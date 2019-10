Wenn die Airline vor dem Baby warnt

Manchen graust es schon bei der Buchung vor dem Gedanken, dass auf dem Langstreckenflug ein tobendes Kind in der Nähe sitzen könnte. Schreiende Kinder können ganz schön anstrengend sein und – falls sie in der Nähe sitzen – die Ferienstimmung im Keim ersticken. Flüchten kann man im Flugzeug ja auch nur schlecht. Was also kann man tun?

Diese Fragen hat man sich offenbar auch bei Japan Airlines gestellt und nun eine Lösung für das «Problem» präsentiert. Im Sitzbuchungssystem der Airline erscheint neu ein Kind-Symbol, wenn Reisende mit Kindern, die jünger als zwei Jahre alt sind, fliegen. So kann der eigene Sitzplatz möglichst weit entfernt von den potentiellen Störenfrieden gewählt werden – zumindest, wenn das nicht schon alle anderen Fluggäste getan haben.

Die Meinungen zur neuen Funktion sind geteilt. Twitter-User Rahat Ahmed bedankt sich für die «Warnung» und findet, dass auch andere Fluggesellschaften nachziehen sollten. Erst kürzlich sei er nämlich auf einem Flug von New York nach Doha gleich von drei kreischenden Babys wachgehalten worden.

Thank you, @JAL_Official_jp for warnings me about where babies plan to scream and yell during a 13 hour trip. This really ought to be mandatory across the board.



Please take note, @qatarairways: I had 3 screaming babies next to me on my JFK-DOH flight two weeks ago. pic.twitter.com/kQYQFIqqCD