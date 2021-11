Kryptowährungen im Hoch – Rekordwerte für Bitcoin und Ethereum Die Marktkapitalisierung aller über 10'000 aufgeführten Kryptowährungen hat erstmals die Marke von 3 Billionen US-Dollar geknackt. Laut Beobachtern profitieren Bitcoin und Co. momentan von einer Mischung aus Inflationsängsten und Preiseuphorie.

Die Kryptowährung Bitcoin hat zum ersten Mal die Marke von 50.000 Dollar überschritten. Foto: Keystone

Der Kurs des Bitcoin setzt seine Rekordjagd fort und ist am Mittwoch erstmals über 68'500 Dollar gestiegen. Weitere Kryptowährungen wie Ether klettern derweil ebenfalls auf neue Allzeithochs.

Der gesamte Kryptomarkt ist angesichts steigender Inflationsängste und hochfliegender Aktienmärkte im Ausnahmezustand: Laut dem Datenportal CoinGecko knackte die Marktkapitalisierung aller über 10'000 aufgeführten Kryptowährungen erstmals die Marke von 3 Billionen US-Dollar.

Mit knapp 1,3 Billionen vereint dabei der Bitcoin über 40 Prozent der in Blockchain-Währungen steckenden Gelder auf sich. In der Nacht auf Dienstag stieg der Preis für einen Bitcoin in der Spitze auf über 68'500 Dollar. Zur Berichtszeit notiert der Kurs etwas tiefer bei rund 67'735 Dollar.

Quelle: bitstamp.net

Nach einem flauen Sommer, als ein Bitcoin zeitweise noch für unter 30'000 Dollar zu haben war, hat der Kurs seit Oktober regelrecht abgehoben. Alleine im Verlauf des letzten Monats verbuchte er ein Plus von rund 20 Prozent. Seit Beginn des Jahres summieren sich die Zugewinne damit auf über 130 Prozent.

Zufluchtsort vor Inflationsängsten

Laut Marktbeobachtern profitieren Bitcoin und Co. momentan von einer Mischung aus Inflationsängsten und Preiseuphorie: «Die Hausse nährt die Hausse», hält Timo Emden von Emden Research in einem Kommentar fest.

Derweil weisen die Daten auch darauf hin, dass das Angebot an Bitcoins auf den grossen Handelsplattformen knapp wird. Darin sehen viele Marktbeobachter ein Zeichen, dass im Moment wenig Interesse bei Anlegern besteht, ihre Gewinne mitzunehmen.

Bestand an Ether gesunken

Weitere Blockchain-Währungen legen ebenfalls deutlich zu und stellen laufend Rekorde ein. Die nach Marktkapitalisierung zweitgrösste Kryptowährung Ether der Ethereum-Blockchain etwa wird erstmals für mehr als 4800 Dollar gehandelt, nachdem sie zu Jahresbeginn noch für rund 740 Dollar zu haben war.

Das Ethereum-Netzwerk wird für viele Anwendungen in den boomenden Bereichen der dezentralen Finanzlösungen (DeFi) und der als digitale Sammlerstücke gebrauchten «Non Fungible Tokens» (NFT) genutzt.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.