wenig beachtet, sei aber mit seiner Gotte aus der Schweiz regelmässig in Kontakt gewesen und hatte so das Ausmass der Krise zunehmend realisiert. Am Dienstag dann schickte er der Schweizer Botschaft in Colombo eine E-Mail und erhielt schnell Antwort: «Sie empfehlen eine Rückreise, aber es sei meine Entscheidung, ob ich dies tue oder nicht», sagt Daniel Gehr. In der E-Mail standen zusätzlich Links zu offiziellen Informationen des Bundesamts für Gesundheit und der Weltgesundheitsorganisation.

Daniel Gehr fühlt sich in Sri Lanka wohl, im Hotel ist er jedoch inzwischen der einzige Gast. Foto: PD

Daniel Gehr zögert. «Ich fühle mich hier sicher und wohl. Warum sollte ich in der Schweiz herumhocken, wenn im Süden Sri Lankas die Menschen froh sind, dass ich bleibe?» Im Hotel sei er nämlich inzwischen der einzige Gast, die meisten Touristen hätten das Land bereits verlassen. «Die Hotelangestellten flehen mich nahezu an, zu bleiben. Ihr Einkommen hängt davon ab.» Daniel Gehr weiss von anderen Ausländern, die ebenfalls mit dem Gedanken spielen, die Krise «hier auszusitzen». Einige würden sich zusammentun, um gemeinsam eine Unterkunft für die nächsten ein bis zwei Monate zu mieten.

«Vielleicht bin ich hier in der Isolation sogar sicherer als auf dem Kontinent in der Schweiz.»Daniel Gehr, Weltreisender

Daniel Gehr ist noch unschlüssig, was er tun soll. Angst habe er keine, weil er nicht zur Risikogruppe gehöre. Auch findet er den Gedanken, dass Sri Lanka eine Insel ist und keine Ausländer mehr einreisen lasse, beruhigend. «Vielleicht bin ich hier in der Isolation sogar sicherer als auf dem Kontinent in der Schweiz», sagt er.

Doch häuften sich Meldungen, dass die Bevölkerung europäische Touristen rassistisch beleidigen oder sie meiden würde – es scheinen ähnliche Fälle zu sein wie in Europa gegenüber Chinesen zu Beginn der Corona-Krise. Sollte die Stimmung kippen, würde Daniel Gehr auch zurückkehren. Er hat sich vorgenommen, die Lage weiter zu beobachten.

Wir bleiben in Argentinien

Gabriella und Sandro Alvarez-Hummel hingegen haben sich bereits entschieden: Sie bleiben vorerst in Argentinien. Das Paar, besser bekannt als Vanabundos, ist normalerweise mit ihrem Wohnwagen unterwegs und berichtet von seinen Reisen auf Social Media. Dieser Van steht jetzt allerdings in einer Garage, die 29-jährige Liechtensteinerin und der 40-jährige Zürcher sind zurzeit nicht als Reisende unterwegs – in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires bauen sie eine Wohnung um, die sie gekauft haben.

So leben die Reisenden normalerweise: Das Paar vor ihrem Van in Südamerika. Foto: Instagram

«Wir arbeiten ortsunabhängig und hatten geplant, uns zuerst vier Monate in Argentinien niederzulassen, bevor wir dann nach Ostern in Richtung USA und Bermudas reisen würden», sagt Sandro Alvarez-Hummel. Doch seit Freitag stecken sie in selbst auferlegter Quarantäne. «Die Situation ist zwar ruhig, und offiziell vermeldet Argentinien erst wenige Fälle. Doch wir wollen das Virus nicht weiterverbreiten und andere Menschen gefährden», erklärt er diesen Schritt. Ausserdem würden in ihrem Stadtviertel in Buenos Aires immer mehr Geschäfte schliessen, Gabriellas Yogaklassen und Töpferkurse wurden abgesagt. Dies geschehe allerdings ebenfalls aus Eigenverantwortung und nicht auf Anordnung des Staats. «Vielleicht sind sie so proaktiv, weil viele Argentinier Verwandte in Spanien und Italien haben und wohl ahnen, was auf uns zukommen könnte», mutmasst Gabriella Alvarez-Hummel.

«Hier ist es zurzeit ruhiger als in der Schweiz.»Gabriella Alvarez-Hummel

Über die Lage in Argentinien, aber auch in der Schweiz würden sie und ihr Ehemann sich laufend informieren. Zurück in die Schweiz zu reisen, würde vorerst allerdings keinen Sinn machen: «Hier ist es zurzeit ruhiger als in der Schweiz. Ausserdem haben wir hier eine Wohnung, in der Schweiz nicht mehr.» Die Botschaft des Bundesrats hatten sie denn auch als Aufruf für Urlauber interpretiert. Zudem sei es nur ein Aufruf: «Wenn es keinen juristischen Grund für eine Rückkehr gibt, dann gibt es für uns momentan keinen Grund, zurück in die Schweiz zu reisen», sagt Gabriella Alvarez-Hummel.

Heimreisen nur selbst organisiert

Doch vor der Aufforderung des Bundesrats von Montag sei die Lage chaotischer gewesen. Weder die alte App Itineris oder die neue App Travel-Admin, die das Aussendepartement zur Registrierung von Auslandreisen anbietet, noch die Websites der Schweizer Botschaft in Buenos Aires hätten aktuelle Informationen zu Corona für Schweizer im Ausland gehabt. Eine E-Mail an die EDA-Hotline brachte schliesslich Klärung, sowie die darauffolgende Antwort der Schweizer Botschaft: Eine organisierte Rückkehr gebe es zurzeit nicht, jede Person sei selbst dafür verantwortlich, ihre Heimreise zu organisieren und die Kosten zu übernehmen.

Ob sie Argentinien überhaupt noch verlassen könnten, wissen Gabriella und Sandro Alvarez-Hummel allerdings nicht. Ankommende Flüge aus Europa seien momentan bereits verboten, Edelweiss habe alle Direktflüge nach Buenos Aires bis Anfang Mai storniert. Wie es mit Flügen, die Argentinien verlassen, aussehe, sei für Sandro noch unklar. Zurzeit sei ein Rückflug aber keine Option: «Wir fühlen uns wohl und sicher hier.»