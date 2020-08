Das spricht für Sevilla

Starke Saison: Lange Zeit kam kein Team in der spanischen Liga an das Spitzen-Trio: Real Madrid, Barcelona und Atletico heran. Diese Saison behielt Sevilla aber den Anschluss und beendete die Saison punktgleich mit Atletico auf dem vierten Tabellenrang. Die Champions League ist damit gesichert. Immer wieder konnte das Team von Lopetegui auch gegen die Grossen punkten und wurde so zu einem ernsthaften, direkten Konkurrenten für Atletico Madrid. Obwohl der FC Sevilla vor der Saison viele Leistungsträger verlor (Sarabia, Promes, Ben Yedder etc.) verstärkte sich das Team gezielt. Vor allem Suso und Jules Koundé zeigten dabei ihr Potential. Letzterer soll nun sogar ein Thema bei Real Madrid sein. Im Gegensatz zu den Madrilenen sucht man die grossen Superstars im Team vegeblich. Spieler wie Lucas Ocampos hätten durchaus das Zeug dazu. Jedoch machte das starke Kollektiv den Erfolg in dieser erfolgreichen Saison aus. "Das Wort Team hat bei uns eine ganz große Bedeutung", beschrieb Lopetegui das Erfolgsgeheimnis.

Erfolgsserie: Sevilla ist seit Februar ungeschlagen. Damit stellten die Andalusier einen neuen Vereinsrekord auf und tankten mächtig Selbstvertrauen für das heutige Spiel. Ein Rezept, um Sevilla in der aktuellen Form zu schlagen gibt es nicht. Die Gegner können keine Spielweise eines Siegers gegen Sevilla kopieren. Auch grosse Teams wie Manchester United oder Real Madrid bissen sich an Sevilla die Zähne aus. Hinten hatten Torhüter Bono und die Abwehr um Koundé und Carlos alles fest im Griff. Im Mittelfeld zogen Spieler wie Ever Banega die Stricken und vorne war Sevilla kaltschnäuzig. So traf nicht nur Stammspieler Campos im Akkord, sondern auch Joker De Jong war da wenn es ihn brauchte. So entschied er auch den Halbfinal gegen Man United.

Rekordsieger: Die Andalusier konnten bereits dreimal den Europa-League resp. den Uefa-Cup-Titel verteidigen. Zum ersten Mal gelang dies Sevilla in der Saison 06/07. Damals wiederholte man im Uefa-Cup den Sieg im Vorjahr. Danach warteten sie bis ins Jahr 2014 bis sie den Pokal ein nächstes Mal in die Höhe stemmen durften. Danach liessen sie ihn aber für drei Jahre nicht mehr los. Gleich zweimal konnte Sevilla den Titel verteidigen. Mit dabei war damals auch noch Ivan Rakitic. Das letzte Mal jubelte Sevilla in der Saison 15/16. Vier Jahre später wollen sie zeigen, das sie es noch können und zu Recht Rekordsieger sind. Zweifellos spielt ihnen dies in die Karten. Erlebt hat den letzten Sieg aber nur einer aus dem heutigen Kader: Ever Banega war damals schon dabei. Motivieren muss er seine Farben für dieses Endspiel aber sicherlich nicht.