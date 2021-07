«Apropos» – der tägliche Podcast – Rekorde, Verletzungen, Verlust: Zwei turbulente Jahre mit Alex Wilson Er rennt, gewinnt, trainiert, erleidet Rückschläge, rennt weiter, und dann sind sie da: die Olympischen Spiele. Wie bringt sich der Schweizer Sprinter körperlich und emotional in Hochform? Vivienne Kuster , Fabian Sangines als Gast

Zwei Jahre mit Alex Wilson: Den Link zur achtteiligen Videoserie finden Sie weiter unten im Text. Video: Tamedia / Adrian Panholzer / Fabian Sangines

«Gopferteckel», flucht Alex Wilson, wenn es nicht läuft. Auf seinem Weg an die Olympischen Spiele in Tokio gibt es viele Momente, in denen es nicht läuft. Trotzdem rafft sich der Sprinter immer wieder auf. Auch dank Mentoren, Trainern und Physiotherapeut.

Was braucht es, um sein Ziel – die Teilnahme an den Olympischen Spielen – am Ende zu erreichen? Trotz Verletzungen, trotz der Corona-Pandemie und trotz dem Verlust naher Wegbegleiter? Sportredaktor Fabian Sangines hat Alex Wilson, zusammen mit Videoredaktor Adrian Panholzer, während zweier Jahre begleitet. (Die ganze achtteilige Videoserie finden Sie hier.)

Im Podcast «Apropos» blickt Fabian Sangines im Gespräch mit Mirja Gabathuler zurück auf den Weg des Schweizer Sprinters. Und erzählt von seinen Eindrücken hinter der Kulisse des Spitzensports.

Alex Wilsons langer Weg nach Tokio – unsere exklusive Olympia-Doku Infos einblenden Rekorde, Verletzungen – und ein tragischer Verlust: Wir haben den besten Schweizer Sprinter vor den Olympischen Spielen 2021 zwei Jahre lang mit der Kamera begleitet. Das ist seine Geschichte. Mehr exklusive Videoreportagen finden Sie auch auf dem Youtube-Kanal des «Tages-Anzeigers».

