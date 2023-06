Technische Berufsschule Zürich – Rektorin an Krisen-Schule kaltgestellt Während einer laufenden Untersuchung haben die Behörden die umstrittene Rektorin an der grössten öffentlichen Berufsschule Zürichs vorübergehend ersetzt. Daniel Schneebeli

Mit diesem Bild wird derzeit die Schulleitung der Technischen Berufsschule Zürich präsentiert. Rechts neben Rektorin Patrizia Hasler steht Edgar Frei, der gegenwärtig Haslers Aufgaben wahrnimmt. Foto: PD

Neues Kapitel im Machtkampf an der Technischen Berufsschule Zürich: Über einen Aushang an der Schule wurde die Lehrerschaft diese Woche darüber informiert, dass Rektorin Patrizia Hasler ihr Amt «bis auf weiteres nicht mehr ausüben wird». Hasler liegt seit über zwei Jahren im Streit mit einem Teil der Lehrerschaft.

Der Verband der Lehrkräfte in der Berufsbildung (ZLB), die grösste Lehrpersonen-Gewerkschaft in diesem Bildungsbereich, kritisiert Hasler insbesondere für ihren autoritären Führungsstil. An der Schule herrsche unter der Rektorin ein Klima der Angst.

Der Konflikt eskalierte Ende letzten Jahres, als die Schulkommission auf Antrag von Hasler den langjährigen, bestens qualifizierten Turnlehrer Jens Kalt (Name geändert) entlassen wollte.

Anweisung des Kantons ignoriert

Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) hatte das Kündigungsverfahren allerdings gestoppt, nachdem Kalts Anwalt eine Aufsichtsbeschwerde über die Personalführung an der TBZ eingereicht hatte. Die Schule wurde angewiesen, bis zum Entscheid über die Beschwerde keine personalrechtlichen Entscheide gegen Kalt zu fällen.

Gleichwohl hat die Schulkommission auf Antrag Haslers den Turnlehrer entlassen. Postwendend erklärte das MBA die Kündigung für ungültig. Davon unbeeindruckt kündigte die Schulkommission ein zweites Mal. Auch diese Kündigung hat das MBA aufgehoben.

Kurz darauf Anfang April 2023 leitete Bildungsdirektorin Silvia Steiner eine Administrativuntersuchung ein, mit der die Vorgänge an der Schule untersucht werden sollten. Beauftragt ist Rechtsanwalt Michael Budliger, der bereits die Missbrauchsvorwürfe gegen den ehemaligen Reformpädagogen Jürg Jegge untersucht hatte.

Verfahren gegen Hasler

Weshalb Patrizia Hasler vorderhand nicht mehr Rektorin ist, wollte die Staatskanzlei des Regierungsrates am Freitag nicht weiter kommentieren. Dies sei während eines laufenden personalrechtlichen Verfahrens nicht möglich.

Neu ist, dass gegen Hasler ein solches Verfahren läuft. Nach Eröffnung der Administrativuntersuchung hatte die Bildungsdirektion darüber noch keine Auskunft erteilen wollen. Gemäss Aussagen aus der Lehrerschaft hat Hasler diese Woche nicht mehr an der Sitzung der Schulleitung teilgenommen.

Auf eine Mail-Anfrage dieser Zeitung an Patrizia Hasler kam die automatische Antwort zurück: «Leider stehe ich Ihnen zurzeit in meiner Funktion als Rektorin der Technischen Berufsfachschule Zürich (TBZ) nicht zur Verfügung.» Ihr Anwahlt Martin Farner, bestätigte später, dass ein personalrechtliches Verfahren gegen seine Mandantin laufe. Dass sie jetzt ihres Amtes enthoben wurde, ist ungewöhnlich, da die Administrativuntersuchung erst in einigen Wochen abgeschlossen ist. Der Bericht von Rechtsanwalt Budliger wird Ende August erwartet.

MBA-Chef Niklaus Schatzmann hat unterdessen Edgar Frei als interimistischen Rektor eingesetzt. Er leitet an der TBZ die Abteilung mit den Elektronik-Lehrlingen und ist Mitglied der Schulleitung.



Daniel Schneebeli ist Redaktor im Ressort Zürich. Er ist Kantonsratsberichterstatter und schreibt vorwiegend über politische Themen und Personen. Seit 1989 ist er im Journalismus tätig, zuerst beim «Zürcher Unterländer», ab 1996 beim «Tages-Anzeiger». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.