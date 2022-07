Unfall in Oetwil an der Limmat – Rennvelofahrer kollidiert mit Auto und stirbt Ein 34-jähriger Velofahrer ist bei einem Unfall auf der Hüttikerstrasse schwer verletzt worden. Er verstarb noch auf der Unfallstelle.

Die Unfallstelle auf der Hüttikerstrasse bei Oetwil an der Limmat. Foto: Kantonspolizei Zürich

Ein 34-jähriger Velofahrer ist am Samstagnachmittag in Oetwil an der Limmat ZH mit einem Auto kollidiert und dabei schwerst verletzt worden. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch auf der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 12.30 Uhr auf der Hüttikerstrasse, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Der Rennvelofahrer war talwärts Richtung Oetwil an der Limmat unterwegs. In einer Rechtskurve prallten er und eine 47-jährige Automobilistin, die Richtung Hüttikon fuhr, aus noch ungeklärten Gründen zusammen.

Der Velofahrer verstarb noch auf der Unfallstelle, die Autolenkerin erlitt einen Schock und wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht. Weshalb es zur heftigen seitlich-frontalen Kollision kam, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

SDA/ij

Fehler gefunden?Jetzt melden.