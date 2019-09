Les Trois Rois ist das Hotel des Jahres 2020

Das Basler Luxushotel Les Trois Rois ist von «Gault Millau» zum Hotel des Jahres 2020 gekürt worden. Der Gourmetführer hebt die «beeindruckende Architektur», die «überragende Küche» und den «enorm hohen Wohlfühlquotient» hervor.

Das Les Trois Rois sei ein Leuchtturm in Basel und darüber hinaus in ganz Europa, schreibt «Gault Millau» in einer Medienmitteilung vom Montag. Als einen der Schlüssel zum Erfolg wird die Gastronomie genannt: Peter Knogl führe mit dem Restaurant Cheval Blanc die beste Hotelküche im Land.

«Gault Millau» bewertet Knogls Küche mit 19 Punkten und hat den Küchenchef 2011 und 2015 bereits als Koch des Jahres ausgezeichnet. Der Guide Michelin bewertet die Küche mit dem Maximum von drei Sternen.

Chefkoch Peter Knogl und Hoteldirektorin Tanja Wegmann erhalten ihre Auszeichnungen. (9. September 2019) Foto: Nicole Pont

«Gault Millau» hebt in der Begründung zur Auszeichnung nicht nur das Spitzenrestaurant hervor. Auch in der mit 14 Punkten bewerteten Brasserie stimme das Angebot, heisst es. Und als bemerkenswert wird hervorgehoben, dass das Les Trois Rois trotz des Luxus' auch «Wohnzimmer» der Einheimischen sei, die hier selbstverständlich ein- und ausgehen und sich wohlfühlen. Als Besonderheit findet überdies Erwähnung, dass das Haus als erstes Hotel in der Schweiz ein eigenes Blumengeschäft führt.

(sda)