Hier wird es den Kindern garantiert nicht langweilig

Ferien sind für die ganze Familie das Highlight des Jahres. Doch wo soll es hingehen, damit die schönsten Tage im Jahr allen Familienmitgliedern Spass machen? Manchmal liegt die Antwort auf diese Frage im wahrsten Sinne des Wortes nahe. Die verschiedenen Schweizer Landesteile bieten landschaftlich und kulturell viel, und dank originellen Unterkünften ist der Erlebnisfaktor hoch. Tipps und Ideen für Übernachtungsmöglichkeiten jenseits von 08/15.

Die Nostalgiewagen in Solothurn: Nächtigen wie die Zirkusartisten

Die Nostalgiewagen auf dem TCS-Campingplatz Solothurn bieten auf kleinstem Raum alles, was es für gelungene Familienferien braucht. Bis zu vier Personen schlummern in den gemütlichen Schlafnischen und finden am kleinen Esstisch Platz. Eine voll ausgestattete Küchenecke und ein WC sind ebenfalls vorhanden, Duschen befinden sich in den Gebäuden des Campingplatzes.

Draussen locken die Aare und das Kinderplanschbecken, die Barockstadt Solothurn und der Weissenstein, der Hausberg Solothurns.

Der Eselhof in Buch (SH): Schlafen im Stroh

Wer das Besondere sucht und auf Komfort verzichten kann, wird auf dem Eselhof Säge in der Nähe von Schaffhausen fündig. Geschlafen wird in diesem Bed and Breakfast auf einer weichen Strohschicht im Stall, Toiletten und Duschen befinden sich in einem anderen Gebäude. Es gibt einen Aufenthaltsraum mit Kühlschrank und Mikrowelle, wer kochen will, bringt den Campingkocher mit oder nutzt den Grillplatz.

Tagsüber können Kinder ab 3 Jahren die Tiere des Hofes kennen lernen: Esel striegeln, führen und reiten, Hühner füttern und die kleinsten Schafe der Welt streicheln. Zudem werden mehrstündige Eseltouren angeboten, und in der Umgebung sind Schaffhausen, Stein am Rhein, Singen und der Bodensee lohnenswerte Ausflugsziele.

Baumhäuser in Le Locle (NE): Schlafen wie im Vogelnest

Die vier Baumhütten am Waldrand nahe Le Locle tragen den bezeichnenden Namen «Les Nids», die Nester. Fünf bis acht Meter über dem Boden sind die Nester in stabilen Eschen angebracht. «Le Chouett’ Nid» und «Le Pic Epèche» sind für Familien reserviert, sie verfügen über Küche, Dusche, WC und Holzofen sowie eine Terrasse mit Blick in die Bäume.

Die Baumhäuser sind in 30 Minuten zu Fuss von Le Locle sowie per ÖV oder Auto zu erreichen. Wandern, Velofahren oder ein Besuch der Uhrenstädte Le Locle und La Chaux-de-Fonds sind Aktivitäten, die der ganzen Familie Spass machen.

Der Bauernhof im Schanfigg (GR): Eine Zeitreise ins 17. Jahrhundert

Im Schanfigg, dem Tal zwischen Arosa und Chur, betreiben Sarah und Kurli Zippert-Elderkin einen Bauernhof mit Kühen, Hühnern und Schafen. Der Hof befindet sich auf einem sonnigen Plateau auf 1350 Metern über Meer und verspricht eine grandiose Aussicht über das Tal.

Das Gebäude wurde 1648 erbaut, die Gästezimmer sind im rustikalen Stil dekoriert. Zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer mit Kachelofen bieten Platz für bis zu vier Personen. Zum Frühstück gibt es Produkte vom Hof, danach lockt die Bergwelt um Arosa: Wandern, Velofahren und im Winter natürlich Skifahren stehen auf dem Programm. Praktisch, dass Kurli im Winter auch Skilehrer ist und den Gästen die besten Schwünge beibringen kann.

Das Bergwerksilo im Fricktal (AG): Aussen historisch, innen modern

Aussen im Originalzustand, wurde das Silo innen liebevoll ausgebaut. Die Besitzer wohnen im obersten Stock, darunter sind vier Gästezimmer kreisförmig angeordnet. Die beiden Familienzimmer sind mit einem grossen Doppelbett und zwei Hochbetten ausgestattet, ein Badezimmer mit Dusche und WC sowie TV und WLAN gibt es auch. Der Frühstücksraum im ersten Stock ist Begegnungsort für alle Besucher des Silos. Die Umgebung lädt zum Wandern ein, im grossen Naturschwimmteich können sich Gross und Klein erfrischen. Gruppen und Einzelpersonen können das Bergwerkmuseum besuchen und mit der Stollenbahn fahren.

Das Rustico im Verzascatal (TI): Leben in und mit der Natur

Frischer Ziegenkäse und Salami und Joghurt, Gemüse aus dem eigenen Garten, Panoramablick auf der Sonnenterrasse: Im Agriturismo «Azienda Montana Odro» sind es die einfachen Dinge, die das Leben schöner machen. Für Übernachtungsgäste gibt es zwei gemütliche Rustici. Sie bieten Platz für bis zu fünf Personen und sind mit Holzofen und Kaltwasser simpel ausgestattet. Gekocht wird in der kleinen Küche oder draussen auf dem Grillplatz.

Die Toiletten befinden sich in einem Nebengebäude, als besonderes Highlight gibt es eine Freiluftdusche mit traumhafter Aussicht auf den Lago Maggiore. Odro ist nur zu Fuss erreichbar, die Wanderung dauert eineinhalb bis zwei Stunden.

Mongolische Jurten auf der Alp Flix (GR): Dem Alltag entfliehen

Hoch oben auf der Alp, auf 2000 Metern über Meer, stehen fünf original mongolische Jurten. Die Rundzelte mit Glaskuppel sind einfach eingerichtet, ohne Strom, nur mit einem Holzofen geheizt und mit Kerzen beleuchtet. In jeder Jurte steht ein Doppelbett, Zusatzmatratzen gibt es auf Wunsch. Frühstück und Abendessen können zu fairen Preisen gebucht werden.

Die Alp Flix liegt auf einer Hochebene, die sich auf verschiedenen Wanderungen oder einer Reittour entdecken lässt. Hier befindet sich der Bergbauernhof mit Käserei, Pferderanch und Jurtenhotel.

Die Air Lodge in Sitten (VS): Schlafen unter dem Sternenhimmel

Mit festem Dach über dem Kopf und doch an der frischen Luft: Die halb offenen Air Lodges auf dem TCS-Campingplatz in Sitten sind eine romantische Übernachtungsmöglichkeit für die ganze Familie. Die zweistöckigen Zelte bieten Platz für bis zu vier Personen, zwei davon schlafen im Himmelbett direkt unter dem Dach, die anderen in der Schlafkoje im Erdgeschoss. Eine voll ausgestattete Küche, ein eigenes Bad und eine grosse Terrasse sorgen für ein angenehmes Mass an Komfort.

Der Campingplatz in Sitten bietet mit Badesee, Swimmingpool, Restaurant und Spielplatz alles, was das kleine und grosse Herz begehrt. Und das mitten im Wallis, dem Ferienkanton der Schweiz schlechthin.

In der Alphütte oberhalb Grindelwald (BE): Urgemütliches Wohngefühl garantiert

Ein Wellnesshotel der anderen Art: Wer hier baden will, muss zuerst den Badebottich zwei Stunden mit dem Ofen aufheizen. Der Holzzuber steht neben der 350-jährigen Alphütte, die Platz für zwei Erwachsene und drei Kinder bietet. Sie ist mit Holzherd, Kühlschrank und Wasserkocher ausgestattet, draussen hat es einen Brunnen mit Quellwasser und eine Terrasse mit Grill.

Die 350-jährige Hütte steht auf 1300 m ü. M. oberhalb von Grindelwald auf einer Blumenwiese, gleich neben dem tosenden Wasserfall.

(Karin Keller/Travelcontent)