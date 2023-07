Kein Ende der Hitze in Griechenland absehbar

In Griechenland zeichnet sich kein Ende der Hitzewelle ab. Wie das Meteorologische Amt am Samstag mitteilte, werden am Sonntag im Süden des Landes Werte bis 45 Grad Celsius erwartet. In der mittelgriechischen Stadt Larisa zeigte das Thermometer am frühen Samstagnachmittag 44 Grad. Auf der Ferieninsel Rhodos mussten zwei Dörfer evakuiert werden. Die Rauchbildung eines Waldbrandes nahe der Ortschaft Laerma war zu stark, wie der staatliche Rundfunk weiter berichtete. Touristen seien nicht in Gefahr, hiess es.

Auch im Norden gab es am Samstag vielerorts Werte um die 40 Grad. Sogar auf den meisten Inseln der Ägäis herrschen Temperaturen über 38 Grad. Einer der führenden griechischen Meteorologen, Konstantinos Lagouvardos, schätzte im Staatsfernsehen, dass diese Hitzewelle, «wenn es so weitergeht», die längste werden könnte, seitdem es Messungen in Griechenland gibt. Im Juli 1987 waren bei einer ähnlichen Hitzewelle nach Schätzungen 1300 Menschen in Griechenland ums Leben gekommen.

Waldbrände: Athen bedankt sich für die türkische Hilfe

Die Brände im Raum Athen und auf der Halbinsel Peloponnes sind laut der Feuerwehr teilweise unter Kontrolle. Immer wieder flammen aber diese Brände wieder auf, weil alles vertrocknet ist, hiess es.

Unterdessen sind hunderte Feuerwehrleute aus Rumänien, Bulgarien, Polen, der Slowakei und Malta zur Verstärkung der Feuerwehr in Griechenland angekommen und kämpfen gegen die Flammen. Frankreich, Italien, die Türkei, Zypern, Israel und Jordanien beteiligen sich mit Löschflugzeugen und Helikoptern an den Löscharbeiten, teilte der griechische Zivilschutz mit.

Feuer in einer Schiffswerft in der Nähe von Athen. Foto: Keystone

Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hat sich am Samstag für die Entsendung zweier türkischer Löschflugzeuge und eines Helikopters bedankt, die zur Bekämpfung der Brände in Griechenland eingesetzt werden sollen. «Dankeschön Türkei», hiess es in einem Tweet des griechischen Ministerpräsidenten.

Die beiden zerstrittenen Nato-Staaten waren sich in den vergangenen Wochen nach jahrelangen Streitigkeiten etwas näher gekommen. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatten sich am Rande des Nato-Gipfels in Litauen auf eine Annäherung verständigt. Die Entspannung hatte nach den schweren Erdbeben in der Türkei im Februar eingesetzt. Damals eilte Griechenland gemeinsam mit anderen Staaten der Türkei sofort zur Hilfe. (SDA/oli)