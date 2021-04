Permafrost – Rekordtauen in den Schweizer Alpen Das vergangene Jahr war kein gutes Jahr für den Permafrost. Noch nie tauten die Böden so stark auf. Martin Läubli

Tauender Permafrost kann bei Bergstürzen eine Rolle spielen, wie am Piz Cengalo 2017. Foto: AFP

Permafrost in Schutthalden und Felsen der Schweizer Alpen taut zusehends mehr auf. «Nach mehr als zwanzig Jahren Messungen gibt es einen deutlichen generellen Trend», sagt Jeannette Nötzli vom WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF. Die Wissenschaftler des Permafrostmessnetzes Permos haben in den meisten der 14 bisher ausgewerteten Bohrlöcher im Jahr 2020 Rekordwerte für die sogenannte Auftauschicht gemessen. Diese bildet die obersten Meter des Bodens über dem Permafrost, die im Sommer auftauen.

So betrug die Auftauschicht zum Beispiel im Bohrloch auf dem Flüelapass, 2400 Meter über Meer, knapp 3 Meter. Auf dem Schilthorn, in 2900 Meter Höhe, war sie 11 Meter tief. Die Mächtigkeit hat sich damit hier seit Messbeginn 1998 mehr als verdoppelt. «Es sind grosse Veränderungen, die wir in den Schweizer Alpen beobachten. Und sie werden weitergehen», sagt Jeannette Nötzli. Sie verfolgt die Entwicklung der Permafrostböden seit Beginn der Messungen.

Die Rekordwerte im hydrologischen Jahr 2019/2020, das jeweils vom 1. Oktober bis zum 30. September dauert, kommen nicht überraschend. Das Jahr war in den hohen Lagen das wärmste, das bisher in der Schweiz gemessen wurde. Die Lufttemperatur im Winter lag bis zu 1 Grad über dem Durchschnitt der letzten Jahre, weil der Frühling 2020 mild war und es im folgenden Sommer zwei Hitzewellen gab. Hinzu kam, dass im November 2019 der Schnee früh kam. Die Schneedecke speicherte die sommerliche Wärme im Untergrund.

Messung des Permafrosts Infos einblenden Das Schweizer Permafrostnetz Permos dokumentiert seit dem Jahr 2000 den Zustand und die Veränderungen des Permafrosts in den Schweizer Alpen. Es werden Daten von drei Hauptelementen erhoben: Temperaturen nahe der Oberfläche und in der Tiefe, Änderungen des Eisgehalts im Untergrund und die Geschwindigkeit der Blockgletscher.

Die seit Jahren warmen Verhältnisse hatten aber nicht nur Folgen für die Auftauschicht. Die Wärme drang bis tief in den Permafrost. Auf dem Stockhorn-Plateau oberhalb Zermatt hat die Temperatur in 20 Meter Tiefe in den letzten 20 Jahren um etwa 0,8 Grad Celsius zugenommen.

Permafrost-Messstationen auf dem Stockhorn-Plateau oberhalb Zermatt (3400 m ü. M.) Bild: Andreas Hasler

Eine ähnliche Entwicklung ist im Blockgletscher Murtel-Corvatsch im Oberengadin feststellbar. Blockgletscher sind eishaltige Schuttmassen im Hochgebirge, die sich talwärts bewegen. Permos verfolgt seit langem die Entwicklung dieser zungenartigen Schutthaufen, die immer schneller zu Tal kriechen. Die durchschnittliche Geschwindigkeit hat im letzten Jahr im Vergleich zu 2019 um ein Fünftel zugenommen. Vielerorts lag sie über dem bisherigen Rekord von 2015.

«Es braucht auch andere Faktoren wie die Topografie oder die geologische Struktur, damit Permafrost zum Problem werden kann.» Jeannette Nötzli, WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF

Permafrost ist im Grunde der Begriff für einen thermischen Zustand. «Wenn ein Betonblock ohne Klüfte und Wasser gefroren und wieder aufgetaut wird, dann passiert wenig. Es braucht auch andere Faktoren wie die Topografie oder die geologische Struktur, damit Permafrost zum Problem werden kann», sagt Jeannette Nötzli. Das heisst: Die Vorprägung des betroffenen Felsen ist entscheidend, ob sich erwärmendes und tauendes Permafrosteis, das in den Ritzen und Klüften den Fels zusammenhält, zur Gefahr wird.

Deshalb sind die Auswirkungen unterschiedlich. Zum Beispiel sind im Fels des Jungfrau-Ostgrats auf gut 3600 Meter Höhe die Temperaturen deutlich gestiegen, sind aber immer noch so tief, dass der Fels stabil bleibt. Wenn der Permafrost wärmer wird und taut, nimmt seine stabilisierende Wirkung ab. Das SLF hat eine Permafrost-Karte entwickelt, in der die Felstemperaturen abgeschätzt werden.

